Nieuw seizoen Expeditie Robinson op ‘ongerepte plek’ in Europa

We hebben het een coronajaar zonder Expeditie Robinson moeten doen. Maar de kogel is door de kerk: het programma keert in 2021 terug.

Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels hebben vandaag goed nieuws voor alle fans van Expeditie Robinson. Binnenkort starten volgens de presentatoren de opnames voor een gloednieuw seizoen van het programma.

Expeditie Robinson in Europa

Dit 21ste seizoen wordt opgenomen op een ‘ongerepte plek in Europa’. Daar gaan de kandidaten de welbekende bikkelharde strijd met elkaar en de natuurelementen aan.

RTL kondigt de boodschap over Expeditie aan in een video van Nicolette Kluijver en Kaj Gorgels.

„We hebben een vreselijk jaar achter de rug”, zegt Kaj Gorgels. „Géén Expeditie Robinson.” Zijn collega Nicolette Kluijver belooft een extra mooie editie in 2021. „Het wordt briljant.”

Nieuw decor, toch zenuwslopend

Het decor is anders, maar de spectaculaire proeven en zenuwslopende eilandraden blijven hetzelfde. Dat belooft RTL althans. Wie het fysieke en mentale avontuur wint en zich Robinson 2021 mag noemen, wordt dus dichtbij Nederland beslist. Hij of zij wordt de opvolger van de fanatieke kok Hugo Kennis.

Expeditie Robinson is al sinds het jaar 2000 op de buis. Nooit eerder is er gefilmd in Europa. In twintig jaar ‘Expeditie’ trekken deelnemers en cameramensen naar Maleisië, Indonesië, de Filipijnen en Panama.

Expeditie Robinson wordt geproduceerd door SimpelZodiak en is dit najaar te zien op RTL 4. Een exacte datum is nog niet bekend. De deelnemers worden later dit jaar bekendgemaakt.