Even voorstellen (2): Finalisten van The voice of Holland Jasper en Sem

De finale van het elfde seizoen van The voice of Holland is dáár. Wie zijn vanavond de vier overgebleven kandidaten? Metro stelt ze voor.

De vier kanshebbers op 50.000 euro, een platendeal en een elektrische auto zijn Nienke, Dani, Jasper en Sem. Voor deel 2 belde Metro met de laatste twee.

Finalist van The voice of Holland Jasper

Jasper Wever (29) uit Nieuw-Buinen. Van: Team Jan Smit

Jasper is opticien (mede-eigenaar van een zaak). Hij is de meest besproken man van het seizoen. Een optreden werd afgebroken wegens verkeerd inzetten en hij maakte na een uitzending zo’n harde val dat zijn hele gezicht bloedde. Bovendien kregen zijn vrouw en kinderen corona, waardoor hij werd afgezonderd. Zong nooit eerder voor publiek (in de zaal van The voice nu ook niet trouwens).

De meest genoemde man van The voice 11… Hoe is het nu met je gezin?

„Ja en dat had niet altijd te maken met mijn talent of het programma, haha. Maar ja. Mijn gezicht is bijna genezen en mijn gezin is klachtenvrij, dat is fijn. Ik ga pas na de finale naar huis trouwens. We nemen geen enkel risico.” (zie iets verderop: Jasper kreeg een verrassing).

Ben je al een beetje terug op aarde nu je in de finale van The voice zit?

„Ik ben wel geland, maar het is wel een rollercoaster waar je in zit, hoor. Na elke ronde is het meteen weer vol aan de bak en bedenken wat je gaat zingen. Ik moet zoveel repeteren dat er weinig tijd is om er bewust bij stil te staan. Genieten probeer ik in elk geval wel te doen.”

Van douche naar de finale

Ben je echt de man die tot nu toe alleen onder de douche zong, of is dat gewoon een goed verhaal?

„Nee hoor, ik kwam zo van onder de douche, hup naar de finale van The voice of Holland.”

Je bent opticien. Hoe stel je je leven voor als je wint?

„Ik heb eerlijk gezegd nog geen idee en heb natuurlijk ook verantwoordelijkheid voor de zaak.”

Met wat voor doel ging je The voice of Holland in?

„Ik stond er best laconiek in. Kort voor de blind audition heb ik nog gebeld dat ik ermee wilde kappen omdat het programma toch niet aan mij besteed zou zijn. Toch kon ik tegen mezelf zeggen ‘doe maar wel’. Ik heb zingen van kleins af aan leuk gevonden, maar er nooit iets mee gedaan. Ik wilde weleens weten wat mensen die er verstand van hebben van mijn stem vinden. Bevestiging was wat ik zocht en nou, die heb ik wel gekregen.”



The voice verprutst, klaar naar huis

Er ging best wat mis met je zang en toch blijven de mensen thuis maar op je stemmen. Enig idee hoe dat komt?

„De gunfactor? En toch ook een goeie stem? Ik vind dat heel lastig om daar iets over te zeggen. Ik luister mijn optredens terug en hoor ook wel dat er van alles aan schort. Door zenuwen en dan weer door stemproblemen. Ergens horen mensen blijkbaar dat ik beter kan. Of ze vinden me een sympathieke gozer, zeg jij het maar. Ik ben sowieso blij dat het in de halve finale al veel beter ging.”

Kreeg je het ijzig koud na je grote misser?

„Ach weet je: het was in de knock-outs. Ik dacht gewoon ‘Jasper, verprutst, klaar, naar huis’. Ik kreeg een tweede kans om het lied af te maken. Dat vond ik mooi en had verwacht daarna alsnog weg te moeten. Maar Jan Smit had er vertrouwen in.”

Mocht je winnen, heb je je rijbewijs?

„Ja. Niet dat ik zonder zit, maar die elektrische auto kan ik wel gebruiken. Ik heb eerlijk gezegd alleen geen enkel idee of Nieuw-Buinen oplaadpalen heeft. Daar heb ik me nog nooit mee beziggehouden.”

Heb je de 50.000 euro in je hoofd al uitgegeven?

„Nee. Ik heb het hele programma al gezegd dat ik alles stap voor stap bekijk. En ik loop zeker niet op de feiten vooruit.”

Wanneer is de finale van The voice voor jou geslaagd?

„Ik vind het sowieso al een geslaagd project. Ik sta in de finale, dus heb het héle programma doorlopen. Meer dan dit is er niet. Nou ja, winnen natuurlijk, maar meer afleveringen komen er niet. Ik heb allerlei mensen ontmoet en dat is me heel wat waard. Winnen is de kers op de taart, maar ik geloof niet dat je je daar compleet op kunt focussen. Je blijft afhankelijk van de mensen die stemmen.”

Wie is de favoriet voor jou?

„Ik vind iedereen eigenlijk goed, maar het is ook appels met peren vergelijken. Er is een gemoedelijke sfeer achter de schermen en ik gun de anderen zelfs de overwinning. Laat ik zeggen: laat de beste gewoon maar winnen.”

Finalist van The voice of Holland Sem

Sem Rozendaal (18) uit ‘s Gravenmoer. Van: Team Waylon

De jongste finalist Sem werd vorige week net voordat hij mocht stemmen 18 jaar. Hij hoopt het vwo dit jaar af te ronden, al heeft hij al een maand geen school. „Door The voice was het simpelweg te druk, ook mentaal.” Sem maakte in de halve finale indruk met Radar Love. Dat optreden gold als eerbetoon aan Golden Earring en George Kooymans, de man die door de ziekte ALS niet meer kan optreden.

Ben je al een beetje terug op aarde nu je in de finale van The voice zit?

„Het is bizar wat er allemaal gebeurt. Daarom probeer ik het voor mezelf te relativeren, zodat ik kan doen wat ik moet doen. Ik probeer het wat normaal te laten lijken, terwijl dat het helemaal niet is natuurlijk. Het werkt bij mij goed, ik heb dan wat minder spanning. Als ik volgende week op alle momenten terugkijk, dan zal ik wel denken: Wat is er allemaal gebeurd joh? Wat een gekkigheid.”

Met wat voor doel ging je The voice of Holland in?

„Lastig, want ik denk dat ik er juist zonder doel in ging. Nu is dat meer gevormd. Toen ik me opgaf was ik 16 en een half. Dan heb je nog geen visie over wat je wilt bereiken. Ik vond het gewoon tof om mee te doen. Van kinds af aan zit ik al met een bakje chips in mijn pyjama op vrijdag naar The voice te kijken met m’n ouders, opa en oma. Het was best wel belangrijk ofzo in m’n leven. Jong en onbezonnen ben ik er ingegaan. Ik wilde één keer zoiets proberen en kijk waar we zijn. Nu heb ik wel een doel. Dat is eigen muziek gaan uitbrengen en er misschien wel optredens mee gaan doen.”

Je bent een man van verschillende genres. Hoe zie je jezelf dan later voor je?

„Klopt, ook qua muziek luisteren vind ik bijna alles supertof. Wat ik in The voice heb gemerkt en wat me ook is geadviseerd, is dat de rockkant goed bij me past.”



Rocken op een piano

Dat bleek ook wel toen je plotseling op een piano ging staan.

„Haha, ja. Dat was een goed idee van Waylon, want hij vond mijn optreden een beetje cliché. Het liep goed af, want ik ben totaal niet lenig. Soms val ik al om als ik mijn sokken probeer uit te trekken. Maar nu ging het in de heat of the moment met alle adrenaline gelukkig prima.”

Mocht je winnen, heb je je rijbewijs?

„Nee, ik was druk bezig met lessen. Ik had in februari een tussentijds rijexamen, maar ja dat ging allemaal weer niet door. We wachten er dus nog even mee.”

Heb je in je hoofd die 50.000 euro al uitgegeven?

„Ik ben stiekem een beetje van het bijgeloof. Ik wil er nog niet over nadenken eigenlijk.”

Wanneer is de finale van The voice voor jou geslaagd?

„Wanneer ik me echt vrij heb gevoeld. Aan het begin van de liveshows heeft Waylon daar best op gehamerd. Ik vond het toen nog wat vaag, omdat het lastig is om te weten wat vrijheid op een podium is als je dat nog niet hebt ervaren. In de halve finale had ik al zoiets van ‘okay, we zijn hier nu al gekomen’. Mensen die me tof vinden blijven me waarschijnlijk wel tof vinden en mensen die me minder vinden zal ik na al die keren amper meer kunnen overtuigen. Ik wil daarom zelf tevreden zijn en genieten. Als ik vrijdag helemaal in het moment ben, dan is het goed.”

Wie is de favoriet voor jou?

„Ik zeg altijd maar: jij houdt van kaas en ik misschien van ham. Het zal in de finale echt een kwestie van smaak zijn. Alle vier zijn we heel verschillend en op ons eigen vlak allemaal erg goed. Dus het is maar net waar je van houdt. Ik laat het daarom graag maar in het midden. Zelf krijg ik berichtjes van kleindochters, dochters én oma’s, dus dat is gelukkig mooi.”

