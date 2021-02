Rotterdamse strooihelden stelen de show in Op1

Zijn er nog vrolijke mensen in ons land? Oh jazeker. Gladheidsbestrijders Mitchel Viljeer en Vincent van der Kaaj stalen de show in Op1 en Twitter genoot mee.

Vincent van der Kaaj is strooiwagenchauffeur, Mitchel Viljeer is uitvoerend coördinator gladheidsbestrijding Gemeente Rotterdam. Terwijl de meeste Nederlanders binnen zat te mopperen tijdens code rood, gingen deze Rotterdamse strooihelden juist de straat op. Een filmpje op de besneeuwde snelweg ging viral, Op1 nodigde de Rotterdammers uit.

Rotterdamse strooihelden in Op1

Veel enthousiaster dan Mitchel Viljeer worden ze niet op de wereld gezet. De Rotterdamse gladheidsbestrijder beleeft op dit moment de mooiste dagen uit zijn carrière. „Hier leef je naartoe. Ik ben uitvoerend coördinator gladheidsbestrijding, en toen we het weerbericht en die sneeuwaval zagen aankomen… Ja, daar heb je in mijn geval acht jaar naartoe geleefd. Dan wil je gewoon vlammen met die sneeuwschuivert”, zei hij aan tafel bij Op1. “Als er een bokaal van dit moment gemaakt kan worden, gaat hij de kast in.”



De Rotterdamse wegen sneeuwvrij houden en tegelijkertijd een filmpje viral laten gaan. Het lukte @mitchiej123 en Vincent. “Dit is het einde. Je bent belangrijker dan de koning, heerlijk!” #Op1 pic.twitter.com/sEg0QhfPuF — Op1 (@op1npo) February 8, 2021

In de app-groep van de Rotterdamse gladheidsbestrijders ging het van tevoren al helemaal los, vertellen de heren in Op1. Met teksten als ‘nu moeten gewoon laten zien dat we er staan met zijn allen’. Strooiwagenchauffeur Vincent van der Kaaj leeft ook op een roze wolk. “Geweldig, dit is het einde. Je voelt je speciaal. Op zo’n moment ben je gewoon belangrijker dan de koning”, zegt hij.

Twitter geniet mee

„Ik word hier gelukkig van, wat een enthousiasme. Echte Rotterdammers. Niet lullen maar poetsen”, reageert een Op1-kijker op Twitter. „Helden! Wat een gave, goudeerlijke kerels. Superbedankt voor wat jullie doen om de wegen schoon te maken en schoon te houden”, zegt een andere kijker. Geheel terecht werden de Rotterdamse gladheidsbestrijders bewierookt op social media. Een compilatie.



Geniaal mannen! Ik voel die rush door de tv! Please enjoy! En bedankt! — Hans Hilberts (@HilbertsHans) February 9, 2021



Heerlijk die Rotterdammers…😂#op1 — Hans van Buuren (@Mauritshof28) February 8, 2021



Ff met die schuivert over de rails heen😎 — Bob Kl. (@Bob_Kl80) February 8, 2021



