Quiz: Welke lijsttrekker zei wat tijdens Jeugdjournaal Verkiezingen?

Vol lof is er gereageerd op het Jeugdjournaal dat gisteravond in het teken stond van de lijsttrekkers van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. „Een verademing!”, klonk het op social media vaak. Metro blikt terug met een quiz.

De presentatoren Milou Stoop en Joris Marseille ontvingen in het Jeugdjournaal hoog bezoek. Niet minder dan zes lijstrekkers van de grootste politieke partijen schoven aan. Het ging om Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Lilian Marijnissen (SP) en Jesse Klaver (GroenLinks). „Hopelijk gebruiken jullie niet te moeilijke woorden”, zei Marseille.

Vragen van kinderen in het Jeugdjournaal

De politici die woensdag bij de verkiezingen om de zetels in de Tweede Kamer strijden, gingen in op twee thema’s: onderwijs en het klimaat. Ook hielden zij korte spreekbeurten over hoe Nederland eruitziet als de kinderen van nu volwassen zijn en wat zij voor Nederland gaan doen. Bovendien moesten zij vragen beantwoorden van basisscholieren van een groep 8 uit Beverwijk. Deze aanpak werd op social media zeer goed gewaardeerd. Eindelijk eens niet dat elkaar in de haren vliegen, maar aardig zijn en ook leuk. Dat was de strekking.

Ook Geert Wilders was razendenthousiast over het Jeugdjournaal. Hij twitterde vandaag zijn spreekbeurt nog eens.



Wat wisten de lijsttrekkers van Billie Eilish?

Heel grappig was een quiz voor teams van twee. Deze ging onder meer over TikTok, gamen, een pandajong, mode en Billie Eilish. „Even opletten team roze!”, riepen de presentatoren streng. Er volgde een sorry van Geert Wilders en Jesse Klaver. En de winnaars Lilian Marijnissen en Mark Rutte speelden een beetje vals door contact te zoeken met de kinderen. De hele uitzending van het Jeugdjournaal van ruim drie kwartier kijk je hier terug.

Ook op Metronieuws een quiz!

Metro noteerde twaalf uitspraken die de lijsttrekkers in het Jeugdjournaal deden. De eerste zes gaan over iets persoonlijks. De laatste zes gaan over een standpunt uit hun verkiezingsprogramma. Elke lijstrekker moet je twee keer bij een antwoord invullen. Moet je de uitzending per se hebben gezien om de quiz te kunnen spelen? Welnee. Zonder gekeken te hebben is het ook leuk en misschien wel prima te doen. Veel succes!