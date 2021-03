Geen kastelen; Meilandjes gooien het over andere boeg met make-overs

De familie Meiland kennen we van het omtoveren van kastelen naar Bed en Breakfasts, maar de zussen Meiland willen het binnenkort toch anders aan gaan pakken. Ze gaan namelijk babykamers omgooien in Petit Chateau.

De familie kwam voor het eerst op tv in 2007, toen het gezin Meiland naar Frankrijk vertrok om naar een B&B te beginnen in een kasteel. Na twee jaar hing het gezin de droom aan de wilgen en kwamen de Meilandjes terug naar Nederland. Jaren later volgde poging 2, waarin het gezin nogmaals naar Frankrijk vertrok om wéér een kasteel om te toveren.

Babykamers worden paleisjes in Petit Chateau

Het kan niet anders dan de zussen Meiland hebben nu flink wat ervaring op het gebied van make-overs. Al is het maar omdat Maxime eerder aankondigde zwanger te zijn van haar tweede kindje en dus een tweede babykamer in gereedheid moet maken. Maxime leerde haar vriend Leroy Molkenboer kennen op het chateau in Frankrijk, toen hij daar was om een leader op te nemen voor de serie Chateau Meiland.

En laat dat nou precies zijn waar Montana en Maxime samen mee aan de slag gaan. Niet de babykamer van Maxime, maar die van jonge gezinnen die „door omstandigheden niet in staat zijn om een babykamer op tijd op orde te krijgen”. De zussen gaat in Petit Chateau babykamers omtoveren tot paleisjes. Precies, wat ze ook in Frankrijk deden. De kinderkamers van broertjes en zusjes worden trouwens ook aangepakt.



Geen genoeg van de Meilandjes

Het nieuwe programma van de Meilandjes (zonder pa en ma Meiland welteverstaan) is vanaf mei op televisie te zien, kondigde Talpa eerder al aan. Van de Meilandjes hoef je sowieso geen genoeg te krijgen dit jaar: de familie is in meerdere programma’s het komende seizoen te zien. Zo is er ook een vervolg op Chateau Meiland, zien we Martien in Wie Van De Drie en in First or Last. Chateau Meiland begon drie weken geleden met een kijkcijferrecord: bijna 1,7 miljoen mensen keken naar de eerste aflevering van de nieuwe reeks.