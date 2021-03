Gewoon Bloot zorgde voor één en al ophef, maar is zo onschuldig als wat

Gewoon Bloot leidde de afgelopen tijd tot nogal wat rumoer. Kinderen die vragen mogen stellen aan naakte volwassenen, kon de eerste aflevering door de beugel?

„Let op. Binnen enkele minuten zijn in dit programma blote lichamen te zien.” We horen Edson da Graça, maker van het tv-programma Bloot Gewoon op NPO Zapp. Kinderen mogen in Bloot Gewoon vragen stellen aan naakte volwassenen. Dit in een tijd waarin je je door Instagram, Snapchat en TikTok kunt afvragen of je eigen lichaam wel normaal is, zo is de gedachte van omroep NTR.

Na alle ophef bekeek Metro voor Blik op de Buis de eerste uitzending van zondag. Blik op de Buis is de rubriek van verslaggever Erik Jonk, over tv in het algemeen en nieuwe en opvallende programma’s van televisiezenders en streamingdiensten.

Perfecte lichamen op sociale media

De makers van Bloot Gewoon: „Onderzoek wijst uit dat mensen een positiever lichaams- en zelfbeeld krijgen als ze vaker blote lichamen van gewone mensen zien. Dit in plaats van de ‘perfecte’ lichamen die zij dagelijks door sociale media krijgen voorgeschoteld.”

Bloot Gewoon is niet in ons land bedacht. Het programma is in Denemarken bedacht en heet daar Ultra Smider tøjet. NPO Zapp werkte voor de acht Nederlandse afleveringen van een kwartier samen Rutgers Kenniscentrum Seksualiteit.

Bloot Gewoon leidde tot Kamervragen

Nou dat was toch wat, voordat er ook maar één minuut van Bloot Gewoon was uitgezonden. Kinderen, blote mensen, overal gingen alarmbellen af. Tot in de Tweede Kamer aan toe. De SGP stelde Kamervragen over het nieuwe programma. Fractieleider Kees van der Staaij vindt het format ‘bizar’. Ook Metro maakte al een verhaal met meningen als ‘van de zotte’ en ‘walgelijk’. Presentator Edson da Graça, zaterdag afvaller in De Verraders op RTL 4, werd met de dood bedreigd. Vanzelfsprekend deed hij aangifte.

482.000 belangstellenden gingen zondag, al dan niet aangekleed, eens goed voor Gewoon Bloot zitten. Is het zo’n schandaal van de bovenste plank?

Geen enkele vraag is raar

„Ik draai me altijd gewoon om als ik mijn moeder naakt zie”, zegt een jochie nog voor het vragen stellen begint aandoenlijk. Een meisje: „Bloot is raar en normaal en ook een beetje gek.” Tien kinderen uit groep 7 en 8 mogen de vragen stellen. „Volwassenen gaan uit de kleren, zodat wij er iets van kunnen leren”, meldt Da Graça. „Geen enkele vraag is raar, want bloot is eigenlijk heel gewoon.”

Als de badjassen van de vijf modellen (drie vrouwen, twee mannen) vallen, klinkt er hoogstens wat gegiechel onder de kids. Wat een van de kinderen opvalt, vraagt De Graça. „Ik vind dit best normaal”, zegt een jongetje. „De vrouwen hebben tieten de mannen een lul.” Toch vinden de kinderen het ook een klein beetje raar.

Lieve vragen in Gewoon Bloot

De vragen zijn dat niet. Zelfs een beetje lief. Zijn de volwassen ergens onzeker over? Scheren jullie je overal? Zouden de vrouwen een dagje man willen zijn en andersom? Waar zijn ze trots op? De billen van Pieter krijgen applaus. Er komen ook wat stellingen langs. Op een stelling als ‘ons lichaam bestaat voor 50 procent uit water’ mogen de kinderen een groen of rood bordje in de lucht houden. En: de nagel van je pink groeit het hardst (fout!). Eén van de kids ontdekt nog dat een van de heren besneden is. Goed gezien.

Gewoon Bloot is onschuldig tot en met. Zelfs een beetje saai, al spreekt het kinderen vast wat meer aan. Voor hen is het dan ook, niet voor de schreeuwende ouderen. Wat een ophef om niets weer in ons moord-en-brand-landje. Storm. Glas water. Enzovoort. De volgende zeven afleveringen kun je met een gerust hart kijken. Kees van der Staaij zet je maar schrap: de volgende keer gaat het over huid en haar!

De eerste aflevering van Gewoon Bloot terugkijken? Dat kan hier.