Maarten van Rossem reageert in Op1 over zijn veelbesproken vaccinatie

Historicus, schrijver en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem (77) kreeg behoorlijk wat kritiek, omdat hij eigenhandig een vaccinatie tegen corona regelde. Gisteravond reageerde hij bij Op1 op alle ophef.

Een paar dagen geleden vertelde Maarten van Rossem in een podcast over de coronavaccinatie die hij in een paar telefoontjes regelde. Demissionair minister Hugo de Jonge reageerde verontwaardigd in een Tweet op de actie van Van Rossum.



Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken…egoïsme is wel het laatste wat we nu kunnen gebruiken. Dé manier waarop we met elkaar deze crisis te boven komen is sámen. Gelukkig dat de meeste mensen deugen. #netjesopjebeurt https://t.co/jjbAY82eiI — Hugo de Jonge (@hugodejonge) March 13, 2021

Maarten van Rossem in Op1 over zijn vaccinatie

Gisteravond schoof Maarten van Rossem aan bij Op1 om zijn verhaal over zijn vaccinatie tegen corona te doen. Presentator Hugo Logtenberg stelt hem de prangende vraag over zijn actie. Van Rossum reageert: „Wel interessant dat praktisch het hele kabinet heeft gezegd dat ik een door en door zondig persoon ben.”

Van Logtenberg verwijst naar de Tweet van De Jonge en zijn verwijt dat Maaten van Rossem niet deugt. „Nu zal ik uitleggen waarom ik wel degelijk deug, maar Hugo de Jonge niet deugt”, zegt de historicus. Hij vervolgt: „De conclusie is dat ik dat geregeld heb, dat is juist, telefonisch in de week waarin de leeftijdsgroep waartoe ik behoor ook recht had om een afspraak te maken. Namelijk de leeftijdsgroep van personen die 77 zijn en dit kalenderjaar 78 worden. Kortom ik deug dus wel degelijk.”

Gedetailleerd verhaal

Maarten van Rossem vertelt zijn verhaal over hoe hij de vaccinatie kreeg, gedetailleerd. Hij legt uit dat „een bejaarde collega van de universiteit” hem adviseerde om zelf het nummer van de GGD te bellen. De historicus vertelt dat hij eerst de huisartsenpraktijk belde en van hen een verontwaardigde reactie kreeg. Zowel de artsen als assistenten waren nog niet gevaccineerd en hadden nog niets gehoord van Nederlandse overheid.

Van Rossem besluit na een week op eigen houtje de GGD te bellen. „Want ik had wel uitgerekend dat ik ongeveer aan de beurt zou moeten zijn. Aangezien ze aan de groep van 75 tot 80 begonnen.” De historicus neemt de tijd om uitgebreid zijn actie te verantwoorden. Presentator Van Logtenberg onderbreekt hem: „Inmiddels had je vier verschillende mensen gesproken.”

Geïrriteerde Van Rossem

Daar reageert Van Rossem ietwat geïrriteerd op. „Je loopt op de gebeurtenissen vooruit. Je moet gewoon even luisteren.” Hij vervolgt zijn uitleg en vertelt dat hij diverse telefonisten spreekt met verschillende verhalen. De een zegt dat hij nog niet aan de beurt is, de ander wel.

Mede-presentatrice Sophie Hilbrand voelt de tijdsdruk van het programma en onderbreekt van Rossem: „Er komt nog een andere vrouw aan de lijn, helaas en dat ben ik. Wij hebben zes lijstrekkers…”

En dat wordt haar niet in danken afgenomen. „Dat was niet de afspraak, ik ga het even afmaken”, zegt een duidelijk geërgerde Van Rossem. Een ietwat ongemakkelijke Logtenberg reageert: „Vertel u kreeg de laatste aan de lijn…”

Dolf Jansen aan Op1-tafel

Cabaretier Dolf Jansen zit ook aan de Op1-tafel en ziet een ingang voor een scherpe opmerking. „Ik voel dat er elk moment iemand kan gaan weglopen.” De tafelgasten lachen.

Van Rossem kan er duidelijk minder om lachen. „Loop vooral weg dan hebben jullie weer wat te doen bij de media.” Hij vervolgt zijn verhaal en vertelt dat de laatste telefonist hem toestemming gaf voor de vaccinatie.

Excuses van De Jonge

„Dus meneer De Jonge als u de kleine moeite had genomen om even te informeren hoe het eigenlijk zat. Als u op de hoogte zou zijn geweest over wat u had moeten weten. Dan zou dit het moment zijn om uw excuses aan te bieden. Doet u dat niet dan deug ik wel en u niet”, zegt de historicus. „Kortom: Ik had precies gebeld in de juiste week”, eindigt hij zijn pleidooi in Op1.

Presentator Logtenberg sluit af: „Nou maar hopen dat het geen AstraZeneca is”, en maakt een bruggetje naar het volgende gespreksonderwerp.

De hele aflevering van Op1 terugkijken? Dat dan hier.