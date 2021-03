Kinderen kopen een huis met Leonie ter Braak, maar of ze dat zelf zou doen…

In Kinderen kopen een huis gaat Leonie ter Braak met kids op pad om precies te doen wat de titel zegt. Ouders geven de regie voor een nieuwe woning volledig uit handen aan hun kroost. Tot aan het bieden en het maken van de uiteindelijke deal aan toe. Zou de tv-presentatrice dat zelf durven? Geen haar op haar hoofd.

Kinderen kopen een huis van producent Sky High is vanaf vanavond op SBS6 te zien. Leonie ter Braak (40) gaat niet alleen met de jongeren op pad. In haar Keverbusje stapt ter ondersteuning ook makelaar Geert Klaver.

De Beentjes van Sint-Hildegard

Leonie ter Braak is alweer vier jaar een vast gezicht van SBS6. Van Shownieuws tot Marktplaats: Heel Holland Handelt, ze maakt er van alles. Het afgelopen najaar sprong Uit het leven gegrepen: Erasmus MC in het oog. Maandenlang volgde zij alles en iedereen in het grootste ziekenhuis in Nederland in Rotterdam. Uitstapjes maakt Leonie ook. Een hoogtepunt was haar rol in succesfilm De Beentjes van Sint-Hildegard, als dochter van Jan (Herman Finkers). En haar deelname aan acht afleveringen Wie Is De Mol? 2020 zullen we ook niet snel vergeten.

Vanaf vandaag weer heel andere koek. Leonie ter Braak gaat op huizenjacht. Met kinderen die absoluut niet willen verhuizen. Terwijl hun ouders dat wel willen, staan de jongeren met de hakken in het zand. Denken zij anders als zij in Kinderen kopen een huis zélf de touwtjes in handen krijgen? Als Leonie ter Braak Metro aan de telefoon heeft, is zij thuis. En dat is niet zonder reden.

Video: SBS6/Talpa Network

Hoe gaat het in deze gekke tijden?

„Het gaat goed, alleen mijn jongste was aan het hoesten. En dan ben je af, hè. Dan sta je buitenspel, want dan moet er getest worden. Ach, het is een beetje fragiel allemaal tegenwoordig. Een loopneus betekent alarm.”

Belemmert het de opnames van Kinderen kopen een huis niet?

„Nee. Ik ben nog volop aan het draaien, maar ik word de hele tijd extra getest. Gelukkig hebben we net de negatieve testuitslagen binnen en iedereen is koortsvrij.”

Twijfel over Kinderen kopen een huis

Als je wordt gevraagd om met kinderen huizen te gaan kopen, zeg je dan meteen ‘ja’ of krab je je even achter de oren?

„Ik heb eerlijk gezegd lichte twijfel gehad en heb me afgevraagd of dit zou werken. Gaan ouders het wel uit handen geven en kunnen kinderen echt een huis kopen? Wordt het geen toneelstuk? Na creatieve sessies en discussies ben ik wel met open vizier pilots gaan draaien. En na drie, vier dagen dacht ik ‘ja, krek, het werkt’. Iedereen die meedoet heeft zich vrijwillig aangemeld. Dat is al heel belangrijk. Die mensen zitten daadwerkelijk met de handen in het haar en willen heel graag geholpen worden. Er is thuis veel discussie met huilende pubers en slaande deuren aan voorafgegaan. Als wij er dan zijn en aan de kinderen vragen of zij het kopen misschien willen doen, dan veranderen ze vrij snel kan ik je vertellen. Eenmaal op huizenjacht, zie je ze gewoon zin krijgen. Die zeggenschap en zonder ouders keuzes mogen maken, werkt heel goed. We krijgen wel dingen mee. Het budget natuurlijk, maar ook een straal van het aantal kilometers van hun werkplek. Of dingen als ‘redelijke tuin’ en ‘een eigen oprit’. Dat laatste is niet doorslaggevend voor de kinderen.”



Is makelaar Geert Klaver een type dat goed met kinderen overweg kan?

„Zeker, tijdens het draaien is hij zelfs vader geworden van een derde kind. Hij is ervaringsdeskundige genoeg. Geert is een heerlijke eigenzinnige makelaar met humor en heel veel passie voor het vak. Hij heeft een makelaarskantoor in Friesland. Of toch Noord-Holland… Och, nou moet ik het wel goed zeggen. Ik ben zelf Twents en vind niets irritanter als dat mensen zeggen dat ik uit de Achterhoek kom. Het is Nieuwe Niedorp, even kijken hoor… Dat is Noord-Holland? Bedankt, goed dat jij dat weet. Geert zit in de stolpboerderijen, in bijzondere projecten. Het is een man met hart voor de zaak. Gelukkig let hij goed op. Mij moet je echt niet laten kijken naar wanneer iets voor het laatst geverfd is ofzo. Ik ben er om de kinderen te begeleiden en te helpen.”

Kinderen hebben het niet over draagmuren

Zijn de kinderen kritisch?

„Nogal. Sowieso is het heel leuk om door de ogen van kinderen naar huizen te kijken. Het is grappig om ze erover te horen praten. Ze hebben het niet over draagmuren, maar zijn meer bezig met hoe groot hun eigen slaapkamer is. Er is één meisje met superhandige ouders, dat merkte je meteen. Zij kon al door dingen heen kijken. Voor een kind vind ik dat heel knap. Het meisje kan lelijke dingen wegkijken met de gedachte dat die worden opgeknapt. Maar je hebt ook een broer die al goed naar een huis kan kijken en het zusje nog niet. De broer helpt haar dan met dingen uitleggen. Kinderen zijn ook erg bezig met waar het huis staat en hoe de buurt is. Ze vragen zich af waar de school is en het busstation. Wat volwassenen en kinderen hetzelfde hebben is dat het ook gaat om welk gevoel je bij een huis krijgt.”

Kunnen de ouders na de keuze nog nee zeggen?

„Wij hebben ons als makers altijd te houden aan het juridische aspect. Dat is spannend hoor, want je wilt echt niet dat de vaders en moeders dat doen. We zijn tenslotte een heel avontuur aangegaan. Met bloed, zweet en tranen, met een heel biedingsproces en noem maar op. Je kunt dan alleen maar hopen dat de ouders in dat avontuur meegaan. Maar ja, weet jij veel? Ook voor hen is het heel erg spannend. Mijn favoriete moment is telkens dat we de ouders gaan feliciteren met het nieuwe huis en dat zij nog geen idee hebben. Dan krijg je toch een wegtrekker? We gaan met de vaders en moeders langs alle huizen die we bezichtigd hebben, maar dan zeggen we nog niet welk huis gekocht is.”

Ouders door Kinderen kopen een huis in de stress

Aah, jullie zijn gemeen zeg.

„Ja, wij zijn heeeel slecht… Maar dat is heerlijk. Eerst zijn de ouders blij dat ze geholpen worden. Later zijn de kinderen blij als er een goed resultaat is en zitten hun papa’s en mama’s vol stress. Dat vind ik echt leuk, haha. Maar verder is er natuurlijk wel urgentie. De ouders willen echt heel graag verhuizen. Eerst bewogen ze niet, omdat het toch te veel gedoe met de kinderen opleverde. Ze bleven maar zitten waar ze zitten, tot Kinderen kopen een huis voorbijkwam. Dan is dit voor hen toch een leuke en originele oplossing”

Na het knikkeren in Marble Mania, is dit weer iets totaal nieuws op SBS6. Vind jij Nederland goed in het bedenken van concepten en formats?

„Ja, Nederland staat wat dat betreft hoog in het lijstje hoor. Al jaren, mede dankzij John de Mol. Internationaal doen zijn formats het goed. Maar ook door andere productiehuizen hoor. Ik ben zelf format-ontwikkelaar geweest en heb van dichtbij gezien hoe die markt in elkaar steekt.”

Is Leonie die op pad gaat de Leonie die we vaker gaan zien?

„Een programma als in het Erasmus MC, daar ligt echt mijn hart. Kinderen kopen een huis vind ik gewoon heel erg leuk en luchtig. Dat is voor mij feelgood-televisie en ben blij dat ik al deze kansen krijg. Ik wilde graag het land in en op locatie draaien, maar achter de desk in de studio ben ik nog steeds happy hoor. Geef mij het hele palet maar, zo divers mogelijk.”

Geeft Leonie ter Braak het zelf uit handen?

Tot slot… Laat je jouw twee kinderen ooit een huis voor jou en je man kopen?

„Nee, nee nee nee nee nee nee nee. Die kans is wel héél klein in huize Koch, dat geven wij hier niet uit handen. Daarvoor is onze passie voor interieur en huizen in het algemeen iets te groot. Mijn man is binnenhuisarchitect, dan weet je het wel. We leren ze wel kijken naar huizen en hebben het er veel over aan de keukentafel en als we op pad gaan. We praten veel over de omgeving en kijken altijd rond. Dat zit erin gebakken. Als de kinderen groter zijn, hebben zij volgens mij wel een mening over architectuur en gebouwen. Het gaat er hier namelijk de godganse dag over.”

Kinderen kopen een huis is vanaf vanavond XX woensdagen om 21.30 uur op SBS6 te zien. Terugkijken kun je op Kijk.nl.