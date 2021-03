Maurice de Hond bij Op1: ‘Politiek stelsel stort in elkaar’

Verkiezingen, verkiezingen, verkiezingen. Dat is waar we de laatste tijd allemaal mee bezig zijn. Zelfs nu de verkiezingen voorbij zijn, want: de uitslag. Ook bij Op1 ging het gisteren over de winnende (en verliezende) partijen. Onder meer Maurice de Hond en Jan Terlouw schoven aan.

De volgende fase van de verkiezingen is namelijk formeren: samen met meerdere partijen een kabinet vormen. Er wordt veel gekeken naar in ieder geval de partijen de VDD, het CDA en D66. Maar volgens opiniepeiler Maurice de Hond hebben wij „een politiek stelsel dat niet meer past bij de samenleving”. Ook zegt hij dat dat hele stelsel „als het ware in elkaar aan het storten is”.

De Hond: ‘Enorm gesegmenteerde samenleving’

„De grote partijen van vijftig jaar geleden die meer dan 100 zetels hadden, hebben er nu 23. We hebben 13 partijen met minder dan acht procent. Er is sprake van een totale fragmentatie”, zegt de opiniepeiler in zijn relaas. Volgens De Hond moet Den Haag zich vooral achter de oren krabben vanwege het feit dat we een enorm gesegmenteerde samenleving hebben. Partijen zijn, zegt hij, alleen maar op zoek „naar een meerderheid van 76 zetels”, waardoor een groot deel van de samenleving zich niet vertegenwoordigd voelt door het kabinet.

Op Twitter krijgt hij veel bijval: „Volledig eens met @mauricedehond. Het laatste deel van zijn betoog sluit aan bij m’n profieltekst op Twitter: ‘Ik geloof niet in politieke partijen, maar in standpunten over onderwerpen. Politieke partijen zijn een package-deal met gedwongen winkelnering’.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Volledig eens met @mauricedehond. Het laatste deel van zijn betoog sluit aan bij m'n profieltekst op Twitter: "Ik geloof niet in politieke partijen, maar in standpunten over onderwerpen. Politieke partijen zijn een package-deal met gedwongen winkelnering". #Op1 #Op1npo https://t.co/HGbTfvrBMJ — TwijfelBewaren! (@TwijfelBewaren) March 18, 2021

„Maurice heeft verre van altijd gelijk, maar op dit punt heeft ie dat zeker. Is ook niet nieuw en zou in een echte democratie eigenlijk altijd aan de orde van de dag moeten zijn. Maar zo goed als ieder parlement sinds de Franse Revolutie is alleen maar een stemmachine”, vindt een andere kijker.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maurice heeft verre van altijd gelijk, maar op dit punt heeft ie dat zeker. Is ook niet nieuw en zou in een echte democratie eigenlijk altijd aan de orde van de dag moeten zijn. Maar zo goed als ieder parlement sinds de Franse Revolutie is alleen maar een stemmachine. — Bjorn Roose (@bjornroose) March 19, 2021

Terlouw: ‘Wat heeft het CDA voor de natuur gedaan?’

En dan doet Jan Terlouw ook nog een duit in het zakje, wat eveneens veel Twitter-stof doet opwaaien. Positief én negatief. Hij zat namelijk tegenover Sywert van Lienden (hij schreef mee aan het partijprogramma van CDA) en legde hem het vuur aan de schenen over wat het CDA nou eigenlijk voor de natuur heeft gedaan de laatste tijd. Volgens een kijker zette hij Van Lienden daarmee „stevig op zijn plaats”.

Terlouw denkt namelijk dat dat één van de redenen is dat het CDA niet groeit. In de afgelopen verkiezingen verloor die partij zelfs vier zetels. „Jan Terlouw pakt Sywert aan op het feit dat het CDA geen goede rentmeester is geweest als het gaat over natuurbescherming”, reageert een kijker. Maar op de vragen van Terlouw reageerde Van Lienden „het gaat best goed met de natuur”. Kijkers vinden het dan ook belachelijk dat die vraag zo ‘afgekapt’ wordt.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Hoe zit het met het rentmeesterschap van het CDA de laatste 30 jaar, kijkend naar natuurbehoud (en landbouw)?" Jan Terlouw zet Sywert van Lienden even stevig op zijn plaats. En @sywert staat vervolgens met zijn mond vol tanden. Dat is wel even genieten. #op1npo #op1 pic.twitter.com/uKH03LiJbD — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) March 18, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Instorten van de biodiversiteit, het klimaat; ecosystemen die in elkaar donderen. Velen maken zich zorgen. @JanTerlouw oppert het falende rentmeestersch. als 1 van de redenen dat het @cdavandaag niet groeit, wordt afgekapt:"er is niets mis met de natuur",aldus cda bij @op1npo. 🤷🏻‍♀️ — JocelyndeKwant (@JocelyndeKwant) March 19, 2021

Maar juist een ander vindt dat „het mensbeeld van Jan Terlouw hapert”. „Zijn respect voor de natuur kan heer Terlouw van D66 niet voor de mens opbrengen. Het zijn triestige tijden, de dictatuur van ‘zijn’.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Jammer dat het mensbeeld van hr. J. Terlouw hapert, zijn pleiten voor de natuur is om niet als de mens wordt gesloopt. Zijn respect voor de natuur kan heer Terlouw van D66 niet voor de mens opbrengen. Het zijn triestige tijden, de dictatuur van "zijn".#Op1npo #Op1 — 𝗝𝗮𝗮𝗽 𝘃𝗮𝗻 𝗱𝗲𝗻 𝗛𝗲𝗹𝗺 (@JaapvandenHelm) March 19, 2021

En één kijker vindt het allemaal best, die discussies, maar de gastkeuze?



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op1 terugkijken? Dat kan hier.