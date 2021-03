David ‘The Hoff’ Hasselhoff komt terug op televisie en speelt zichzelf

De een kent hem vooral als Knight Rider, een ander als Mitch Buchanan uit Baywatch. En weer anderen kennen hem straks als David Hasselhoff. Want hij kruipt in de huid van… zichzelf.

De Amerikaanse acteur David Hasselhoff, ook wel ‘The Hoff’ voor intimi (en alle anderen) heeft een nieuwe klus te pakken. Hasselhoff, vooral bekend van de series Baywatch en Knight Rider, speelt zichzelf in een nieuwe Duitse televisieserie voor de streamingdienst TV Now van zender RTL. Zo meldt Deadline.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

David Hasselhoff To Headline German Series ‘Ze Network’ From CBS Studios & Syrreal Entertainment https://t.co/ENyZEE0V3y — Deadline Hollywood (@DEADLINE) March 22, 2021

David Hasselhof in Ze Network

De serie heet Ze Network (op z’n Duits uit te te spreken) en gaat over Hasselhoff die met z’n Duitse roots – en daar is niets gespeeld aan – een rol krijgt in een Duits theaterstuk. Onbedoeld komt de acteur echter terecht in een netwerk van voormalige internationale sluipmoordenaars uit de Koude Oorlog. Het is nog niet bekend wanneer Ze Network verschijnt.

Hasselhoff is enthousiast

De 68-jarige acteur is wel al erg enthousiast. „De serie is grappig, dodelijk, creatief en leerzaam… erg leuk. Jullie mogen zelf kiezen of het feit of fictie is.”

Het is niet de eerste keer dat Hasselhoff zichzelf speelt. Zo was hij een paar jaar geleden te zien in de Britse serie Hoff The Record. Hierin verhuist het personage Hasselhoff naar het Verenigd Koninkrijk in de hoop zijn acteercarrière nieuw leven in te blazen. Kijkers waren dolenthousiast over de serie en over David ‘The Hoff’ Hasselhoff. „Dit was fantastisch, als ik je toch eens zou kunnen knuffelen”, schrijft een fan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

@DavidHasselhoff Hoff the Record on Netflix. Tears and pain. Dude if I could I'd hug you. This is awesome. — Bill Billbeauw Warren- Just me (@Billbeauw) December 11, 2020

Nog meer The Hoff

Stil zit The Hoff, die ook The Hoff op z’n arm heeft staan in eeuwige inkt, liever niet en hij speelt regelmatig gastrolletjes in series, waar hij z’n hand en benen niet omdraait voor bijvoorbeeld een potje lijndansen. Iets wat hij trots deelt op Twitter. Ook spreekt hij boodschappen in tegen een klein prijsje.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dat The Hoff nog altijd een vaste schare trouwe fans heeft, blijkt na een rondje Twitter. Zo is er iemand die heel graag een bepaald shirt van zijn idool wil.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.