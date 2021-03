Lilian Marijnissen bij Pauw: Feyenoord – Ajax voor altijd op mijn netvlies

„Feyenoord – Ajax”, wist Lilian Marijnissen gisteravond direct. „Maar dat vindt Pauw niet leuk, denk ik.”

Dat antwoord gaf de SP-lijsttrekker als antwoord op een vraag van Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.

Debat Marijnissen – Segers

De vraag werd op NPO 1 gesteld in het programma Pauw Verkiezingsdebatten. Metro legde de eerste uitzending dinsdag overigens onder de loep tegenover Jinek en RTL Nieuws: De Strijd om de Kiezer.

Na Sigrid Kaag vs Lilianne Ploumen en Wopke Hoekstra vs Jesse Klaver was het gisteravond de beurt aan Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers. Dat debat ging niet over Feyenoord en Ajax, wees niet bang. Volgens het vaste stramien van Pauw Verkiezingsdebatten ging het heus over de inhoud. De debatterende lijsttrekkers mogen twee stellingen van hun eigen partij inbrengen. Zo ging het gisteren bijvoorbeeld over het verlagen van huren (SP) en het niét legaliseren van softdrugs (Christen-Unie).



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Na haar hond is #Feyenoord haar grote liefde en Lilian Marijnissen volgt alle wedstrijden. Meestal schreeuwend naar de beeldbuis. In ‘House of Politics’ openen politici hun deuren. Kijk de vierde aflevering met @MarijnissenL via https://t.co/nWYiE0594C pic.twitter.com/CrtQk8VaJI — vpro (@vpro) March 8, 2021

Persoonlijke vraag aan Marijnissen

Leuke extra elementen van het programma zijn kinderfoto’s en de twee persoonlijke vragen die de deelnemers aan elkaar mogen stellen. Gert-Jan Segers is supporter van PSV en Cambuur Leeuwarden en zei daarbij: „Ik heb voetbalwedstrijden op mijn netvlies staan. PSV – Steaua Boekarest bijvoorbeeld, 5-1, met geweldige doelpunten van Romario. Wat is nou de wedstrijd, ik neem aan Feyenoord, die u nooit zou vergeten?”

Met Feyenoord zat Segers natuurlijk goed. Lilian Marijnissen steekt nooit onder stoelen of banken groot fan van de club uit Rotterdam te zijn. Ook al is zij geboren in Oss en had ze tweewekelijks bij Top Oss op de tribune kunnen zitten. Maar nee, haar vader Jan Marijnissen goot het stadion De Kuipvirus haar met de paplepel in.”

Zege op Ajax mooier dan het kampioenschap

„Dit vindt Pauw niet leuk, denk ik. Maar dat was heel recent Feyenoord – Ajax”, antwoordde Marijnissen met triomfantelijke blik. Zij doelde daarbij op 28 januari 2019. Toen won haar club onder leiding van een ontketende Robin van Persie met 6-2. En dat in het jaar waarin Ajax schitterende en op een haar na de finale van de Champions League miste. De 6-2 was nog mooier dan het kampioenschap van Feyenoord in 2017, gaf Marijnissen toe. Clubheld Dirk Kuyt scoorde tegen Heracles Almelo toen drie keer, waaronder in de eerste minuut. Marijnissen: „Er was toen zoveel rook in het stadion, dat ik dat doelpunt niet eens heb gezien.”



Lilian Marijnissen is voor Feyenoord dus de SP valt af 😛#pauwdebat — Wes de Waart (@wesdewaart) March 10, 2021

Lilian Marijnissen is voor Feyenoord dus de SP valt af 😛#pauwdebat — Wes de Waart (@wesdewaart) March 10, 2021

Marijnissen mist Feyenoord

Eerder in Pauws Verkiezingsdebatten kwam de SP-frontvrouw ook al op haar cluppie. Dat was op de vraag van Jeroen Pauw wat zij in coronatijd het allermeest heeft gemist. Dat zijn voor Marijnissen twee dingen, waaruit zij niet kan kiezen: „Borrelen met vriendinnen en De Kuip.”

Tijdens een van de coronadebatten ging het bij Lilian Marijnissen, je raadt het al, ook al eens over Feyenoord. Dat was bij de terugkeer van voetbalsupporters naar de stadions, waarbij premier Mark Rutte aangaf dat de fans niet hartstochtelijk mochten juichen. De socialiste toen: „Hoe gaat dat dan in zo’n Kuip?” Met opgetrokken ogen: „Ik begrijp dat er dan gefluisterd moet worden? Ik kan de minister-president één ding verzekeren: er wordt in De Kuip niét gefluisterd.” Rutte was toen in zijn reactie wel duidelijk: „Dan hebben we een probleem. Dan hebben we echt een probleem.”

Vanavond belooft de afsluitende Pauws Verkiezingsdebatten vuurwerk te worden. Jeroen Pauw leidt dan het debat tussen diezelfde Mark Rutte (VVD) en Geert Wilders (PVV).

De uitzending met Lilian Marijnissen en Gert-Jan Segers kijk je hier terug.