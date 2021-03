Ophef over tv-programma met naakte mensen en kinderen: ‘Walgelijk’

Een tv-programma waarbij kinderen poedelnaakte mensen het ‘hemd van het lijf’ bevragen, valt niet in goede aarde. Kijkers (of niet-kijkers dus) vinden Gewoon. Bloot. van de zotte.

Het doel van Gewoon. Bloot. (zoals het programma heet) is om kinderen te laten zien dat er meer soorten lichamen zijn dan de ‘perfecte’ die ze in films of op social media zien. In het programma vragen kinderen vijf doodgewone mensen het ‘hemd van het lijf’ (maar dan letterlijk). Kinderen uit groep 7 en 8 gaan met de gasten in gesprek over hun lichaam en in iedere aflevering staat een ander onderwerp/lichaamsdeel centraal.

‘Bizar plan’

„Door te leren dat lichaamsdelen er in alle soorten en maten zijn, zouden de kinderen een positiever lichaamsbeeld en zelfbeeld moeten krijgen”, aldus het Gewoon. Bloot. De SGP kan zich daar niet in vinden en vindt het veel te ver gaan. Als het aan de partij ligt, voorkomt het kabinet dat het programma vanaf 21 maart op tv te zien is.

SGP-leider Kees van der Staaij vindt het plan „bizar”. „Alsof kinderen niet weten dat niet ieder lichaam hetzelfde is. Het gaat mij veel en veel te ver als dat gebeurt door leerlingen op de basisschool te confronteren met poedelnaakte wildvreemden in de klas. Hoe kom je erop?”, zegt hij. Zulke zaken zouden volgens hem binnen het gezin besproken moeten worden. En daar is Twitter het dan weer mee eens.

‘Grote nee’

„Ben groot voorstander dat kinderen van jongs af aan gewend zijn aan bloot. Binnen de veilige kring thuis. Niet op tv”, schrijft iemand. De hashtag #gewoonbloot is trending op Twitter, waardoor deze nog meer mensen bereikt. „Wat de hel! Gewoon Bloot is echt een grote nee. Kinderen naakte mensen vragen laten stellen, dat is gewoon ziek”, zegt een ander.



Normally I don't care much about the Trending Hashtags but WHAT THE HELL?! #gewoonbloot excuse you but NO! That's just a big no no to have children ask butt naked people questions……no, no, no no…..That's just sick…… — Dakota 🏳️‍⚧️ (@DAVosselman) March 5, 2021

Anderen vinden dat kinderen gewoon met kinderdingen bezig moeten blijven: „Walgelijk dat dit wordt uitgezonden, dit land wordt echt ziek.” Een ander maakt de vergelijking met buiten naakt rondlopen: „Als ik in het park mijn piemel aan een kind laat zien, word ik gearresteerd (terecht). Doe ik dat op tv, dan heet het ‘open’ en ‘leerzaam’.”



Als ik in het park mijn piemel aan een kind laat zien, word ik gearresteerd (terecht) of door de buurt afgetuigd (begrijpelijk). Maar doe ik dat op tv, dan heet het "open" en "leerzaam". #gewoonbloot — Bart den Dekker (@DenDekker055) March 5, 2021

Petities tegen Gewoon. Bloot.

Volgens weer een ander gaat de NPO met Gewoon. Bloot. te ver in de seksualisering van kinderen. „Dit is gewoon schaamteloos. De seksualisering gaat echt te ver: van advertenties tot het basisonderwijs.” Ondertussen zijn er al meerdere petities gestart, waar bezorgde ouders een digitale handtekening kunnen achterlaten. Initiatiefnemers hopen dat dat het uitzenden van het programma zal stoppen. Er zijn al meer dan 10.000 handtekeningen gezet.



Kinderprogramma met naakte volwassenen. Dit is niet #gewoonbloot. Dit is gewoon schaamteloos. De seksualisering gaat echt te ver van advertenties tot het basisonderwijs. Schaamte heeft een nut hé mensen. Mag je je ook nog gewoon schamen? En seksualiteit bewaren voor het huwelijk? — Nourdin el Ouali (@Nourdin_) March 5, 2021

‘Niets mis’ met Gewoon. Bloot.

Ondertussen is er ook een tegenbeweging gestart op Twitter: zij die de reacties overtrokken vinden en dat dit programma gewoon moet kunnen. „Wat is er met iedereen aan de hand?”, reageert iemand op de ophef. „Het gaat gewoon over naakte lichamen. Daar is HE-LE-MAAL niets mis mee.”



Omg wat is er met iedereen aan de hand? Het gaat gewoon over naakte lichamen. Daar is HE-LE-MAAL niets mis mee. Onder onze kleren zijn we allemaal bloot. Houd op met me hoor. #gewoonbloot — Stella Bergsma (@EinsteinBarbie) March 5, 2021

Insta en Tiktok

„Gewoon. Bloot. lijkt mij een goed en leerzaam programma. Het is goed als kinderen leren dat lichamen normaal zijn en dat er niets mis is met bloot. De ophef die er is, komt vooral door het feit dat we lichamen te vaak seksualiseren. En juist dit kan daar tegen helpen”, denkt iemand. „Ik denk dat de mensen die zo boos zij op Gewoon. Bloot. vergeten dat kinderen nu hun lichaamsbeeld krijgen via Insta en TikTok”, zegt een ander. „Dit (programma, red.) helpt wellicht.”



Ik denk dat de mensen die zo boos zijn op #gewoonbloot vergeten dat kinderen nu hun lichaamsbeeld krijgen via Insta, TikTok en porno. Alom twijfel bij jongens en meisjes of ze wel normaal genoeg zijn. Influx van 'ideaalbeelden' zijn veel meer alom aanwezig nu. Dit helpt wellicht. — Diederik Jekel (@DiederikJekel) March 5, 2021

En tot slot deze wijsheid: „De woede die Gewoon. Bloot. oproept laat wat mij betreft precies zien waarom zo’n programma nodig is.”



De woede die #GewoonBloot oproept laat wat mij betreft precies zien waarom zo’n programma nodig is. We gaan als maatschappij echt te krampachtig om met naaktheid, leren kinderen zich te schamen voor hun lichamen, en dat is niet alleen onnodig, maar uiteindelijk ook schadelijk. — Renée 💛 (@Peerebeer24) March 5, 2021

Gewoon. Bloot. is een remake van een Deense serie en bestaat uit acht afleveringen van 15 minuten.