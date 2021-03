Giraffe uit The Hangover in beslag genomen door dierenbescherming

Giraffe Stanley, die je wellicht wel kent uit de derde The Hangover-film, is in beslag genomen door de lokale dierenbescherming.

De giraffe, die een korte cameo had in een van de Hangover-films, verblijft op een Amerikaanse wijngaard: Malibu Wine Safaris. Daar kan je op een soort safari door de wijngaarden rijden en verschillende wijnen proeven. Op het landgoed lopen verschillende dieren rond; onder meer zebra’s, alpaca’s, kamelen en Stanley dus.



Stanley is ‘onwettig bezit’

Probleem is alleen dat het bedrijf, en de eigenaren van Stanley, volgens de California Department of Fish and Wildlife niet de juiste vergunningen zouden hebben om dergelijke exotische dieren in ‘huis’ te hebben. De giraffe is volgens een woordvoerder van het departement „onwettig bezit”. De giraffe verblijft overigens al jaren op het landgoed, maar de autoriteiten hebben laten weten dat ze ervan uitgingen dat de documenten te goeder trouw waren ingevuld (niet dus).

Volgens ABC7 zijn zowel de eigenaresse van Malibu Wine Safaris als haar vader (en de eigenaar van Stanley de giraffe) aangehouden voor zowel het houden van wilde dieren als het vervalsen van documenten om een vergunning voor Stanley te krijgen. Beide zeggen onschuldig te zijn.

Giraffe speelde in The Hangover

De giraffe is overigens niet ‘echt’ in beslag genomen: het dier is niet naar het politiebureau meegenomen. Het bleek namelijk tamelijk lastig om een meterslange giraffe te vervoeren. Daarom mag het dier in zijn stal op de Saddlerock Ranch blijven tot de autoriteiten weten wat ze met het dier gaan doen.

Stanley de giraffe had een kleine glansrol in de derde The Hangover-film. Daarin koopt een van de hoofdpersonen Alan in een impulsieve beslissing een giraffe, die hij vervolgens in een aanhangwagentje over de snelweg rijdt. Dat gaat niet zo goed als je zou verwachten: die arme Stanley ‘vergeet’ te duiken voor een viaduct en moet het ‘de rest van de film’ zonder hoofd doen.