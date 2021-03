Het is zover: Netflix gaat account-delers aanpakken (en doet dat zo)

Netflix is de afgelopen jaren enorm gegroeid, maar de concurrentie zit het bedrijf op de hielen. Vooral Disney+ is tegen alle verwachtingen aan een inlooprace van jewelste begonnen. De streamingdienst heeft nu al meer abonnees dan zelfs de meest optimistische hoge piefen voor 2024 hadden verwacht.

Daardoor kan Disney nog meer investeren in nieuwe content. Goed nieuws voor de consument dus, maar Netflix staat op scherp. Het bedrijf heeft meer dan 200 miljoen abonnees wereldwijd, het dubbele van Disney+. Maar hoe blijf je na zoveel jaar groeien? De rek is op een gegeven moment op, zou je zeggen.

Netflix-account delen? Pas op!

Het antwoord: meer verdienen aan je huidige abonnees. Dat deed Netflix de afgelopen jaren al door regelmatig zijn prijzen te vermogen, maar er is nog een manier. Praktisch iedereen deelt zijn Netflix-account met anderen. Officieel mag dat alleen met je huishouden, maar we kennen allemaal accounts die gedeeld worden met tantes, buren, vrienden en bij wijze van spreken de hond van je grootmoeder.

Naast wat opmerkingen in interviews heeft Netflix die praktijken tot nu toe altijd oogluikend toegestaan. Daar komt dit jaar echter wellicht verandering in. Het bedrijf is namelijk een nieuwe feature aan het testen die het delen van accounts tegen gaat.

Netflix doet een test

„Deze test is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen die Netflix-accounts gebruiken hiertoe gemachtigd zijn”, aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover The Verge. Als Netflix detecteert dat iemand het account probeert te gebruiken zonder een accounteigenaar te zijn, wordt diegene gevraagd om later te verifiëren of te verifiëren dat hij of zij een accounteigenaar is via een e-mailcode of sms-code.

Als je vervolgens niet binnen een bepaalde tijd die verificatie uitvoert, dan kun je geen films of series meer streamen. In plaats daarvan vraagt Netflix je dan zelf een nieuw account aan te maken. Waarvoor je, uiteraard, zelf moet betalen.



Maar wat is een huishouden?

Kijk, dit zal niet compleet een einde maken aan het ongeoorloofde delen van accounts. Je kunt alsnog je vrienden die 20 kilometer verderop wonen de verificatiecode sturen. Maar je weet nu al dat veel gebruikers dit irritant gaan vinden. Stel als je net eindelijk de tijd hebt om een film te kijken, maar je een verificatie uit moet voeren en de eigenaar van het account onder de douche staat en dus niet bereikbaar is.

Plus, het zal pittig worden voor Netflix om exact te bepalen wie nou terecht een account gebruikt en wie niet. Want wat is een huishouden? De gebruiksvoorwaarden van Netflix stellen dat je accounts niet mag delen met mensen buiten je eigen huishouden om. Maar gaat dat om een fysiek huishouden, mensen die op één plek wonen? Als je net uit huis gaat en elders gaat wonen, mag je dan nog steeds je account delen met je ouders?

Het zijn een hoop vraagtekens.

Tijden veranderen

Voorlopig blijft het dan ook bij een test, maar het moge duidelijk zijn dat Netflix na al die jaren een stuk concreter wordt in het tegengaan van accounts delen. Een houding die in schril contrast staat met wat CEO Richard Hastings in 2016 zei: „Het delen van wachtwoorden is iets waar je mee moet leren leven. Er is bovendien zoveel legitieme wachtwoord-deling. Bijvoorbeeld met je partner, je kinderen. Er is geen duidelijke grens, en we doen het op dit moment prima zoals het nu gaat.”

Maar ja, toen kon Netflix ook mét illegaal gedeelde accounts explosief door groeien, en bestonden Disney+ en HBO Max nog niet. Analisten van Parks Associates schatten dat het delen van wachtwoorden en piraterij bedrijven in de streamingbusiness alleen al ongeveer 9 miljard dollar kost. Het lijkt er sterk op dat dergelijke praktijken Netflix niet meer in de koude kleren zijn gaan zitten.

Wordt vervolgd!

