Marco Borsato keert terug op tv met exclusief interview Linda’s Wintermaand

Dat Marco Borsato geen gemakkelijke tijd achter de rug heeft, hoeven we niet te vertellen. Maar hoe het precies met hem gaat, is onduidelijk. Na een lange tijd onder de radar te zijn gebleven, keert hij nu terug op tv.

Het is voor het eerst sinds ruim een jaar dat zanger Marco Borsato weer te zien is op televisie. Volgende week zaterdag 13 maart schuift Borsato aan bij Linda’s Wintermaand om te praten over het afgelopen jaar.

Marco Borsato in Linda’s Wintermaand

Aan bod komen onder meer de periode van zijn burn-out, de scheiding van Leontine en het effect daarvan op zijn leven. Ook bespreekt de zanger zijn hoop en plannen voor de toekomst. Het gesprek is een special en wordt opgenomen in de A’DAM Toren in Amsterdam-Noord. De special houdt in dat hij in zijn eentje wordt geïnterviewd, in plaats van met andere gasten. Aan de hand van beelden en muziek neemt presentatrice Linda de Mol met Marco de gebeurtenissen van het afgelopen jaar door.

„We kennen elkaar al ontzettend lang, ik denk al meer dan dertig jaar”, zegt Linda de Mol over het interview. „Marco heeft een ongelooflijk zwaar, bewogen en misschien wel levensbepalend jaar achter de rug, waar ik alle tijd voor wil nemen.”

Ruim een jaar geleden besloot Marco Borsato even een mediastilte in te lassen. De zanger kreeg te maken met een burn-out en scheidde na een huwelijk van bijna 22 jaar van zijn vrouw Leontine.

Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Ewbank

Maar de eenmalige special is niet het enige wat we binnenkort van Borsato te zien krijgen: hij komt ook terug met muziek. Als we op de hints op Instagram afgaan, brengt hij op 9 maart om 09.03 uur een nummer uit met Rolf Sanchez. Ook John Ewbank, zijn vaste tekstschrijver, is bij het project betrokken.



