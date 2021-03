Lubach wint internet met Keezer’s Quest: ‘Nooit meer andere stemwijzer’

Arjen Lubach heeft net als vier jaar geleden flink uitgepakt rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Was het in 2017 de Kamergotchi die de show stal, nu is het Keezer’s Quest die de tongen in Nederland losmaakt.

De succesvolle presentator van Zondag met Lubach bedacht bij de laatste verkiezingen de Kamergotchi. Een parodie op het populaire Tamagotchi van weleer. Met dit Japanse speeltje was het de bedoeling dat je een virtueel huisdier in leven wist te houden. In de Kamergotchi moest je een Kamerlid verzorgen en voeden, anders ging deze dood.

Henk Trol ster in Keezer’s Quest

Nu heeft Lubach weer iets nieuws bedacht: de Keezer’s Quest. Een nogal pixelarm spelletje zoals we dat kennen van vroeger tijden. In het spel moet er met je personage door een woud lopen en keuzes maken met je personage. Natuurlijk kom je kwinkslagen tegen die wijzen naar de Tweede Kamer. Denk aan Henk Trol, het Gilde voor de Vrijheid en het Gilde voor de Dieren.

Je doorloopt het magische bos met je personage en een hondje en moet reageren op dilemma’s als: Wel of geen heksit, wel of geen gedichtsbedekkende mantel in het openbaar en worden kinderen opgevangen als het bos is afgebrand? Aan de hand van je antwoorden op deze stellingen komt er een stemadvies uit.

Computerspelletje

Lubach kwam op het idee van de Keezer’s Quest na het zien van een fragment uit 1998. De Stemwijzer werd gelanceerd en destijds een ‘computerspelletje’ genoemd. „Dat klinkt eigenlijk veel beter, dus we gaan terug naar de oorsprong”, zei Lubach.

Veel mensen speelden het 8-bit spelletje al en zijn er helemaal weg van. Zo zegt een Twitteraar: „ ik denk niet dat ik ooit nog een andere stemwijzer doe.” Anderen genieten van de lay-out en gaan goed om de hilarische verwijzingen naar politici. Het spel is hier online te spelen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In mijn eerste ronde Keezersquest twee mensen vermoord, je moet iets over hebben voor de democratie. — Sander Zuidema (@parlementor) March 1, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

….ik speelde net Keezer's Quest en ik denk niet dat ik ooit nog een andere stemwijzer doe. — Monica Spoor (@MonicaSpoor) March 1, 2021