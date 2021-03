Unieke winactie: raad Het Wachtwoord en win een bitcoin op de radio

Uniek in Nederland: een bitcoin winnen met een radiospelletje. Of nou ja, spelletje… ‘Het Wachtwoord’ heet de winactie van SLAM! en Bitcoin Meester en je moet er een maand lang voor in puzzelmodus staan. De prijs is dan ook niet mis: de cryptomunt staat nu al op zo’n 47.000 euro!

Je hebt radiospelletjes en je hebt radiospelletjes. En je hebt vanaf 5 april Het Wachtwoord, waar je een heel bijzondere en kostbare prijs kunt winnen. „De bitcoin is het gesprek van de dag en is dagelijks veel in het nieuws. Onze doelgroep, de millennials, is er volop mee bezig. Ik ben er trots op dat wij het eerste radiostation van Nederland zijn dat een bitcoin weg zal geven”, licht Martijn Zuurveen, Radio Director RadioCorp, de winactie toe. „Nederlanders zijn gek op puzzelen en moeten een maand lang op zoek gaan naar het wachtwoord.’’



Ik kijk en hoor er naar uit! 😉 — christophe cravero (@christophecrav1) March 12, 2021

Bitcoin Meester

Ook Bitcoin Meester, een platform waar je crypto kunt kopen en verkopen, kan niet wachten. „Dit is de grootste bitcoinactie ooit in Nederland. We denken dat het tot positieve reuring leidt en hopen dat mensen zien hoe mooi en toegankelijk de cryptomarkt is.”

In de community wordt iemand die veel met crypto bezig is, een ‘crypo-enthusiastic’ genoemd en enthousiast is Christiaan Jimmink zeker. „Ik kan úren met je over crypto praten.” Maar zelfs in een half uur wordt al duidelijk hoe mooi hij crypto vindt, een woord dat minimaal 33 keer voorbij komt tijdens het gesprek. „Het is nieuw, het is spannend, het is interessant, en het is echt niet zo moeilijk als vaak wordt gedacht.” Jimmink is marketing manager bij Bitcoin Meester en ja, hij heeft zelf ook ‘wat crypto’, verklapt hij desgevraagd. „Maar ik zeg niet hoeveel!”



Nu ik zie hoeveel een bitcoin waard is baal ik stiekem wel een beetje dat ik in het begin geen bitcoins heb gekocht — Aschwin™🏆 (@Aschwin_Sprik) November 30, 2017

Winnaar bitcoin

Het is straks aan de winnaar wat met de bitcoin wordt gedaan. Je kunt ‘een op een euro’s trekken’, zoals Jimmink het in jargon zegt, maar je kunt ook kleine deeltjes bitcoin verkopen. „Net zoals op de aandelenbeurs, je handelt tegen elkaar.” Maar in plaats van aandelen, investeer je dan „een stukje in een andere munt.”

Het moet je natuurlijk wel een beetje liggen en dat kan er al vroeg in zitten. De voetbalplaatjes-verzamelaars van nu kunnen zomaar de grote cryptobazen van de toekomst worden. „Je moet er lol in hebben om crypto te kopen en daarmee te handelen.” En nee, zo complex is dat echt niet. „Als je een paar basisdingen opzoekt, kun je al aan de slag. Het is niet simpel, maar het is goed te begrijpen. Je hoeft echt niet diep in de IT te zitten ofzo, dat is de grootste fabel die ik graag wil tackelen.”

Transparant

Ook hij merkt om zich heen dat crypto bij veel mensen nog op vraagtekens en gefronste wenkbrauwen stuit. Vroeger, of een paar jaar geleden althans – al is dat in de cryptowereld inderdaad al lang geleden – werd crypto dan ook veel geassocieerd met witwassen en criminelen. Das war einmal. „Nu zijn er goede regels afgesproken met de Nederlandsche Bank en zijn alle diensten keurig geregistreerd.” Geen wild west-praktijken meer, „niet voor niets ook dat grote jongens als Tesla en PayPal nu instappen.” En dat is goed nieuws voor de crypto-community, want hoe meer geld er in omgaat, hoe meer waard je bitcoins worden. „Precies zoals met aandelen.”



Hoe meer hoe beter

Hoe meer cryptozielen, hoe meer vreugd dus. Hoogste tijd daarom om goed naar buiten te treden met promotie en branding. Bitcoin Meester pronkte al op de billboards van de halve finale van de KNVB Bekerwedstrijd, en dat is nog maar het begin. Ze gaan voor volledige crypto-acceptatie, zoals hij het noemt. „We willen dat crypto normaal wordt en overal ook gewoon naast KPN op de borden staat.”

De munt staat nu op zo’n 47.000 euro, and counting, voorspelt hij. „Er is nu een hele positieve uptrend gaande, waardoor de waarde waarschijnlijk alleen maar meer gaat stijgen.”



Natuurlijk weet je het nooit zeker, en plaatst het crypto-platform regelmatig ‘gok-polletjes’ op hun Twitter, „maar dat Tesla er anderhalf miljard in heeft geïnvesteerd, zegt wel iets, hoor.” Dikke kans dus dat de bitcoin eind april, als de winnaar van de winactie bekend wordt gemaakt, is afgestevend op de 50.000 euro.

Het Geluid

Het Geluid is er niets bij, beaamt de crypto-enthousiasteling lachend. „Even serieus: deze winactie is iets totaal nieuws. Nog nooit is er zo’n grote bitcoin-actie geweest in Nederland, en dat maakt het zo ontzettend spannend.”

De actie loopt van maandag 5 tot en met donderdag 29 april en wordt iedere dag van de week gespeeld op SLAM!. Op 29 april is de finale en wordt duidelijk wie de bitcoin wint.