Goeiedag, wat indrukwekkend is de docu De Kinderen van Ruinerwold

Ze werden in oktober 2019 één klap wereldnieuws, de negen kinderen van Ruinerwold. Net als hun vader Gerrit Jan van D. Die liet hen meer dan negen jaar in afzondering in een boerderij in het Drentse Ruinerwold leven. Drie kinderen namen ruim tien jaar geleden de benen.

Over de kinderen van Ruinerwold is een vierdelige documentaire gemaakt. De eerste 45 minuten waren vanavond op NPO 1 te zien. Die beloven veel. Metro bekeek de aflevering voor Blik op de Buis. In deze rubriek schrijft verslaggever Erik Jonk over tv in het algemeen en nieuwe en opvallende programma’s van televisiezenders en streamingdiensten.

Documentaire van Jessica Villerius

De Kinderen van Ruinerwold is gemaakt door Jessica Villerius. Zij volgde de veelbesproken kinderen zestien maanden intensief. Veelbesproken, omdat zowat elke journalist in de wereld iets van hen wilde. De vier oudste kinderen van Ruinerwold besloten daarom om eenmalig hun verhaal te doen. Jessica Villerius werd ‘de gelukkige’. Dat staat tussen haakjes, omdat de docu-maakster het heftig vond. Metro nodigde haar net als veel andere media uit om haar ervaringen te delen, maar ze vindt dat juist de kinderen het verhaal moeten vertellen. Interviews over dit onderwerp „vindt ze lastig”. Voor talkshow De Vooravond maakt zij gisteravond een uitzondering. Villerius had het er zichtbaar soms moeilijk.



Fidan mocht de documentaire 'De Kinderen van Ruinerwold' alvast zien en vertelt wat haar opviel. #devooravond pic.twitter.com/CcEZaI5irm — De Vooravond (@devooravondtv) March 23, 2021

De vader van de kinderen van Ruinerwold

De man die zijn kinderen van de buitenwereld afsloot is Gerrit Jan van D. Hij werd verdacht van vrijheidsontneming van negen van zijn kinderen en seksueel misbruik van twee van hen. Op 4 maart van dit jaar besloot de rechtbank ‘De duivel van Drenthe’ niet te vervolgen. Hij is na een herseninfarct van enkele jaren geleden tot bijna niets in staat.

Vier kinderen van Ruinerwold

In de afleveringen komen vier van de kinderen aan het woord. Ten eerste zien we Jan (27), de man die zich in een café in het dorp vertoonde en vertelde dat hij was weggelopen. Dit nadat hij overigens in één keer vijf bier had besteld en die alle vijf zelf opdronk. De barman trok aan de bel en het wereldnieuws was daar. Sprekend is een scene waarbij een politieman Jan zijn ID gaf en zegt: „Als jou om een ID werd gevraagd dat had je waarschijnlijk geen idee.” Jan bestond eigenlijk niet. Verder zien we Edino (28), die de boerderij ontvluchtte in 2010. Net als Mar Jan (30) en Shin (31) dat deden en de benen namen in 2008 en 2009.

De Duivel van Drenthe

De Duivel van Drenthe vinden de kinderen geen prettige naam trouwens, hoe bang ze ook van hem waren. Ze vinden dat hun vader geen intentie had om de duivel te zijn. Maar welke naam dan wel bij hem hoort, dat vinden ze lastig. Diezelfde vader prentte zijn kroost overigens in dat zij nooit over hun thuissituatie mochten praten. Ook niet dat ze een geheimpje hadden. „Dan willen ze dat geheimpje weten en dan belandt papa misschien in de gevangenis.” Hij bracht ze bij dat ze ‘een missie hadden’.

Wat die missie was, moesten zijn zelf gaan ontdekken. Advocaat worden of buiten voetballen was bij die zoektocht geen optie. Bidden wel, want vader ‘bouwde een wereld voor God en moest diens woord verkondigen’. Oh ja, veelvuldig vertelde vader Van D. zijn kinderen dat hij ze eigenlijk had moeten ombrengen. En wie een ‘slechte geest’ had, mocht zijn of haar broertjes of zusjes lange tijd niet zien. Die werd in quarantaine gezet, zouden we nu zeggen.

Vrijheid voor de kinderen van Ruinerwold

De uiteindelijk verkregen vrijheid vindt Jan ‘heel apart’. Het vieren van zijn verjaardag is nogal spannend bijvoorbeeld. Hij weet amper wat hij kan verwachten. Simpelweg omdat hij zijn feestje al jaren niet heeft gevierd. Nog iets over een verjaardag: op welke dag zijn jaren geleden overleden moeder jarig was? Geen idee.

Het einde van de eerste aflevering, een bekentenis van het oudste kind Shin, zullen we op deze plaats niet verklappen. Maar je krijgt het er koud van. En tegelijkertijd zin om ook de volgende drie afleveringen te zien. Al is nieuwsgierig bij zo’n onderwerp misschien een beter woord dan zin.

Plotseling hebben ze een gezicht

Wat De Kinderen van Ruinerwold – wat Metro betreft – zo indrukwekkend maakt? Hoeveel we de afgelopen anderhalf jaar ook over dat Drentse wereldnieuws konden lezen: de kinderen hebben opeens geen gezicht. Mensen met een gezicht die iets hebben meegemaakt wat je niemand gunt. Jessica Villerius brengt hun verhaal, dat velen heeft doen huiveren, tot leven. Ze maakt er gelukkig, ondanks de volle rugzak die zij hebben, ‘gewone’ mensen van. Iets heel anders dan de vader op gemonteerde beelden. Villerius kon ‘dankbaar’ gebruik maken van oude beelden die het gezin vroeger veelvuldig maakte.

Vader Gerrit Jan en de jongste kinderen die niet aan de docu meewerkten, kregen de kans de afleveringen te bekijken. Zij hebben daar geen gebruik van gemaakt. Die jongste vijf leven nu op een anonieme locatie.

Aantal blikken: 5 uit 5.

De Kinderen van Ruinerwold is nog op de woensdagen 31 maart, 7 en 14 april om 21.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1. Terugkijken? Dat kan hier.