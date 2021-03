Diederik Gommers bij Op1: ‘OMT heeft veel twijfelmomenten gehad’

Outbreak Management Team-leden Diederik Gommers en Marion Koopmans nemen vandaag de Machiavelliprijs in ontvangst. Dat is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een politicus of organisatie die volgens de Stichting Machiavelli een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de communicatie tussen politiek, overheid en burgers. Ze schoven gisteravond aan bij Op1, en vertelden over de huidige cijfers, het toekomstbeeld én genomen beslissingen van het OMT.

Zo antwoordde Gommers bevestigend op de vraag van presentator Sven Kockelmannof het OMT ooit een twijfelmoment heeft gehad. Sterker nog, „die zijn er heel veel geweest”, zei de IC-arts. Maar hij kan niet precies zeggen bij welke beslissingen het team van experts twijfelde of ze wel het juiste deden. „Omdat het geen absolute wetenschap is, twijfel je best vaak”, legt Gommers uit. Vanuit verschillende disciplines wordt er binnen het OMT dan ook flink gediscussieerd wanneer er een beslissing genomen moet worden.

Wel, zegt Kockelmann, is dat niet het beeld dat ontstaat bij de ‘gewone’ burgers. In de persconferentie en door bewindslieden wordt namelijk altijd „met grote stelligheid” naar de conclusies van het OMT verwezen. Volgens Koopmans is het ook zo dat het OMT vertelt wat ze weten, perspectief bieden en scenario’s schetsen, maar de keuzes echt bij de politiek liggen.



Gommers: ‘Maak zeker gebruik van invloed’

Dan richt Kockelmann zich aan Gommers, die, volgens hem, „hierboven nog net geen kleedkamer” heeft. Hij pakte namelijk vaak zijn moment om aan te geven wanneer Den Haag het in zijn ogen fout deed, of een verkeerde beslissing nam. Kockelmann: „U heeft momenten gezocht waarop u dacht ‘ze nemen daar in Den Haag de verkeerde beslissing, laat ik maar wat roepen en wie weet krijg ik alsnog m’n zin’.” Het instellen van een lockdown in oktober is daar een voorbeeld van, maar ook het voor laten gaan van acuut zorgpersoneel bij vaccinaties.

Gommers verdedigt zichzelf door zijn rol als intensivist nog eens te benadrukken. „Wanneer mijn intensivisten tegen mij zeggen ‘Diederik, het gaat niet de goede kant op, kun je niet zorgen dat wij gevaccineerd worden?’, dan probeer ik binnen mijn mogelijkheden dat voor elkaar te boksen.” IC-artsen waren namelijk bezorgd of ze wel voldoende IC-bedden zouden kunnen waarborgen om mensen te kunnen behandelen. Gommers geeft zelf toe dat hij van zijn invloed „zeker” gebruikmaakt. Machiavellisme is hem dus niet helemaal vreemd, grapt Kockelmann. „Misschien krijg ik daarom ook die prijs”, reageert Gommers.

Het is namelijk best een compliment om de Machiavelliprijs te krijgen, al heeft Machiavellisme een ietwat andere betekenis. Machiavellisme is namelijk een term uit de psychologie, een persoonlijkheidstrek die zich kenmerkt door de bereidheid om manipulatie en misleiding te gebruiken voor eigenbelang.



Koopmans: ‘Nog even volhouden’

Aan Koopmans wordt haar kijk op de jongste cijfers gevraagd. Die zijn namelijk niet goed, met gisteren 7513 nieuwe besmettingen en zaterdag 8868. „We zitten weer in een toename”, zegt het OMT-lid dan ook. Het is volgens haar een langzaam opbouwende derde golf. „Hoe die zich gaat ontwikkelen is nog onzeker, maar dat is wel de basis waarop geadviseerd is om nog even vol te houden.”

Maar verscherpingen zitten er volgens haar nu nog niet in. Dat zei demissionair premier Rutte namelijk tijdens de laatste persconferentie: blijven de cijfers stijgen, dan worden de maatregelen scherper. Volgens Koopmans wordt er vooral gehoopt op het effect van het vaccineren, dat dat de cijfers omlaag zal duwen. „Als mensen zich nog even aan de maatregelen houden en het vaccineren doorgaat, zou het zonder verdere verscherpingen moeten kunnen. Dat blijkt uit de berekeningen die we hebben gedaan.”

Dus het motto blijft: nog even volhouden. We horen dit nu al maandenlang, maar nu lijkt de finish dankzij de vaccins toch echt in zicht te komen.



Wil je de gehele uitzending van Op1 terugkijken? Dat kan hier.