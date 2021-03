LEGO Masters is terug en kijkers zijn nu al laaiend enthousiast

LEGO-liefhebbers – jong en oud – konden hun geluk niet op gisteravond. LEGO Masters is namelijk terug op tv, en vooral de vriendelijkheid van de deelnemers vonden veel mensen fijn om te zien.

Dat onderschreef presentator Ruben Nicolaï ook al, in een eerder interview met het ANP. „Als iemand aan een kant van de wereld zegt: ik mis dit ene stukje om mijn bouwwerk af te maken, dan stuurt iemand van de andere kant van de wereld dat stukje naar jou op met een briefje erbij met veel succes.” Volgens hem is die vriendelijkheid typerend voor LEGO-bouwers. Hoe kan het ook anders, als je zulke bijzondere bouwwerken maakt met allerlei kleurrijke steentjes?

De presentator zegt ook dat het niveau van het huidige seizoen volgens hem een stuk hoger is dan vorig jaar, toen LEGO Masters ook op tv was. „Dit jaar waren er zoveel aanmeldingen en zitten er geen zwakke broeders meer tussen.” Zij maken „onvoorstelbare constructies” op een „bijna hypnotiserende” manier.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zo, de tweede aflevering is beschikbaar op #VTMGo dus nu tijd voor #legomasters aflevering twee pic.twitter.com/sMZkYlUwRF — Alex Traa (@RefAlex) March 13, 2021

LEGO Masters

Maar volgens kijkers zijn niet alleen de kandidaten verbeterd, ook de jury is een niveau omhoog getild. „Wat is Legomasters een leuk programma. Dit jaar de jury flink verbeterd. Dat verdienen de kandidaten. Echt leuke televisie.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat is Legomasters een leuk programma. Dit jaar de jury flink verbeterd. Dat verdienen de kandidaten. Echt leuke televisie — Wim van Meerveld (@wimvanmeerveld) March 13, 2021

Zo heeft een van de brickmasters (de jury) volgens een kijker „echte de gave om kritiek opbouwend en vriendelijk te laten klinken”.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De vrouwelijke brickmaster heeft echt de gave om kritiek opbouwend en vriendelijk te laten klinken. Wat een leuke vrouw #legomasters — Cherishe_77 🥂 (@Cherishe_77) March 13, 2021

Maar belangrijker zijn natuurlijk de deelnemers, die strijden om de winst. Zo noemt een kijker een van de bouwers „best cute”, een ander vindt juist een bepaald koppel heel leuk. Maar mensen zien ook een opvallende verschijning: de tweelingbroer van voetballer Sergio Agüero. „De broer van Sergio Agüero is blijkbaar heel handig met legoblokjes.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De broer van Sergio Agüero is blijkbaar heel handig met legoblokjes. #legomasters pic.twitter.com/xY2sSOOhNk — Florian Pak (@fp1981) March 13, 2021

Thuis mee LEGO’en

Naast volwassenen keken ook een hoop kinderen naar het programma. Vaak met hun ouders, die nu weer helemaal ondergedompeld zijn in de LEGO-gekte. Voor één gezin loopt dat wel erg uit de hand: „LEGO Masters is weer begonnen en na vanavond hebben wij besloten dat we gaan verhuizen en groter moeten wonen, omdat we ook LEGO-kamers willen voor onze LEGO-stad en LEGO-pretpark.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lego Masters is weer begonnen en na vanavond hebben wij besloten dat we gaan verhuizen en groter moeten wonen, omdat we ook Lego-kamers willen voor onze Lego-stad en Lego-pretpark. #legomasters — Daniël Zevenbergen (@DZevenbergen) March 13, 2021

En nóg een leuk onderdeel van LEGO Masters: je kunt thuis zelf meedoen. Tijdens het programma komen er namelijk ook meerdere thuisopdrachten in beeld, die kleine (en grote) LEGO-bouwers dan thuis kunnen maken. Al komen er wel veel details bij kijken, vindt Marcel: „Bluf voor iedereen die fietspaadjes verwerkt in de thuisopdracht.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De uiteindelijke LEGO-meesters die het programma winnen, krijgen een gouden LEGO-blokje. En bij De Verraders, waarvan de eerste aflevering ook gisteravond te zien was, krijgt de winnende BN’er een paar kilo zilver. „Nogal een overgang”, vindt Ben, die hoogstwaarschijnlijk beide programma’s gezien heeft.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Van een gouden legoblokje naar een kilo zilver. Nogal een overgang.#legomasters #deverraders #RTL4 — Ben Overbeek (@ben_overbeek) March 13, 2021

Wil je de hele uitzending van LEGO Masters terugkijken? Dat kan hier.