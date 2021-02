Fans genieten na van hilarische nieuwe opdrachten Wie Is De Mol?

Bijna 3 miljoen mensen zagen zaterdagavond hoe Splinter, Renée, Marije, Charlotte en Rocky achter probeerden te komen wie nou toch die mol is. De nieuwe opdrachten die de kandidaten van het programma Wie Is De Mol? voorgeschoteld kregen zorgden voor hilarische televisie en online genieten WIDM-fans dan ook volop na van de heerlijke uitzending. Metro zet de leukste reacties voor je op een rij en geloof ons dat zijn er een hoop!

Voor iedereen die de aflevering van zaterdagavond nog niet gezien heeft, maar wel terug wil kijken, verderop in het verhaal volgen spoilers. De eerste opdracht van de aflevering vond plaats op een of ander oud en verlaten industrieterrein. De kandidaten moesten zich opsplitsen in twee groepen. De eerste groep, bestaande uit Marije, Rocky en Charlotte, ging een mijn in om nummertjes uit stukken steen te bikken. Deze nummers moesten zij via een porto doorgeven aan Renée en Splinter.

Imitatietalent Splinter en Charlotte

Het duo bevond zich op hun beurt in een fabriekshal met een lockerruimte en een hal vol kleding. De nummers die men vanuit de mijn doorgaf, correspondeerden met lockers. In deze lockers zaten kledingstukken die in de fabriekshal omhoog getakeld moesten worden. De set-up van de opdracht zorgde ervoor dat er met enig gemak gemold kon worden en dat gebeurde ook volop, want de kandidaten wisten amper een paar honderd euro bij elkaar te sprokkelen. Ondanks dat zorgde de opdracht voor een hoop hilariteit.



#widm In amsterdam noemen ze dat gewoon een karakteristieke jaren 20 woning pic.twitter.com/djucvCXyu6 — Frank (@Frankzinnig) February 13, 2021



Hoe half Nederland er normaal gesproken dit weekend bij zou lopen. #widm #Carnaval pic.twitter.com/7y9ZAxmCmC — ℂ𝕚𝕟𝕕𝕪 (@ceedee75) February 13, 2021



Wanneer je een dag te laat op de mega sale uitverkoop bent.#widm pic.twitter.com/xoPODy9PJS — Starbuck (@starbuck68) February 13, 2021

Als je deze opdracht al grappig vond, wacht dan maar af tot je de reacties op de volgende opdracht ziet! De kandidaten moesten namelijk met zijn drieën tegelijk hetzelfde liedje uitbeelden terwijl twee andere kandidaten moesten raden om welke liedjes het ging. De creatieve kant van veel deelnemers kwam naar boven. Zo was de ‘men’-imitatie van Charlotte voor het liedje It’s Raining Men hilarisch en ook Splinter beschikt over een combinatie van danstalent en imitatietalent.



Charlottes interpretatie van 'men' in 'it's raining men' is mijn favoriete deel van deze aflevering. #widm pic.twitter.com/W70McfvCFu — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) February 13, 2021



Nederlandse taal

En ook de laatste opdracht viel in de smaak bij de WIDM-fans. De kandidaten moesten met jeeps kisten met daarop woorden verzamelen en deze vervolgens zo neerleggen dat er correcte zinnen ontstonden. Uiteindelijk bleek de Nederlandse taal toch nog best pittig te zijn. Ook met deze opdracht werd niet heel veel geld verdiend.



