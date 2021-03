Emma Wortelboer tegen Esther Ouwehand: ‘Wat heeft u tegen Klaver?’

Emma Wortelboer probeert het gewoon nog eens, nadat Thierry Baudet boos bij haar wegliep. Bij Emma’s Motie van Vertrouwen, tijdens De Vooravond, spreekt ze elke keer een andere lijsttrekker. Deze keer was Esther Ouwehand (PvdD) aan de beurt.

Even terugblikken op het gesprek met Baudet: „Wat mist u het meest uit uw kindertijd?”, kon de FvD-lijsttrekker nog net hebben, maar als Wortelboer dan verder gaat met „wanneer werd u voor het laatst verliefd op iets?”, lijkt er iets te knappen. Baudet geeft aan de toon van de vragen „irritant en niet emphatisch”, te vinden. Emma probeert het nog recht te breien, en vraagt hoe ze de vragen dan wél moet stellen, maar het mocht niet baten. Weg is Baudet.



In aanloop naar de verkiezingen spreekt Emma Wortelboer elke week een lijsttrekker en test zij wie blind te vertrouwen is. Deze keer Thierry Baudet, die het gesprek minder leek te waarderen dan Emma. #devooravond pic.twitter.com/5Faj9M2Gif — De Vooravond (@devooravondtv) February 19, 2021

Ouwehand: ‘Bullshit bingo-dingen’

Vorige week bevroeg Wortelboer Joost Eerdmans, van de nieuwe partij JA21. En dit keer is Ouwehand dus aan de beurt. De vragen worden meteen dierlijk ingezet: „Olifantenhuid of olifantengeheugen?”. Dan gaat de PvdD-lijsttrekker toch voor een olifantenhuid. Want, zegt ze, als je „vooroploopt in een emancipatiebeweging zijn er altijd mensen die zeggen ‘dit is echt knettergek’.” Zo legt ze uit dat ze wel eens de opmerking krijgt dat „planten ook gevoel hebben”. Zelf noemt ze dat ‘bullshit bingo-dingen’.



In aanloop naar de verkiezingen spreekt @emmawortelboerr elke week een lijsttrekker en test zijn wie blind te vertrouwen is. Deze keer @estherouwehand van de #PvdD. Wil zij liever een olifantenhuid of olifantengeheugen?#devooravond pic.twitter.com/HQlOEg2EHC — De Vooravond (@devooravondtv) March 2, 2021

‘Wat heeft u tegen Klaver?’

En dan misschien wel de belangrijkste vraag: „Of vijftien zetels en nog vier jaar Mark (Rutte, red.), of drie zetels en Klaver als premier?” Na wat gelach zegt Ouwehand dat dat afhangt van „wat het regeerakkoord dan doet”, maar, zegt Emma, we horen „nog geen antwoord”.

Ouwehand legt dan uit dat we in deze pandemie zitten omdat we dieren „niet met rust kunnen laten”. Ook denkt ze dat de PvdD nog wel een verschuivinkje kan doormaken. „Dan kunnen we met vijftien zetels de boel flink aanjagen.” Dus ze heeft liever Mark dan Klaver, vraagt Wortelboer zich af? „Dat zei ik natuurlijk niet, Emma.” Ze grapt: „Wat heeft u zo tegen Klaver?”

Ten slotte vraagt Wortelboer zich af of de andere partijen klaar zijn om met de PvdD te regeren. Ouwehand: „Ik heb er op zich wel vertrouwen in, maar de andere partijen zullen wel een koerswijziging moeten inzetten.”

Lof

Op Twitter kan de politica rekenen op veel lof, vooral omdat mensen het Baudet-interview nog in hun achterhoofd hebben. „Wow, zo kan het ook op de bank bij Emma Wortelboer. Chapeau Esther Ouwehand”, schrijft Anita.



Wow, zo kan het ook op de bank bij Emma Wortelboer. Chapeau Esther Ouwehand PvdD. # De Vooravond — Anita Ham (@Anita05304793) March 2, 2021

Een ander grapt: „Wat een moeilijke dilemma’s. Ik zou weggelopen zijn. Maar leuk interview! Ben fan van Emma Wortelboer en van Esther Ouwehand.”



Wat een moeilijke dilemma's. Ik zou weggelopen zijn. 🤪 Maar leuk interview! Ben fan van Emma Wortelboer en van Esther Ouwehand. #TeamPlanet. ✊ — Jonas (@JonasRoothans) March 2, 2021

De gehele uitzending van De Vooravond terugkijken?