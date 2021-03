6 gênante momenten tijdens het lijsttrekkersdebat op RTL4

Het eerste grote lijsttrekkersdebat op televisie voor de Tweede Kamerverkiezingen 2021 zit erop. Een winnaar of verliezer is moeilijk aan te wijzen, daarvoor was het allemaal net iets te ingestudeerd. Wel waren er behoorlijk wat gênante momenten. Een compilatie.

Het RTL-lijsttrekkersdebat vond plaats in het Amsterdamse Felix Meritis. Lijsttrekkers van de zes grootste partijen (gemiddelde van peilingen en het huidige aantal zetels in de Tweede Kamer) waren uitgenodigd. Lees hier de inhoudelijke samenvatting van het debat terug.

Gênante momenten tijdens RTL Lijsttrekkersdebat

Mark Rutte (VVD), Sigrid Kaag (D66), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) kregen de ruimte om te debatteren over thema’s als de corona-aanpak, diversiteit, het onderwijs, de gezondheidszorg en economie. Daarnaast kreeg iedereen een live kiezersvraag van een bezorgde dan wel boze burger. Daarbij kwamen Lilian Marijnissen en Jesse Klaver er vergeleken met de rest opvallend makkelijk van af. Voor Hoekstra en Kaag was het hun eerste grote lijsttrekkersdebat op televisie. Een paar gênante momenten op een rij.

1. De politici-fluisteraar

Om te beginnen met presentatrice en debatleider Jetske Schrijver, die aanvankelijk verkeerd stond opgesteld en vervolgens de kijkers van het lijsttrekkersdebat zwoel in het oor fluisterde. Per ongeluk, uiteraard. Er was iets mis met het geluid. Na het eerste reclameblok was dit, helaas, opgelost.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lang geleden dat iemand zo erotisch in mijn oor fluisterde. #RTLdebat — Jarno van Straaten (@JarnovStraaten) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

hahaha dat gefluister steeds. geluidsman vergeet her en der een mic uit te zetten. #RTLdebat — Tim Hofman (@debroervanroos) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kan die politici-fluisteraar stoppen met fluisteren? #RTLdebat — Wierd Duk (@wierdduk) February 28, 2021

2. Zwarte Piet als minister van Cultuur

Dat Geert Wilders tot de beste debaters van de Tweede Kamer behoort, zal zelfs zijn grootste vijand erkennen. Tijdens het lijsttrekkersdebat op Radio 1 kreeg hij vorige week de lachers op zijn hand met een opmerking over de ‘Kaagbaan‘. De vermoedelijk voorbereide grap die hij gisteravond uit de hoed toverde, was van een beduidend treuriger niveau. Wel effectief, want met „die zielige Zwarte Piet” kaapte hij het debat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zwarte piet als minister van cultuur 😂.. ik hou van deze man 🥰 pic.twitter.com/KFJjoSZa0l — FFenn (@Covfefe81) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De heer Wilders voert bewust discriminerende politiek. U heeft er plezier in om mensen te kwetsen. En dan komt u weer met die zielige zwarte piet. Ik sta hier met mijn partij om juist dat racisme te bestrijden.

–@SigridKaag #RTLdebat pic.twitter.com/4pCSu9nIqK — D66 (@D66) February 28, 2021

Op een stelling over meer diversiteit in de Nederlandse volksvertegenwoordiging, reageerde Geert Wilders afwijzend. „Een persoon van kleur die ik wel wil verdedigen, is Zwarte Piet. Wat mij betreft mag Zwarte Piet minister van Cultuur worden in het volgende kabinet, om de Nederlandse cultuur te herstellen.” Sigrid Kaag hapte toe en reageerde fel. Beiden zullen deze discussie in de ogen van hun kiezers hebben gewonnen, maar waar ging dit over?

3. Sigrid Kaag tegenover een boer

Zelf stond Sigrid Kaag enigszins met de mond vol met tanden tijdens haar kiezersvraag. Bezorgde boer Bert-Jan Verboom uitte zijn onvrede over een plan voor de halvering van de veestapel, waar D66 achter staat. Op zijn alternatieve plan voor minder uitstoot van stikstof, zónder een halvering van de veestapel, had de D66-lijsttrekker geen adequaat antwoord. Ze liet zich overhalen om samen met hem aan tafel te gaan om zijn plannen te besturen. En ja, belofte maakt schuld. Verder bleef Kaag overeind tijdens haar eerste debat.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Een boer die in 1 minuut de volledige D66-campagne sloopt en Kaag in haar stotterende hemd zet #rtldebat — Sasha Boers (@SashaBoers) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Kaag in gesprek met een echte burger die ook nog boer is. Ze heeft zich nog nooit zo alleen gevoeld…….. #rtlverkiezingsdebat — Eelco van Hoecke (@EelcoHoecke) February 28, 2021

4. Jesse Klaver en Ronald Koeman

Terug naar de stelling over diversiteit, waarop Jesse Klaver met een ingestudeerd antwoord probeerde in te spelen op het onderbuikgevoel van voetballiefhebbers. Dat ging mis. „Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens zou opstellen, weet ik één ding zeker: we worden absoluut geen Europees kampioen”, aldus de leider van GroenLinks tijdens het lijsttrekkersdebat op RTL4. Juist ja, Ronald Koeman. Verder stoorden kijkers zich aan het feit dat hij overal zijn zusjes, broers en andere familieleden bij betrok.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hilariteit op Twitter om bondscoach-misser Jesse Klaver https://t.co/jEJsubiZKm via @telegraaf Als Ronald Koeman deze zomer alleen maar witte jongens zou opstellen, weet ik één ding zeker: we worden absoluut geen Europees kampioen….over onder een bubbel liggen😎 — Frans van den Mosselaar (@FvdMosselaar) March 1, 2021

5. Slachtoffer toeslagenaffaire krijgt Mark Rutte stil

Wauw, zelfbenoemd ‘eindbaas’ Mark Rutte stond recht tegenover Kristie Rongen, een van de gedupeerden uit de toeslagenaffaire. Voor andere slachtoffers was dit ongetwijfeld het meest pijnlijke én bevredigende moment van het lijsttrekkersdebat. „Meneer Rutte, als het over een jaar nog niet is opgelost, treedt u dan wél af?” Ze kreeg de minister-president stil, al wist hij er natuurlijk vakkundig omheen te zeilen. „Ik stop u hier even”, onderbrak ze hem een paar keer. „Wij zaten als ratten in de val”. Bekijk het volledige moment via de onderstaande tweet.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Slachtoffer toeslagenaffaire Kristie SLOOPT Mark Rutte: "Wij zaten als ratten in de val. U bent hoofdschuldige." Complete video -> https://t.co/FDiPJsl6NN pic.twitter.com/J25ItDsfPH — GeenStijl (@geenstijl) February 28, 2021

6. Wopke Hoekstra en de camera

Ook Wopke Hoekstra haperde tijdens de kiezersvraag, die aan hem werd gesteld door twee gedupeerde horeca-ondernemers. Net als Mark Rutte reageerde hij indirect, en dat viel verkeerd bij veel kijkers. Maar vooral zijn camerablik was een tikkeltje akward. Als enige deelnemer van het lijsttrekkersdebat op RTL 4 keek hij voortdurend in de camera, waardoor zijn riedels wel heel ingestudeerd overkwamen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit is Wopke Hoekstra richting de camera in dit debat. #RTLdebat pic.twitter.com/fWf6B1sAwS — Mirthe Westrik (@MirtheWestrik) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Leest Wopke Hoekstra van een autocue of is hij echt de enige die recht in de camera kijkt als hij praat? #RTLDebat — Mention Account (@mention_account) February 28, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wopke Hoekstra die rechtstreeks in de camera praat. Ben ik de enige die daar een beetje misselijk van wordt? #RTLdebat — Verbaas me over (@VerbaasMe) February 28, 2021

Bekijk het volledige lijsttrekkersdebat van RTL 4 en de nabeschouwing hier terug.