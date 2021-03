Invloed bewoners Big Brother op wie er naar huis moet is afgepakt

De kijker grijpt de macht in Big Brother. Of beter: krijgt de macht. De programmamakers hebben vandaag de macht over het nomineren van kandidaten van het Big Brother-huis afgenomen. De kijker bepaalt.

115 camera’s, 68 dagen op de teller, acht overgebleven bewoners, zeven exits, vier vrijwillige vertrekken en nul privacy. Zijn experiment heeft nog maar 32 dagen te gaan en daarom besloot Big Brother vanmorgen dat het anders moet. Hij geeft de kijker meer macht dan ooit: niet de bewoners zelf, maar de kijker zal gaan nomineren deze week.

Kijkcijfers Big Brother opkrikken?

Of deze switch in het spel (excuus, experiment volgens RTL 5 en de Belgische gratis streamingdienst GoPlay) de kijkcijfers wat kan opkrikken is maar de vraag. Deze versie van Big Brother is geen kijkcijferkanon, integendeel. In Nederland vormen ruim 300.000 mensen wel een zeer trouwe fanschare. Hoeveel kijkers per dag de livestream op Videoland volgen, is overigens niet bekend. Gisteren zagen die trouwe volgers hoe de bewoners als spel een heel dag een ei op hun hoofd heel moesten houden. Dat leverde geen sprankelende televisie op, wel veel woordgrappen.



De macht niet meer bij Big Brother

Big Brother geeft deze week al zijn macht uit handen, door de kijker te laten beslissen over het lot van zijn bewoners. Anders dan anders, bepaalt de kijker niet alleen welke bewoner het huis moet verlaten, maar ook in de eerste plaats wie er op de nominatielijst komen te staan. Een rol die normaliter was weggelegd voor de bewoners zelf. Big Brother vertelde het nieuws vanmorgen aan de bewoners. Dit was uiteraard direct via livestreams te zien, maar ook vanavond al in de reguliere aflevering. Wat de bewoners niet weten, is dat in plaats van twee, drie van hen genomineerd zullen worden. Of deze wijze van stemmen volgende week weer geldt, heeft Big Brother niet bekend gemaakt. Eerder namen enkele bewoners ook zelf de beslissing om het huis te verlaten, zoals ‘Terror Theo’.

Goed nieuws voor Amsterdamse Jill

Jill, Julie, Liese, Matt, Michel, Naomi, Nick en Zoey zijn de acht overgebleven bewoners in het Big Brother-huis. De Vlaamse Julie kan als huismeester van de week donderdag niet worden weggestemd. De beslissing van Big Brother lijkt een uitkomst voor Jill. De goedlachse flapuit uit Amsterdam is vooral in Nederland populair onder de kijkers. Ze is echter een target voor de medebewoners. Deze week lijkt zij plotseling minder gevaar te lopen om het huis naast de Johan Cruijff ArenA gedwongen te moeten verlaten.

Er kan gestemd worden tot morgen (woensdag 10 maart) 12.00 uur via de ‘stemsite van RTL‘. De nominaties worden bekend in de aflevering van woensdagavond. De ontknoping, waar de kijker beslist wie van de genomineerden het huis moet verlaten, is te zien in de Big Brother live-uitzending van donderdag 11 maart. Elke dag begint de realityshow om 21.30 uur.