Peter R. de Vries bij Jinek kritisch op coronabeleid

Gisteravond schoof Peter R. de Vries weer eens aan bij Jinek. Ditmaal ging het veel over het coronabeleid, ook IC-arts Peter van der Voort en politiek verslaggever Floor Bremer waren aanwezig. Maar juist de dingen die De Vries zei, daar vallen mensen over.

De misdaadjournalist was namelijk flink kritisch op meerdere facetten van het coronabeleid van de overheid. Vooral over het (online) onderwijs had hij zijn zegje klaar. Kinderen op middelbare scholen mogen vanaf maandag namelijk weer even naar school, vaak maar één tot anderhalve dag per week. Dat is al een flinke stap vooruit op continu online onderwijs, maar volgens Peter R. de Vries ‘stelt het niets voor’.

‘Peter R. de Vries heeft ook al verstand van onderwijs’

„Peter R. de Vries heeft ook al verstand van onderwijs. ‘Online onderwijs gaat nergens over, die ene dag stelt niets voor’ etc. Hou gewoon je kop, met je grote ego”, reageert iemand, duidelijk gepikeerd.



Peter R. de Vries heeft ook al verstand van onderwijs. “Online onderwijs gaat nergens over, die ene dag stelt niets voor” etc. Hou gewoon je kop, met je grote ego. 🖕 — Linda 🌈🍀🌸 (@LindaSchD) February 24, 2021

En zo zijn er wel meer. Veel mensen die in het onderwijs werken, vinden zulke uitspraken niet kunnen. Zij werken veel te hard om zo gebagatelliseerd te worden, vinden ze. „Pardon Peter R de Vries: het onderwijs ligt op zijn gat? Enig idee hoe iedereen zich in het onderwijs kapot werkt om in deze lastige omstandigheden hun leerlingen zoveel mogelijk bij te brengen, er voor hen te zijn?”



Pardon Peter R de Vries: het onderwijs ligt op zijn gat? Enig idee hoe iedereen zich in het onderwijs kapot werkt om in deze lastige omstandigheden hun leerlingen zoveel mogelijk bij te brengen, er voor hen te zijn? #jinek — Helen van Well (@HelenW19) February 24, 2021

Anderen snappen niet hoe Peter R. de Vries opeens expert is op het gebied van onderwijs. Volgens hen moet hij „gewoon boeven gaan vangen”. Ook zeggen ze dat zijn mening over coronazaken (als misdaadjournalist) gelijk staat aan de mening van „elke andere Nederlander”.



Grappig dat Peter R de Vries ineens expert is op het gebied van onderwijs. Online lessen stellen niets voor? Kinderen pikken niets op? Wat een onzin! #jinek — Sanne (@SannePloeg) February 24, 2021



Socioloog (ahum) Peter R de Vries signaleert in de media steeds meer begrip voor burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de coronamaatregelen. En bij #jinek krijgt hij vervolgens ruim baan om zijn gram te spuien. Totaal geen aandacht voor risico's. Hij kan beter boeven gaan vangen. pic.twitter.com/Bex9SqrXzD — Elsschot 🇪🇺🇳🇱 💉#steundepolitie (@marcelbar8) February 24, 2021

‘Linkse wappies’

Maar: er zijn ook genoeg mensen die het juist wél met hem eens zijn. Een beetje kritiek op het coronabeleid moet zeker kunnen, vinden ze. „Uhm. Ik ben het eens met @PeterRdeV. Mag ook wel eens. ‘Coronabeleid is iets wat we NIET samen hebben afgesproken en is niet rationeel meer uit te leggen’.”



Uhm. Ik ben het eens met @PeterRdeV. Mag ook wel eens. ‘Coronabeleid is iets wat we NIET samen hebben afgesproken en is niet rationeel meer uit te leggen’. #jinek — Hans van Tellingen (@hansvantelling) February 24, 2021

Volgens een andere kijker is dit een voorbeeld van ‘linkse wappies’ die ‘alleen mensen met dezelfde mening steunen’. „Ik geniet echt van de linkse wappies die Peter R de Vries uitkotsen omdat hij kritisch is op het coronabeleid. Het laat zien dat dit volk alleen solidair is met mensen die dezelfde mening verkondigen.”



Hahah ik geniet echt van de linkse wappies die Peter R de Vries uitkotsen omdat hij kritisch is op het Corona beleid. Het laat zien dat dit volk alleen solidair is met mensen die dezelfde mening verkondigen. #jinek — Candiman (@Candiman4uu) February 24, 2021

‘Waarom zo vaak bij Jinek?’

Nóg meer kijkers vragen zich af waarom Peter R. de Vries zo vaak bij Jinek zit. Ook wanneer het over onderwerpen gaat die net buiten zijn vakgebied vallen, schuift hij aan. „Ik heb #jinek uitgezet. Een tafel vol zogenaamde BN-ers zoals Peter R. de Vries, die alleen maar kunnen klagen dat we het met z’n allen zo verschrikkelijk zwaar hebben, dat de jeugd zich massaal op wil knopen en dat de maatregelen niet uit te leggen zijn. Dit ben ik beu!”, geeft een geïrriteerde kijker aan.



Ik heb #jinek uitgezet. Een tafel vol zogenaamde BN-ers zoals Peter R de Vries, die alleen maar kunnen klagen dat we het met z'n allen zo verschrikkelijk zwaar hebben, dat de jeugd zich massaal op wil knopen en dat de maatregelen niet uit te leggen zijn. Dit ben ik beu!! — BazzMatt (@BazzMa4) February 25, 2021



Waarom zit die Peter R. De Vries zo vaak bij jou aan tafel @Jinek_RTL ? — Chris Wijbenga (@kissyfurrnl) February 24, 2021

Wil je de gehele uitzending van Jinek bekijken? Dat kan hier.