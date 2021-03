Beau op zijn allerbest tussen de ras-Amsterdammers in Floradorp

Er bestaan nog mensen die plat Amsterdams praten. Je vindt ze in Floradorp, een oude volksbuurt in Amsterdam-Noord. Beau van Erven Dorens mengt zich al sinds 2019 onder de bewoners en heeft nu een parel van een televisieprogramma in handen. De eerste aflevering wordt door kijkers bejubeld op Twitter.

Met een gemiddeld kijkcijfer 984.000 van scoorde Beau in Floradorp aardig. Hopelijk is het programma een dieseltje, want dit verdient meer.

Beau in Floradorp

Na de woningnood in het eerste kwart van de vorige eeuw plande de gemeente Amsterdam verschillende tuindorpen rondom de oude stad. Zo konden de verkrotte buurten in de binnenstad gesaneerd worden, om te worden vervangen door volkswoningbouw. Floradorp was een van die tuindorpen, en kenmerkte zich door woningwetwoningen voor grote gezinnen, met drie of vier slaapkamers, die voldeden aan de minimumnormen. Beoogde huurders hadden weinig te besteden, Floradorp groeide uit tot een volksbuurt die zijn weerga nergens meer vindt.

Wat is er in deze tijd nog over van het volkse karakter en het oude dorpsgevoel? Beau duikt in de levens van verschillende bewoners, en leert via via nog veel meer mensen kennen. Dat begint bij Marie, een 85-jarige ras-Amsterdammer die hier meer dan veertig jaar geleden met tegenzin kwam wonen, maar er nu nooit meer wegwil. In de platste versie van het Amsterdams vertelt ze een paar broodnuchtere anekdotes, waarna ze Beau aan de hand neemt door Floradorp.

Vreugdevuur en yuppen

Zo ontmoet Beau verschillende karakters, waaronder de in Floradorp opgegroeide Patrick van Bronswijk. Hij is voorzitter van het buurtplatform Flora 4 Life, dat onder meer het vreugdevuur tijdens Oud en Nieuw organiseert. Deze jaarlijkse traditie loopt regelmatig uit de hand, maar dat deert niemand. Ook zet het buurtplatform zich in voor mensen die het wat moeilijker hebben. “We zijn er voor de algehele sociale cohesie.”



Spacen op het jaarlijkse vreugdevuur. Slechts een van de hoogtepunten in #beauinfloradorp pic.twitter.com/nlCFsnGiqG — Fashion Beaver (@KnagendeBever) March 3, 2021

Alle mensen die Beau in Floradorp ontmoet, hebben een gemeenschappelijke deler: ze hebben een graftyfushekel aan yuppen, die de buurt langzaam maar zeker ontdekken. Dit maakt de rol van de Beau, het toonbeeld van de bekakte import-Amsterdammer, des te knapper. De presentator is gemaakt voor dit soort programma’s, simpelweg doordat hij echt en integer met normale mensen omgaat. De Floradorpers, die overal doorheen prikken, voelen dat aan en nemen hem in vertrouwen. Dat zorgt voor heerlijke televisie.

Twitter gaat los

Beau in Floradorp is een even hilarisch als pijnlijk portret van het laatste stukje Amsterdam in Amsterdam. Er is veel werkloosheid en ‘armoe’, maar mensen bieden elkaar nog ouderwets de helpende hand. Zo is er een vrouw die dagelijks kookt voor kinderen uit minder bedeelde gezinnen. Er is een jassendienst voor jongeren die geen winterjas kunnen betalen. Een man die het as van zijn overleden vader in een Heineken-glas laat ontploffen op het vreugdevuur. Bejaardengym. En dit is slechts aflevering 1. Niet voor niets wordt het programma bejubeld op Twitter. Een overzicht van de stroom aan reacties.



Ow heerlijk, Marie uit (Beau in) Floradorp. Ben nu al gek op haar. Prachtig Amsterdamse vrouw ❤️#beauinfloradorp #rrl4 — Dwitteraar (@Dwitteraar) March 2, 2021



Kijk. Dit moet we hebben. In heel het land. Saamhorigheid. Elkaar de helpende hand bieden. Koken voor kinderen. Het tuintje doen. #BeauinFloradorp #Floradorp — Thuiswerker 👩🏻‍💻💜 (@JeannevanH) March 2, 2021



Niemand kan dit beter dan Beau!#beauinfloradorp — Remco (@Topdob11) March 2, 2021



Ik ben nu al fan van Marie #beauinfloradorp ras Amsterdamse, voor de duvel niet bang met haar breekijzer in de paraplubak bij de voordeur — greet van rijn (@greetvanrijn) March 2, 2021



Floradorp , het laatste Amsterdams dorpje dat dapper weerstand biedt tegen de veryupping. #beauinfloradorp — Robin (@hoodadam) March 2, 2021



Wat een superleuk programma #BEAUinFloradorp !! Je kunt van @BeauvanED zeggen wat je wilt, maar dit soort programma's maakt hij toch oprecht en integer. Chapeau !! — Sakka (@ikbensakka) March 2, 2021



Mooi dat je nog wijken hebt waarin ze hun eigen traditie hooghouden. Je kunt het niks vinden, maar ze houden hun rug tenminste recht tegen de annexatie van hun buurt door yuppen en projectontwikkelaars #beauinfloradorp — Vincent G. de Vlugt (@Vincentgdevlugt) March 2, 2021



Wat fijn om te zien dat er toch nog interessante en leuke programma's worden gemaakt. De woensdagavond is weer fijne televisie #verslaafd #beauinfloradorp — Bibi (@Bibib97) March 2, 2021



Dit is toch heerlijk, dat typische Amsterdamse accent #Floradorp #beauinfloradorp — Céline Veronique (@celveronique) March 2, 2021



Beau op z'n best.

Prachtige gesprekken en een ontdekkingstocht

in Floradorp.#Beauinfloradorp — Peter ✏ (@PlanBeeP) March 2, 2021



Zojuist mijn ouders even gebeld over hun laatste wens na overlijden. Of ze het ook zien zitten om hun as in een glas Heineken op een brandende stapel kerstbomen te zetten en met extra bom de lucht in te jenken.. #beauinfloradorp — [email protected] (@korreltjezout84) March 2, 2021

Aflevering 1 van Beau in Floradorp kijk je hier terug.