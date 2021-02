Viktor Brand geniet van ijssculpturen in IJsmeesters en wordt 50 tijdens de avondklok

Razendenthousiast is Viktor Brand over de ijssculpturen in IJsmeesters: een koud kunstje op SBS6. Ondertussen wordt hij 50 jaar tijdens de avondklok.

Die mijlpaal wordt door de coronamaatregelen en zeker de avondklok een bijzonder rustige aangelegenheid. Of beter gezegd ‘helemaal geen feestje’. Metro belde met de televisiemaker.

Viktor Brand en het nieuwe IJsmeesters

Viktor Brand start vanavond als presentator van het nieuwe tv-programma IJsmeesters: een koud kunstje. Zes doorgewinterde ijskunstenaars, drie mannen en drie vrouwen, gaan de strijd aan om de titel IJsmeester 2021. In de zomer bouwen een aantal van hen overal ter wereld zandkastelen, maar nu verrichten zij onder tijdsdruk huzarenstukjes bij min tien graden. Best toepasselijk in deze vorstperiode.

Enkele weken geleden startte SBS6 al met iets nieuws, het knikkeren op fantastische banen in Marble Mania. Dat is bedacht door Talpa Entertainment Producties en scoort gemiddeld meer dan 1,3 miljoen kijkers. Nu is daar weer iets compleet nieuws, IJsmeesters: een koud kunstje van Skyhigh TV. Wat dat betreft leunt SBS6 niet achterover als het om dingen uitproberen gaat. Al grijpt de zender natuurlijk ook wel terug op oude successen. Denk aan Wie Van De Drie met Wendy van Dijk en binnenkort 5 Tegen 5 met Gordon.

IJsmeesters en bekende juryleden

De vakjuryleden zijn Alec Messchaert en Anique Kuizenga, zelf ook doorgewinterde zandkastelenbouwers en ijskunstenaars. In de vier afleveringen worden zij bijgestaan door bekende koppen. Vanavond is dat Hans Klok (thema magie). Volgende week zien we Erica Terpstra (reizen). Albert Verlinde jureert mee als het thema iconische wereldsterren is. En ruimtereiziger André Kuipers schuift aan in de finale-aflevering (‘into the future’). „Allemaal grote namen in hun eigen vakgebied”, zegt Viktor Brand aan de telefoon. „Daar ben ik blij mee en ook wel een beetje trots op. André Kuipers man, die heeft gewoon een paar honderd dagen in de ruimte doorgebracht. Daar zaten we dan gezellig mee te barbecueën. Alec en Anique zijn groot in hun wereld. Anique is een IJskunstenaar met een grote IJ, daar keken de kandidaten zelfs tegenop.”

„De wereld van de ijssculpturen was voor mij een onbekende wereld”, geeft Brand toe. „Ik weet dat het groot is in bijvoorbeeld China, waar zelfs een ijssculpturenstad bestaat. Hele volksstammen lopen daar doorheen en de stad is ’s avonds prachtig verlicht. Maar zelf was ik er niet zo bekend mee.”

Hoe anders is dat nu, want Brand heeft ‘deze subcultuur’ als presentator van IJsmeesters goed leren kennen. „Voor de deelnemers is dit zelfs hun werk. Het is heel erg, maar toen ik ze leerde kennen dacht ik nog ‘wat een leuke hobby’. Dat heb ik snel afgeleerd, haha. Ze vliegen de hele wereld over om op festivals zandkastelen en ijssculpturen te bouwen. Is er bijvoorbeeld een grote autobeurs, dan vraagt een bepaald merk hen om daarvoor iets moois te maken. Nederland staat daarbij hoog aangeschreven. Meestal werken zij in opdracht, maar in dit tv-programma zijn zij relatief vrij. Maken wat ze zelf in hun hoofd hebben, vinden zij ontzettend leuk.”

Viktor Brand druk in coronatijd

„Een beetje surrealistisch”, noemt hij het zelf. Maar Viktor Brand was het afgelopen half jaar erg druk. Met IJsmeesters en ook met drie versies van Mr. Frank Visser („Uitspraak, Hoe Is Het Nu Met? en Wordt U Al Geholpen). De man die al meer dan twintig jaar aan SBS6 verbonden is: „Onder strenge restricties kon ik gewoon doorgaan. Het presenteren is wel anders. Bij Mr. Frank Visser moet ik vaak tussen de mensen in gaan staan. Anders komen ze te dicht bij elkaar als ze ruzie maken. Ruzie maken op anderhalve is een stuk minder leuk, maar het is niet anders. Als presentator kom ik ook graag dichtbij. Dan raak ik iemand aan, of ik bied troost. Ik moest het een beetje opnieuw uitvinden.”

Viktor Brand heeft zelf ook het ijs, nou ja sneeuw, gevonden:



Bij IJsmeesters: een koud kunstje ging het prima. „We zaten in een bubbel in het lege pretpark Toverland in Sevenum. Je ziet dus verlichte achtbanen op de achtergrond. De buitenopnamen waren en zijn echt te gek. Iedereen was op corona getest en er heerste een relaxte sfeer.”

Moeder Viktor Brand maakte zijn werkstukjes

„Ik denk dat het voor de kijker mooi is om het ambacht van de ijssculpturen wat beter te leren kennen”, zegt Brand. „De deelnemers kunnen wat. Als makers hoeven we niets op te kloppen, alles is wat het is. Als je er niet van houdt, dan ga je misschien niet kijken. Maar je kunt niet zeggen dat het niet gaaf is wat er gemaakt wordt. Ik vind het magisch wat de zes doen. Er staat een blok van honderd of honderdvijftig kilo ijs en daar zetten zij hun tanden in. Nou ja, niet letterlijk natuurlijk, maar wel een kettingzaag en andere dingen. En na één of twee dagen staat er een fantastische sculptuur. Ook krijgen zij kleinere opdrachten. Zelf ben ik totaal niet creatief of artistiek. Mijn moeder maakte op school de handwerkstukjes die ik moest inleveren… Ik ben dus wel jaloers op de kandidaten. Hoe verzin je het, dacht ik telkens.”

Na elke aflevering valt een van de deelnemers af. De anderen strijden door voor, zoals Viktor Brand het noemt, dé ijsbokaal. „Dat is de prijs en eeuwige roem natuurlijk. De eer is het mooiste wat je een kunstenaar kunt geven, maar ik denk dat de deelnemers aan IJsmeesters er ook wel wat werk uit kunnen halen. Voor de kijkers thuis hoop ik dat zij met hun favoriet mee kunnen gaan en dat zij genieten van dit vakmanschap. Zelf vind ik het zonde als de kandidaten tien uur op een ijssculptuur hebben staan zweten en dat het kunstwerk de volgende dag dan smelt. Maar zij vinden dat fantastisch. Ze noemen het vergankelijkheid, mooi toch? Het zijn totaal verschillende types. De één hakt gelijk de kettingzaag erin, de ander staat eerst heel lang om zo’n blok heen te dreinen.”

Na de knikkers nu de ijssculpturen

Dat SBS6 na de knikkers van Marble Mania opnieuw met iets nieuws komt, vindt Brand een mooi gegeven. „De nek wordt uitgestoken en er wordt risico genomen, maar ik ben in dit geval niet zo bezig met de kijkcijfers. We zitten tegenover The voice of Holland op een lastige avond. We hebben in elk geval ons best gedaan. Ik hoop dat de mensen thuis dat zien en gaan genieten. En dan zien we wel. Het is mooi dat door Marble Mania kinderen weer gaan knikkeren, maar dat is met IJsmeesters heel anders. Hoe kom je namelijk aan een blok ijs van honderd kilo in je achtertuin? Dat was bij ons zelfs een dingetje. Ik denk wel dat kinderen het leuk vinden en dat zij er creatief van worden.”



Viktor Brand wordt 50 jaar

Iets heel anders: volgende week vrijdag ziet Viktor Brand Abraham. Hij zal zijn 50e verjaardag moeten vieren tijdens de verlengde avondklok. Hoe ziet hij die mijlpaal voor zich? „Ik moet bekennen dat ik me de afgelopen nachten suf gepiekerd heb. Ik had me enorm verheugd op deze verjaardag en normaal zit ik in deze tijd in het buitenland op een strand. Nu had ik me voorgenomen om een groot feest te geven, waarbij we zouden dansen tot het licht wordt. Dus tja, hoé zou ik het nu toch gaan doen? Wat kan er nog? Elke ochtend word ik wakker met hetzelfde antwoord en dat antwoord is ‘niks’.”

Eén voordeel: vrienden en familie kunnen rond middernacht geen Abraham-poppen zijn tuin zetten. Viktor Brand: „Als zij dat doen is het sowieso klaar, haha. Maar ik mag maar één persoon ontvangen, dus zelfs mijn ouders mogen niet samen langskomen. Daarom ga ik met mijn vriend en de hond naar een Waddeneiland. Met de familie heb ik afgesproken dat we dit gemis met een groot feest gaan inhalen als het allemaal weer mag. En of ik bij terugkomst van de Wadden een pop in mijn tuin vind, zie ik dan wel weer.”

IJsmeesters: een koud kunstje is vanaf vanavond (12 februari) vier vrijdagen om 21.30 uur te zien op SBS6 en op Kijk.nl.