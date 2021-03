Geëmotioneerde Marco Borsato bij Linda: ‘Overwoog om eruit te stappen’

Het interview van Marco Borsato bij Linda’s Wintermaand op SBS6 begon meteen flink emotioneel. De zanger vertelde over zijn scheiding van Leontine, en schoot gelijk vol.

„Ik heb een tijdje wel heel slecht gezeten”, vertelde de zanger. Pas sinds januari voelt hij zich weer een beetje goed, zegt hij. Begin vorig jaar kondigden Marco en zijn ex Leontine na een huwelijk van 22 jaar aan uit elkaar te gaan. Het is voor het eerst sinds ruim een jaar mediastilte dat Borsato door middel van een interview met Linda de Mol weer van zich laat horen.

„Ik heb een half jaar bij m’n moeder gezeten. Ik kon niet meer, ik heb hele zwarte gedachten gehad”, zei de 54-jarige zanger. „Dat is niet typerend voor mij.” De zanger zegt vooral door zijn goede vriend Peter uit de put te zijn geholpen. „Ik had zelfs moeite om mezelf aan te kijken in de spiegel. Als je jezelf gaat haten om wat je gedaan hebt.. Je moet door.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Conclusie van deze aflevering: het is vooral voor Marco zelf heel erg zwaar geweest dat hij zijn vrouw jarenlang bedrogen heeft. #marcoborsato #Lindaswintermaand — Iris (@_Iris1994_) March 13, 2021

Marco Borsato: ‘Zat heel diep’

Op een gegeven moment zat Borsato zelfs zó slecht in zijn vel, dat hij niet wist of hij nog door wilde. Hij overwoog om te stoppen „met alles”. „Misschien stop ik wel met alles. Misschien stap ik er wel uit”, dacht hij hardop. „Dat heb ik serieus overwogen. Zo diep zat ik.”

Zichzelf vergeven was bepaald niet makkelijk, vertelt Borsato aan Linda de Mol. Dat kwam vooral omdat zijn oudste zoon vrij boos op hem was. Maar de band met zijn ex-vrouw Leontine en zijn kinderen Luca, Senna en Jada is nog steeds heel hecht. „Ze zijn loyaal naar ons alle twee. Dat zegt iets over de opvoeding, de flexibiliteit”, vertelde Marco, die zijn kinderen elke donderdag ziet.

En voor iedereen die na de scheiding hun kans schoon zag: er komt binnenkort geen nieuwe liefde in Marco’s leven. „I’m not available”, zei hij. „Dit is zo vers nog. We zijn een jaar verder, we zijn gescheiden op papier, maar dat ben ik in mijn hart nog niet.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

"Je wordt gefileerd. Dat is consequentie van het vak.."

Nee vriend, dat is een consequentie van het feit dat je vreemd bent gegaan!#Lindaswintermaand #Marcoborsato pic.twitter.com/eFPZpmnnjP — Creatiffdutch (@creatiffdutch) March 13, 2021

‘Slachtoffer spelen’

Op Twitter klinkt er vooral kritiek op Borsato. Zo schrijft Manou: „Serieus, als vrouw erger ik mij weer eens énorm aan een vent die gewoon zijn piemel in een andere vrouw stopte, om vervolgens het grootste slachtoffer te spelen. I can’t.”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Serieus, als vrouw erger ik mij weer eens énorm aan een vent die gewoon zijn piemel in een andere vrouw stopte, om vervolgens het grootste slachtoffer te spelen. I can’t. #lindavsmarco #marcoborsato — manou (@missesmanou) March 13, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Marco je bent vreemd gegaan. Je bent niet te vertrouwen. Je kan nu wel zielig doen…

Er zijn genoeg mensen die heel lang getrouwd zijn en niet vreemd gaan. #marcoborsato — Marianne (@madelief114) March 13, 2021

Iemand anders vergelijkt het hele gebeuren met André Hazes, die afgelopen week ook weer voor de zoveelste keer bij ex-verloofde Monique wegging. „Ik denk dat hij gaat zeggen: ik kon niet aan haar verwachtingen voldoen, daarom zocht ik troost bij een goede vriendin, met een hele warme familie.. En toen we op vakantie waren, barste de bom. Of zoiets…”



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik denk dat hij gaat zeggen: ik kon niet aan haar verwachtingen voldoen, daarom zocht ik troost bij een goede vriendin, met een hele warme familie.. En toen we op vakantie waren, barste de bom. Of zoiets… 😜 #marcoborsato — Helen goedhart (@nigel0705) March 13, 2021



Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zin in real life soap met Andre H en Marco B. #marcoborsato #andrehazes — Patrick Roukema (@patrickroukema) March 13, 2021

