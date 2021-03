Harry en Meghan zorgen voor bijna-kijkcijferrecord zender Net5

Net5 is voor velen niet de zender die ’s avonds als eerste wordt opgezocht. Voor het spraakmakende interview met Harry en Meghan gold dat wel. Al werd het nét geen kijkcijferrecord.

Het interview van Oprah Winfrey met de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan werd op Net5 gisteravond door ruim 1,5 miljoen Nederlanders bekeken. Het is daarmee net niet de meest bekeken uitzending ooit geworden voor de zender, zo blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Harry en Meghan vs Expeditie Robinson

Het Net5-record staat al járen – sinds november 2004 – op naam van de finale van Expeditie Robinson, met gemiddeld 1.566.000 mensen. Dat zijn er ruim 24.000 meer dan gisteren naar Harry en Meghan keken. Het totale aantal kijkers, dat KijkOnderzoek sinds vorig jaar meet, kwam zelfs op ruim 2,6 miljoen. Onderweg haakten dus mensen af, of vielen belangstellenden tijdens het interview binnen.

Het interview had het record wellicht kunnen breken als het maandag al werd uitgezonden. Toen keken er ruim 300.000 Nederlanders via de Vlaamse publieke omroep VRT naar Harry en Meghan.

Soms had iemand echt pech.



@tmobile_webcare net 5 heeft storing nu net het interview van Meghan en Harry er op is. Dit kan toch niet?! — Joooo (@jolienhagel85) March 9, 2021

Harry en Meghan vs Ik Vertrek

Zaten dan echt bijna alle Nederlandse tv-kijkers voor de buis om het zo veelbesproken paar aan te horen? Nou nee. Harry en Meghan, die naar Canada en later de Verenigde Staten vertrokken, legden het af tegen een programma dat op hun levenspad lijkt. Ik Vertrek op NPO1 was gisteravond goed voor 1,9 miljoen kijkers. Ook het Achtuurjournaal (2,6 miljoen) en Half Acht Nieuws van RTL (1,6 miljoen) scoorden beter.

Eerder meldde de Amerikaanse zender CBS dat al bijna 50 miljoen mensen wereldwijd naar de uitzending van de Amerikaanse zender hadden gekeken. Volgens CBS gaat het om een voorlopige telling, omdat er nog herhalingen van het interview worden uitgezonden. Vrijdag is het in de Verenigde Staten opnieuw te zien.

Op social media was ondertussen de creativiteit niet van de lucht.



More dynamite clips coming out of the Harry and Meghan interview! pic.twitter.com/AbIRyNqOun — JuiceOne (@JuiceSimpsons) March 10, 2021

Steun voor Britse koningshuis

In het interview uitten Harry en Meghan, die onlangs alle officiële taken in het kader van het Britse koningshuis definitief neerlegden, beschuldigingen van racisme, verwaarlozing en ruziemaken binnen de koninklijke familie en de hofhouding.

De meeste Britten hebben meer begrip voor de koninklijke familie dan voor Harry en Meghan, na het zien van het gesprek met Oprah Winfrey met de prins en de hertogin van Sussex. Die uitslag deelde de Britse opiniepeiler YouGov. Deelnemers aan de peiling werd gevraagd voor wie ze meer sympathie voelden na het zien van het twee uur durende interview. Daarop antwoordde 36 procent achter koningin Elizabeth te staan, terwijl 22 procent koos voor de kant van Harry en Meghan. Van de respondenten steunde 28 procent geen van beide kampen, 8 procent voelde nog sympathie voor beide partijen en 6 procent wist het niet.