Reageren op Mediacourant voorbij, de lezer huilt en Gordon lacht

Reageren onder de artikelen van Mediacourant is per vandaag niet meer mogelijk. Lezers vinden het vreselijk. Velen lieten bij de bekendmaking weten ‘juist voor de reacties’ deze website te bezoeken.

Mediacourant maakte gisteravond bekend dat reageren voorlopig niet meer mogelijk is omdat modereren „onevenredig veel tijd kost“. Dat gebeurde omdat er steeds meer haatreacties die niet door de beugel konden werden geplaatst. De website, die vooral over televisie en radio en de mensen die daarbij horen schrijft, zoekt nu naar een alternatief.

Actie Gordon tegen Mediacourant

Tv-maker en zanger Gordon ondernam eerder deze maand actie tegen Mediacourant. Daarmee ging het niet-meer-reageren-balletje bij de website rollen. Het besluit volgt namelijk nadat Gordon eerder deze maand juridische stappen zette tegen het mediaplatform. Hij deed aangifte tegen schrijvers van anonieme haatreacties onder artikelen van de website. Ook sommeerde hij Mediacourant ontoelaatbare reacties te verwijderen en alle bekende gegevens van de schrijvers aan hem te verstrekken. De website bood daarop excuses aan.

Wakker worden zonder vuilnis

Gordon is vandaag extra lekker wakker geworden nu het niet meer mogelijk is om te reageren op artikelen van Mediacourant. De zanger spreekt op Instagram van een overwinning.



„Heerlijk wakker worden en voortaan zonder haatberichten, doodsverwensingen en ander vuilnis van de anonieme lafbekken”, schrijft de presentator bij een selfie vanuit zijn bed. „Goedemorgen zonder zorgen! En door!”

Gordon blijft ondertussen handtekeningen verzamelen voor zijn petitie voor het stoppen van anonieme haatberichten op internet en social media. De teller stond vanochtend op ruim 27.000. De zanger wil voor donderdag 22.00 uur de 40.000 bereiken zodat hij spreektijd krijgt in de Tweede Kamer.

Balen van besluit Mediacourant

Heel veel lezers balen van het besluit van Mediacourant. Onder het nieuwsbericht van gisteren verschenen talloze reacties op het feit dat er niet meer kan worden gereageerd. Daarbij was oprechte teleurstelling te lezen („ik lees Mediacourant juist om de reacties”). En ja, gescholden werd er ook. Wat veel terugkwam: de entertainmentsite zou zijn gezwicht door Gordon en dat vonden veel lezers slappe hap. De reacties zijn nu het besluit is ingegaan niet meer te zien.

Luuk Ikink van RTL Boulevard is op Twitter op het nieuws ingegaan.



Mediacourant-reaguurders nemen na jaren afscheid van elkaar. Vanaf morgen kan er niet meer gereageerd worden op artikelen van de MC. pic.twitter.com/paqEMn6MOc — Luuk Ikink (@luuk) February 23, 2021

Helemaal koekwaus

Iemand vroeg in een reactie op Ikink of er al een slachtofferhulplijn is geopend. Ikink zelf over Mediacourant: „Die reaguurders… daar zaten wat zonderlinge personages tussen hoor. Mijn favoriet was het figuur dat jarenlang bij elk eerste artikel van de dag opmerkte dat ‘Veronica het beter’ deed. Handmatig, jaar in jaar uit, dag in dag uit. Helemaal koekwaus, maar ook wel weer uniek.”

De commentaarfunctie van Mediacourant bestaat al zeventien jaar. In een statement meldde de website gisteren: „Het is op korte termijn de enige werkbare oplossing. Ook geeft het tijd om een alternatief te onderzoeken, die interactie met bezoekers in de toekomst weer mogelijk maakt.”