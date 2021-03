Game of Thrones krijgt nog eens drie ambitieuze spin-offs

De opnames van de allereerste Game of Thrones-spin-off worden komende maand afgerond. House of the Dragon duikt in de geschiedenis van House Targaryen en gaat uit tien afleveringen bestaan. Het slechte nieuws? De show zal pas in 2022 van start gaan.

Hopelijk hebben we tegen die tijd ook HBO Max in Nederland. En, hoeven we daarna minder lang op de volgende Game of Thrones-serie te wachten. HBO heeft namelijk een duizelingwekkend aantal spin-offs in de pijplijn zitten. Dat is ook niet zo gek: naar verluidt duikelde het aantal abonnees van HBO extreem toen de serie afgelopen was.

Drie spin-offs voor Game of Thrones

Die abonnees wil men graag terug, zeker nu HBO Max gelanceerd is. De streamingdienst heeft zijn eigen The Mandalorian nodig, en dat is overduidelijk Game of Thrones. Het lijkt er sterk op dat we vanaf ergens in 2022 of 2023 praktisch elke week een nieuwe aflevering van een Game of Thrones-serie kunnen gaan verwachten. Net zoals de elkaar op rap tempo opvolgende Marvel-shows op Disney+. Overigens maakte HBO Max eerder ook een reünie van Friends bekend.

De afgelopen maanden schreven we al over twee of drie spin-offs die in ontwikkeling zijn. Daar komen nu nog eens drie spin-offs bij. Vakblad Deadline meldt dat HBO op dit moment drie nieuwe spin-offs in ontwikkeling heeft, bovenop de titels die al bekend zijn.

We hebben zelfs werktitels: Sea Snake, Flea Bottom en 10,000 Ships. Van die drie is Sea Snake het verst gevorderd. Bruno Heller staat aan het roer van dat project. Niet de minste naam, want hij leverde eerder al grote series zoals Gotham en Rome af. De andere twee Game of Thrones-serie zijn nog in een zeer vroeg ontwikkelingsstadium. Sterker nog, er moeten zelfs nog schrijvers worden gevonden.

Sea Snake

Toch weten we al waar HBO de series ongeveer over wil laten gaan. Sea Snake focust naar verluidt op avonturier Corlys Velaryon, een personage van George R. R. Martin. Hij ging met zijn boot overal heen, van Dragonstone en Lys tot de mysterieuze gebieden van Yi Ti en Leng. Uiteindelijk bereikte hij Westeros, waar hij bevroren zeeën en gigantische ijsbergen aantrof.

Flea Bottom

Flea Bottom verschuift de focus van de rijke families van Westeros naar de armere gebieden van King’s Landing. Daar hebben we al wat van gezien in Game of Thrones, dankzij de vroege verhaallijnen rondom Arya Stark en Gendry. Wat deze spin-off daar precies gaat doen is niet bekend.

10,000 Ships

10,000 Ships volgt de krijger-prinses Nymeria en de overlevende leden van het Rhoynar-volk terwijl ze Essos ontvluchten naar Dorne, na hun nederlaag tegen de Valyriërs. Nymeria trouwde uiteindelijk met Mors Martell van House Martell.

Leuke weddenschap

Genoeg om naar uit te kijken dus! Hopelijk wordt de franchise niet compleet kapot gemolken, dat zou zonde zijn. Leuke weddenschap: hoeveel spin-offs heeft HBO al uitgebracht tegen de tijd dat George R. R. Martin zijn boekenreeks af heeft?