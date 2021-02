Uitzending Wie is de Mol? overladen met kritiek vanwege racistisch fragment

De AVROTROS heeft zijn excuses aangeboden voor een fragment uit de aflevering van gisteravond van Wie is de Mol?. Op social media ontstond ophef over één van de opdrachten, waarbij de kandidaten verschillende liedjes uit moesten beelden.

Eén van de liedjes was het Zuid-Koreaanse nummer Gangnam Style van Psy. Meerdere kijkers noemen het op social media racistisch dat kandidaten van hun ogen spleten maakten om het nummer uit te beelden. De omroep laat vandaag in een reactie op Instagram weten zich te schamen voor het fragment en dat het uit de aflevering wordt gehaald.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En hoe haalt zoiets de uitzending?? Editor, eindredacteur, omroep, zendermanager? Vond het echt gênant. https://t.co/PBk8BGrvjT — Bram de Wijs (@bramdewijs) February 14, 2021

Uitzending wordt aangepast

Charlotte Nijs maakte spleten van haar ogen om het nummer van Psy uit te beelden. Een handeling die Marije Knevel vervolgens nadeed. Het gebaar werd hen niet in dank afgenomen en door meerdere Twitteraars bestempeld als racistisch. „De kandidaten kwamen er direct na het spel op terug omdat ze zich realiseerden dat dit kwetsend is. Het gehele fragment had niet in de uitzending voor mogen komen”, reageert AVROTROS. De omroep snapt dat mensen zich gekwetst voelen en biedt excuses aan voor de fout. „De uitzending wordt zo snel mogelijk aangepast.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Dit kan echt niet’

Kandidaat Marije reageerde vandaag ook op de ophef. „Tijdens de o zo hysterische muziekuitbeeldopdracht maak ik van mijn ogen spleten omdat ik nadeed wat ik zag gebeuren, en daarbij zeg ik: ‘dit kan echt niet’ tegen degene naast mij. Want dit is racistisch en niet een grap. Dat gedeelte is alleen in de montage gesneuveld waardoor de context weg is en het beeld is neergezet dat ik dit doe”, schrijft ze op Instagram. „Het had nooit uitgezonden mogen worden, want daarmee normaliseer je dit. Racisme is niet normaal, en ook niet grappig. Mijn excuses aan degenen die ik hiermee heb gekwetst, ik had juist de tegenovergestelde intentie door het te benoemen in het programma.”