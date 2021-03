Toeslagenouder tegen Rutte in eerste grote lijsttrekkersdebat: ‘U heeft mij in de steek gelaten’

„Waarom denkt u dat u wel kan blijven?” Zo begon voor Mark Rutte zijn ‘vragenuurtje’ met een slachtoffer van de toeslagenaffaire. Kristie Rongen stond tegenover de premier. „U heeft mij in de steek gelaten, en allemaal voor eigen gewin”, beet ze hem toe. Tijdens het lijsttrekkersdebat waren ook de lijsttrekkers van D66, GroenLinks, PVV, CDA en de SP aanwezig.

Rongen is een van de duizenden ouders die in de financiële problemen zijn gekomen door de ontspoorde fraudejacht van de Belastingdienst. Zij moest enorme bedragen aan kinderopvangtoeslag terugbetalen.



Rutte: ‘Wat jullie hebben meegemaakt, is verschrikkelijk’

„Wow”, gaf Rutte als eerste reactie op de vraag van Rongen. „Heel bijzonder dat we hier zo staan.” Toen legde hij uit dat hij Rongen al kent: ze is één van de ouders die hij eerder op het Catshuis heeft gesproken. Rongen haalde meerdere voorbeelden aan van collega’s die zijn opgestapt, en vroeg Rutte waarom hij dat niet heeft gedaan.

Hij heeft wel „nagedacht” over zijn politieke lot, zei hij. „Dit is zo’n schandvlek.” Maar „per saldo” is er onder zijn verantwoordelijkheid ook veel goeds gebeurd, vindt Rutte.

„Wat jullie hebben meegemaakt, is verschrikkelijk”, zei hij wel tegen Rongen. Ook vertelde hij wat het kabinet naar aanleiding van het toeslagenrapport in het werk heeft gezet om te voorkomen dat burgers in de toekomst zo in de problemen komen door het handelen van de overheid.

Kijkers zijn het over één ding eens: het is enorm knap hoe Rongen zich staande hield tegenover de premier. Volgens Guus kan „geen lijsttrekker hem zo in het nauw drijven als zij net deed.”



‘Waarom zet u mij weg als tweederangs burger?’

Maar niet alleen Rutte werd geconfronteerd met gevolgen van zijn daden. Ook voor Wilders (PVV), Marijnissen (SP) en Klaver (GroenLinks) waren tijdens het lijsttrekkersdebat mensen aanwezig die niet zo blij zijn met hen.

Zo was er voor Wilders een vrouw van Marokkaans-Nederlandse afkomst aanwezig. Nadia Zerouali voelde hem aan de tand over zijn immigratie- en integratiestandpunt. Op social media kan zij rekenen op veel lof, mensen vinden het knap hoe zij haar punt maakte. Zo vroeg ze Wilders bijvoorbeeld waarom hij haar wegzet als „tweederangs burger”.



Klaver sprak met een studente die haar onvrede uitte over het afschaffen van de basisbeurs. Een ondernemer die veel met zelfstandigen werkt, wilde van Marijnissen uitleg over SP-standpunten over zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers).

Botsing tussen Kaag en Wilders bij lijsttrekkersdebat

En toen kwamen D66-leider Sigrid Kaag en PVV-voorman Wilders tijdens het lijsttrekkersdebat ook nog eens hard in botsing over diversiteit. „U werkt keihard mee aan uitsluiting”, zei Kaag tegen Wilders.

De lijsttrekkers waren namelijk een stelling aan het behandelen: dat een partij in een volgend kabinet minimaal 10 procent bewindslieden van kleur of niet-westerse achtergrond zou brengen. Wilders zei dat in zijn kabinet Zwarte Piet minister van Cultuur zou worden.

„Daar begint u weer met die zielige Zwarte Piet”, zei Kaag. Ze was overduidelijk geërgerd door de woordkeuze van de PVV-lijsttrekker. Volgens haar heeft Wilders „plezier in kwetsen”. Wilders zei daarop helemaal zat te zijn van dat „discriminatiegedoe”. De eerste persoon van kleur die hij wil verdedigen, is Zwarte Piet, zei hij.



Meer belasting voor hoge inkomens

Verder ging het ook over belasting. Alle aanwezige lijsttrekkers bij het debat zijn het eens dat de hoogste inkomens meer belasting moeten betalen om de rekening van de coronacrisis te betalen.

Rutte zei nog wel dat hij hoopt dat een volgend kabinet lastenverlichting kan geven aan de middenklasse en het midden- en kleinbedrijf. Ook CDA-voorman Wopke Hoekstra wil daar wel naar kijken.

