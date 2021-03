Rappende Arjen Lubach scoort met nieuw nummer meteen dikke hit

Arjen Lubach kennen we allemaal van zijn scherpe satire, maar we mogen niet vergeten dat hij ook muzikaal onderlegd is. Wat hij gisteravond deed, betekent een dikke hit.

Arjen Lubach deelde in zijn theatershow met Beter in Bed een muzikale dis uit, rapte hij bij 538 iedereen onder de tafel en scoorde hij afgelopen zomer een hit met Merol. Een seizoen Zondag met Lubach is dus niet compleet zonder muzikale inbreng en gisteravond was het weer raak.

Aanleiding voor het nummer was Nieuwsuur. Het welbekende nieuwsprogramma nodigde in de afgelopen periode lijsttrekkers uit voor een pittig interview. Niet een beetje bijkletsen over hobby’s en huisdieren, maar een gesprek met inhoud. Wil je als politici je hier staande houden, dan moet je goed voorbereid zijn en je verhaal op orde hebben.

Lubach brengt verkapte ode aan Nieuwsuur

Dit soort inhoudelijke en kritische interviews zijn erg waardevol voor de kiezer. Nieuwsuur prikt door de mooie praatjes heen en dus is dit interview een echte test voor de lijsttrekkers. In een ideale wereld zouden alle grote namen aanschuiven, maar helaas is dat niet het geval. Tot grote teleurstelling van Arjen Lubach lieten Farid Azarkan en Geert Wilders eerder weten dat niet langs willen komen.

In het Zondag met Lubach-item hierover loopt hij even langs de excuses die gegeven worden door beide heren. Echt sterk is het allemaal niet, maar Arjen Lubach begrijpt ergens ook wel dat ze niet naar Nieuwsuur durven. Die angst vat hij op creatieve wijze samen in onderstaand nummer.

Arjen Lubach heeft de hit Empire State of Mind als basis genomen en voorzien van nieuwe tekst. Zelf neemt de rapper het deel van Jay-Z over en nodige Sosha Duysker uit om de rol van Alicia Keys te spelen. Samen bouwen ze de muzikale lofzang over de stad New York om tot een nummer over waarom je vooral niet naar Nieuwsuur moet gaan.

Twitter is fan

Een zeer geslaagde parodie, zo bleek op Twitter. Hoewel er opnieuw behoorlijk wat kritiek was op Zondag met Lubach, waren de op het nummer gerichte tweets vooral positief.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ohhhh Lubach vanavond gaf me nostalgische Rapservice vibes — Anne Fleur Dekker (@annefleurdd) March 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@Nieuwsuur Begrijp dat het Lubach stukje oprecht een ode aan jullie is. Dit soort journalistiek is onmisbaar. Dank! — AkshayGoedborst (@goedborst) March 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Deze uitzending bewijst weer dat Zondag met Lubach moet blijven. Ga niet naar Nieuwsuur blijft in mij hoofd hangen. #ZondagMetLubach — Evert van 't Hof (@EvertBreaker) March 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik sluit de dag af met een lekker liedje van #zml.

Ook als je niet van Lubach houdt, vind je dit vast wel grappig. En als je het niet grappig vindt, kan je altijd gewoon weglopen! 🥳

Slaap lekker, tweople! #welterusten https://t.co/km6Le4t0GH — Susanne (@suusonline) March 14, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heerlijk Lubach weet het weer heerlijk aan elkaar te rijmen, en Sosha geweldig gedaan. Perfect gecast. #Nieuwsuur #ZondagMetLubach — Zizouology24x7 (@Zizouology24x7) March 14, 2021

Kritiek op Zondag met Lubach

Zoals gezegd waren de reacties op het nummer positief, maar daar omheen was er opnieuw weer een hoop negativiteit. We zeggen opnieuw, want ook vorige week werd Zondag met Lubach hard aangepakt op Twitter. Waarom er toen kritiek was en er nu ook weer een hoop mensen boos zijn, lees je hier.

In februari was Arjen Lubach ook al zingende op zondagavond te horen. Toen zong hij voor trucker Martijn, die hem op NPO Radio 1 ‘die achterlijke Lubach’ had genoemd. Met Niet Naar Nieuwsuur scoort hij – en ook Sosha – een dikke hit. De rap was vanmorgen al meer dan 200.000 keer bekeken via de Twitter-account van het programma. Op YouTube was de clip op het moment van schrijven 97.000 keer bekeken.