Wie is de Mol?-fans teleurgesteld, maar Splinter blijft op tv

Menigeen Wie is de Mol?-fan had het niet zien aankomen. Splinter was toch echt de mol? En zo niet, dan was-ie in elk geval een wel heel leuke kandidaat. Toch ligt hij er sinds gisteravond uit. Maar zijn fans vinden een sprankje hoop: vanavond is de eerste uitzending van zijn eigen talkshow SPLNTR!.

Ruim drie miljoen mensen zagen Splinter een rood scherm krijgen. Nu blijven er dus drie finalisten over. Voetbalster Rocky Hehakaija, journaliste Charlotte Nijs en actrice Renée Fokker gaan met elkaar de strijd aan om de titel.

‘Even niet oké, Splinter naar huis’

Twitter loopt na (en tijdens) de aflevering vol met verontwaardigde reacties. „NEE NEE Renée dit is eventjes niet oké, nu Splinter naar huis”, schrijft iemand, die er even héél klaar mee is.



Iemand anders heeft nooit een mol in Splinter gezien (dat zal er best raar uitzien, als je ’t letterlijk neemt): „Tja, en ik had gezegd: als Splinter de mol is, kijk ik nooit meer! Gelukkig kan ik blijven kijken. Ik heb echt nooit een mol in hem gezien.”



‘Niet bang om fouten te maken’

Maar: er gloort dus een sprankje hoop aan de Wie is de Mol?-horizon. Eén optie die al vaststaat, maar fans hebben ook nog een ander idee. „Alvast voor aankomend seizoen. Kan Splinter een beetje bakken? #hhb”, vraagt iemand zich af.



Rick focust zich liever op de realiteit: de aankomende uitzending van Splinter’s eigen talkshow. „Anyways Splinter z’n talkshow morgen met Froukje als gast? Yes, absoluut.”



Eén ding is zeker: Splinter heeft er zelf ook veel zin in. In een interview met het ANP zei hij dat hij niet bang is om fouten te maken. „Ik ga misschien wel een keer een fout maken. Maar het is helemaal niet erg dat iedereen dat ziet. Dat hoort er ook bij. Het is leren terwijl de camera er op staat.”

„Het is zo ongelooflijk gaaf en ik ben dankbaar dat ik het mag proberen. Ik voel nu een beetje de sinterklaasspanning, of het gevoel dat je bijna jarig bent”, zegt Splinter vlak voor zijn eerste uitzending. „Het is een grote stap maar het programma ligt heel erg dicht bij me en dat maakt in ieder geval dat ik geen slapeloze nachten heb gehad.”

Volgens hem wordt zijn talkshow geen mainstream show. „Het wordt jong, fris en zonder taboes”, legt Splinter uit. „Het moet overal over kunnen gaan met ook werelden waar je als kijker misschien niet iedere dag mee bezig bent. Ik noem het ook wel ‘een shotje inspiratie voor het slapen gaan’.”

Vanavond is de eerste uitzending van SPLNTR!, rond 21.45 uur op NPO3.