Veel kritiek op Lucky TV waarin Bilal ‘geef me je Piepelientje’ zingt

Bilal Wahib zou donderdagavond opnieuw live gaan. Aan tafel bij Beau van Erven Dorens zou de 22-jarige acteur zijn kant van het verhaal doen. Maar op verzoek van het slachtoffer ging dat op het laatste moment toch niet door. Tot vreugde van veel kijkers. Toch sloeg die stemming bij veel van hen om toen Lucky TV werd ingestart.

‘Mag ik bij jou huilen op tv, Beau. Vroeg een jongen om zijn lollo.’ Zo begint het nummer van Bilal Wahib aka Sander van de Pavert, de man achter Lucky TV. ‘En het spijt me zo. Mag ik bij jou huilen in je talkshow’, gaat het nummer verder. En even later: ‘Kom, geef me je piepelientje. Toe, laat hem zien, we zijn nu beste vriendjes. Je piepapelientje, je plassertje, jo. Ik smeek het je.’



„Een walgelijke actie”, noemen veel kijkers „het speciale lied”, zoals de redactie van Beau het omschrijft op Twitter. Mensen vergelijken de Lucky TV met de roast van Martijn Koning, twee weken geleden bij Jinek. „Gaat lekker met RTL4. Morgen weer excuses en afstand nemen, zeker”, zegt iemand. Doelend op het excuus van RTL en Jinek, die aangaven dat de cabaretier een grens had overschreden. Een andere Twitteraar zegt: „Na Martijn Koning bij Jinek vraag ik mij af of de redactie ook dit filmpje van tevoren heeft gezien.”



Gaat lekker met #rtl4 . Morgen weer excuses en afstand nemen zeker #luckytv #Beau — Koos (@kooskoets41) March 25, 2021



Na #martijnkoning bij #jinek vraag ik mij af of de redactie ook dit filmpje van tevoren heeft gezien #luckytv #beau @BeauRTL — Melvin van Twuijver (@MelvinTwuijver) March 25, 2021

Toch had het daar alle schijn van, want toen Beau de video van Lucky TV aankondigde, deed hij dat hoofdschuddend en met zijn handen in het haar. De talkshow-host begon de uitzending met een „huishoudelijke mededeling” en vertelde waarom Bilal Wahib vanavond niet aan tafel zat. „Het slachtoffer en zijn ouders hebben aangegeven dit niet te zien zitten. Ze willen er alles aan doen om verdere publiciteit te voorkomen. Bilal respecteert deze wens”, aldus de verklaring van het management. Beau gaf nog aan dat „we op een ander moment zeker nog een keer de discussie over online shaming gaan hebben”.

Bilal Wahib raakte woensdagochtend in grote opspraak, toen bekend werd dat hij in een livestream op Instagram een 12-jarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Sindsdien hebben veel partijen laten weten niet meer met de Mocro Maffia-acteur te willen samenwerken. Onder meer omroep BNNVARA en het platenlabel TopNotch lieten Wahib vallen. Ook acteur Oussama Ahammoud was in de live-video te zien. Wahib wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno, Ahammoud wordt enkel als getuige gezien.

Toch kwam ‘het onderwerp Bilal’ diezelfde avond nog terug aan de talkshowtafel. Tot ongenoegen van kijkers. Veel mensen begrijpen niet waarom de redactie van het programma de wens van de familie niet respecteerde en „worden misselijk van die Lucky TV”.



Ik word echt misselijk van die #luckytv . Walgelijk. Helemaal klaar met #Beau Hebben jullie er dan niks van begrepen? Totaal geen empathie. — Ilja Simons (@Iljasimons) March 25, 2021



Ga jullie schamen. De familie wil geen publiciteit en jullie maken er nog even een grappig filmpje overheen. Gatverdamme. #beau — Jurgen Steenwelle (@JSteenwelle) March 25, 2021



#Beau aan het begin van de uitzending: we gaan het nog zeker een keer hebben over online shamen en pesten #luckytv aan het einde van de uitzending: #bilal parodie waarin wordt gezongen: laat me je kleine piepelientje zien Hoe denken jullie dat dit overkomt op het slachtoffer? pic.twitter.com/zkPGDJ80hX — Stefan – Words Are All I Have, To Take your ❤ Away (@StefanTetelepta) March 25, 2021



Echt was er niemand in dit programma die dacht "Hey misschien moeten we deze LuckyTV niet doen? V.d. Pavert niet? Beau niet? De redactie niet? De regie niet? #Beau — Jelle Postma (@Jellepostma_) March 25, 2021

Lucky TV is nog altijd het werk van Sander van de Pavert. Sinds 2005 leverde hij een bijna dagelijkse bijdrage aan het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Nu worden zijn video’s uitgezonden door RTL4, ook na de uitzending. Eerst na Jinek, nu na tijdelijke opvolger Beau. Actuele onderwerpen worden verdraaid door montage en andere stemmen. Vooral Willy en Max zijn erg populair. Bekijk de video’s hier terug.

