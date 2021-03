Quiz! Seizoensfinale Flikken Maastricht, wat weet jij van de serie?

Politieserie Flikken Maastricht is vanavond toe aan de seizoensfinale. Daarom kort voor het weekend: Metro’s Flikken Maastricht Quiz!

Flikken Maastricht is weer bezig aan een uitstekend seizoen. Het is samen met The voice of Holland de kijkcijferknaller op de vrijdagavond. Vorige week trok de serie zelfs meer kijkers dan The voice of Holland (2,2 miljoen om 2 miljoen).

Spannend einde

Het zoveelste seizoen kent ongetwijfeld weer een spannend einde. ‘Zoveelste’ ja, want het aantal zou zomaar een vraag in de quiz kunnen zijn. Flikken sluit altijd dramatisch af. Het wachten op de afloop duurt dus telkens driekwart jaar, of iets in die buurt. En of Eva (Angela Schijf) nou eindelijk eens verliefd wordt op Wolfs (Victor Reinier). Maar ja, dat is een tweede en eeuwig durende verhaallijn.

Nu zijn de rechercheurs Wolfs en Eva van Dongen zijn nog steeds op zoek naar de locatie van het meisje met een bom. Het begint ze te dagen hoe de eigenaar van de bom, Eddie, zijn laatste bom wil gebruiken. De criminelen die zijn familie vermoord hebben, staan terecht in het paleis van Justitie in Maastricht. Het meisje wordt door collega’s van Wolfs en Eva gevonden in een buitenwijk van Maastricht. Maar: bij haar is helemaal geen aftellende bom. De tijd dringt…

Flikken Maastricht Quiz

Wat weet jij eigenlijk van Flikken Maastricht? Speelt hier de quiz. De hoofdprijs als je alle tien vragen goed beantwoordt? Eeuwige roem! Veel speel- en kijkplezier.

Hoeveel seizoenen van Flikken Maastricht zijn er nu uitgezonden?

In welke steden speelt zich ook een Flikkenserie af?

Rechercheur Wolfs (Victor Reinier) noemt zich altijd Wolfs. Wat is zijn voornaam?

Wie is de bedenker van Flikken Maastricht?

Vorig seizoen was rechercheur Eva van Dongen (Angela Schijf) verslaafd. Waaraan?

Hoe heet het andere agentenkoppel van Flikken Maastricht?

De hoofdinspecteur van het bureau van Flikken vertrekt na dit seizoen. Hoe heette haar voorgangster die in de serie overleed?

Wie van de acteurs schrijft en regisseert ook afleveringen?

Wat is de belangrijkste prijs die Flikken Maastricht won?

Flikken betekent in Vlaanderen ‘agenten’. Wat is de tweede betekenis van een flik?

De seizoensafsluiter is om 20.35 uur te zien op NPO 1 of terug te kijken op NLziet.