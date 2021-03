Nick en Simon volgen na Simon & Garfunkel andere wereldsterren

Nick en Simon scoorden met hun vriend Kees vorig jaar een groot succes met Homeward Bound. Zij gingen in Amerika op zoek naar de roots van Simon en Garfunkel. Binnenkort duiken zij in de wereld van andere grote sterren, ABBA.

De zoektocht naar Simon en Garfunkel leverde telkens ruim boven de miljoen tv-kijkers op. Deze keer is het de beurt aan Kees Tol om zijn muzikale inspiratiebron uit te lichten: ABBA uit Zeden dus. In een YouTube-filmpje maakt hij dat vandaag bekend. Nick, Simon & Kees: Take a chance on me is vanaf vrijdag 30 april om 20.30 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

Nick en Simon ook onder de indruk van ABBA

Als klein jongetje is Kees al geraakt door de magie en de muziek van de Zweedse popgroep. Ook Nick en Simon zijn onder de indruk van de muzikaliteit van ABBA. Het trio reist naar verschillende plekken die van betekenis zijn geweest voor de bandleden Agnetha, Benny, Björn en Anni-Frid. Nick, Simon en Kees achterhalen als documentairemakers bijzondere verhalen en spreken met belangrijke personen om de geschiedenis van ABBA vast te leggen.

Verschillende generaties zijn met de muziek van de Zweedse popgroep opgegroeid. ABBA is dan ook hét voorbeeld dat muziek verbindt, zo wordt gesteld. Nummers als Waterloo, Take A Chance On Me en Dancing Queen zijn bij zowel jong als oud bekend en echte klassiekers. Op ‘elk’ feestje komt ABBA wel een keer voorbij. Tijdens de reis door Zweden komen Nick, Simon en Kees meer te weten over de band(leden), de muziek en de tijdsgeest waarin ABBA kon uitgroeien tot een van de grootste en succesvolste bands ter wereld.

Samen spelen met de gitarist van ABBA

De Volendammers zitten behoorlijk dichtbij de bron. Ze bezoeken de Metronome studio’s waar de meeste ABBA-nummers zijn opgenomen. Ook ontmoeten ze verschillende vrienden van de bandleden, onder wie Tonny Roth, een jeugdvriend van Björn, met wie ze touren door thuisstad Västervik en spelen ze samen met Lasse Wellander, de vaste gitarist van ABBA.

Door de hele serie worden ABBA-nummers in een Nick & Simon-jasje gestoken. In iedere aflevering is de spanning voelbaar hoe dichtbij Nick, Simon en Kees bij de iconische bandleden komen. De puzzelstukjes vallen gedurende de serie op zijn plek met als afsluiter een bijzondere muzieksessie met oud ABBA-muzikanten, waarvoor ze de vier bandleden op een persoonlijke manier hebben uitgenodigd. Een ontmoeting met Benny, Bjorn, Agnetha en Frida zou hun avontuur natuurlijk compleet maken. Bij Simon & Garfunkel lukte dat in Amerika niet. Wel volgde een conceptalbum rond de muziek van dit duo. Nick en Simon gaven tegenover Metro aan dat dat heel wat stress opleverde.