Twitter lyrisch over André van Duin bij Jinek: ‘Mensen houden van je’

Op 4 mei, tijdens Dodenherdenking, is André van Duin aan het woord. Tijdens zijn toespraak spreekt hij niet alleen over gevallen oorlogsslachtoffers, ook corona en homoseksualiteit krijgen een plekje. Gisteravond schoof hij aan bij Jinek, en de reacties daarop bewijzen maar weer precies hoe populair Van Duin is in ons land.

Het zal lekker wakker worden zijn voor Van Duin, vandaag. Jarig, trending op Twitter én half Nederland uit zijn of haar liefde voor je. Want op Twitter lijkt het wel alsof mensen André zien als hun eigen opa: „Spreekbuis van zachtaardig Nederland. Wat een práchtige, ontroerende titel. En zo ontzettend verdiend. We LOVE Andre van Duin.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Spreekbuis van zachtaardig Nederland. Wat een práchtige, ontroerende titel. En zo ontzettend verdiend. We LOVE Andre van Duin. https://t.co/1IHoFdx8LO — Tat2.0 #wappieweigeraar (@Blackbi13141551) February 19, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Dit vind ik nou echt mooi. Dat André van Duin dat gaat doen. Ik gun die man echt alles. Held!🙏 #Jinek #dodenherdenking — Ruud_dtc (@RuudjeDTC) February 19, 2021

André van Duin: ‘Ga meestal naar de Westerkerk’

Bij Jinek vertelde Van Duin ook over zijn Dodenherdenking-gewoontes: „Ik ga meestal naar de Westerkerk, daarachter heb je het homomonument.” Als presentatrice Eva Jinek hem vraagt of dat in zijn toespraak ook aan bod komt, bevestigt hij dat. „Zeker. Dat ligt natuurlijk dicht bij mij, dus daar ga ik het wel over hebben, ja.” Ook over het coronavirus zal hij even spreken. „Nou, wel in het teken van de vrijheid natuurlijk”, vertelt Van Duin.

Daarnaast benadrukt hij dat mensen nu beperkingen hebben, maar dat het in de oorlog nog een stuk erger was. „Als je dat vergelijkt met de oorlog, wat er toen allemaal niet kon.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.