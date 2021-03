Kijkers in verwarring na storing en noodband tijdens Zondag met Lubach

De voorlaatste aflevering van Zondag met Lubach heeft kijkers in verwarring achtergelaten. Na een minuut of tien werd er een ‘noodband’ gestart.

Met nog één aflevering te gaan is het letterlijk aftellen voor Zondag met Lubach. De aflevering van gisteren (de op een na laatste dus) werd door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. En die 1,6 miljoen kijkers zagen het tijdens de uitzending goed misgaan.

Nadat het een paar minuten over de Tweede Kamerverkiezingen en de nieuwe partijen in de Kamer gaat, switcht presentator Arjen Lubach naar Brazilië en de coronabesmettingen daar. Dan valt het vertrouwde studiobeeld weg, terwijl er een ‘connection lost’ te zien is.

ZML: ‘Verbinding met Hilversum is verbroken’

„De verbinding met Hilversum is tijdelijk verbroken”, klinkt het, terwijl er een noodband wordt gestart. „We werken aan een oplossing. U kijkt naar de noodband van Zondag met Lubach.” Na een paar seconden is Arjen Lubach weer in de studio te zien, maar dan met een sterk verouderd kapsel. We zijn ‘terug’ in 2010. (Niet echt dus, want het programma bestond toen nog helemaal niet).



Sorry, we waren de verbinding even kwijt. Gelukkig hadden we een noodband uit 2010 over Twitter: https://t.co/PsY9VV6trm. #ZondagMetLubach pic.twitter.com/CTfOTBoucM — Zondag met Lubach (@zondagmetlubach) March 21, 2021

Noodband wordt gestart

„We gaan door met een nieuw fenomeen op het internet: Twitter”, begint een ’11 jaar jongere’ Lubach. Twitter werd in 2006 opgericht en was in 2009 helemaal ‘in’ in Nederland. Op Twitter (vanzelfsprekend) was grote verwarring over de gestarte noodband.



Wow, ik ben echt heel erg in de war door de noodband vam #zml. Heel surreal — JorianFX (@JorianFX) March 21, 2021



En ik dacht dus dat mn KPN verbinding eruit lag! 🙄

En met mij ws de helft vd Zondag met Lubach kijkbuiskinderen!#geniaal #zondagmetlubach #storing #noodband — SannyZoet🌷 (@ZoetSanny) March 21, 2021



Ik snap em nog steeds niet die noodband. Zie de grap niet? Lubach is niet live. Dus verbinding weg? — Edith_van_G (@Edith_van_G) March 22, 2021

Gelukkig waren er ook anderen die zo lief waren om uit te leggen dat Zondag met Lubach nog helemaal niet zolang bestaat (en dat een aflevering uit 2010 nog gewoon met publiek had kunnen zijn).



Die noodband was ook niet echt #zml

in 2010 zou Lubach publiek hebben gehad. — Marcel 💉 #fbpe (@madjo) March 21, 2021



Ja man. Een noodband uit 2010 terwijl het programma starte in 2015😂😂 — Martijn Nijhof (@EenAchterhoeker) March 21, 2021

Na een paar minuten wordt de ‘verbinding weer hervat’, laat Lubach weten vanuit de hedendaagse studio. „Dat gedoe in Brazilië moet je zelf maar even Googelen”, voegt hij toe, waarna het weer over de democratie gaat. „Zou wel next level zijn als je dat stuk over Brazilië wel kan zien als je ZML terugkijkt”, fantaseert een kijker. En in conclusie? „Geniale uitzending!”



Het zou wel next level zijn dat je wel het stuk over Brazilië ziet als je #zml terugkijkt #ZondagMetLubach — Koen01 (@Koen014) March 21, 2021



Zondag de laatste aflevering Zondag met Lubach

Aanstaande zondag is de laatste aflevering van het dertiende (en tevens laatste) seizoen van Zondag met Lubach. Eigenlijk zou Lubach na het vorige seizoen al stoppen, maar omdat zijn theatertour niet doorging vanwege het coronavirus had hij ruimte vrij in zijn agenda. Het laatste seizoen stond in het teken van de verkiezingen.