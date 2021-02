Jaloersmakend optimisme en grappige ‘vergisting’ bij dit Ik Vertrek-stel

Carlos en Colinda hebben menig Ik Vertrek-kijker een grote glimlach op het gezicht bezorgd met hun tomeloze enthousiasme, grenzeloos optimisme, hun Frans-Spaans-Engelse mengelmoestaaltje, hun tulpenbollen als cadeautje en de hilarische ‘vergisting’ bij het ontbijt. Car en Col bleven gedurende hun hele avontuur positief, hun glas bleef niet half vol, maar gewoon vol en een onvertogen woord tussen de twee is nooit gevallen. „We gaan er wat moois van maken, meissie.”

Twee miljoen kijkers genoten gisteren mee van het Spaanse wel en wee van huisschilder Carlos (48) en taxichauffeur Colinda (52). Het gezellige stel laat Breda achter zich, waar vooral hun zoons en de voetbalclub, waar Carlos al sinds z’n tienerjaren bij zit, gemist gaan worden, om samen een bed and breakfast te beginnen in de Spaanse badplaats Bellreguard.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een geweldig gelukkig stel. Lekker blijven lachen en genieten. — S.E (@SE30417859) February 9, 2021

Brabants authentiek

Het is zo’n stel dat je het meer dan gunt. Allebei de nodige ellende meegemaakt de laatste jaren, beide ouders van haar en eentje van hem overleden en hij heeft een hartinfarct en een tia overleefd.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Betekent overigens niet dat ze hun hele leven hebben omgegooid, want er wordt vrolijk doorgedraaid (shagjes) en gepaft, de frituurpan blijft de grootste keukenvriend en de flessen mayo en andere sauzen prijken standaard op tafel. Biertje bij het eten en proosten maar, met hun twee zoons en schoondochter, op hun nieuwe avontuur. Brabantse authenticiteit pur sang, en stiekem zou je maar wat graag een borrel en worstenbroodje bij deze joviale familie komen eten. Je zou nog welkom zijn ook.

Ik Vertrek-pech

„Al is de oplossing er niet morgen, dan wel volgende week of volgende maand”, is een van de credo’s van de handige Carlos. En dan komt goed uit, want natuurlijk gaat er op z’n Ik Vertreks weer het nodige mis. Als eerste al het koopcontract dat niet kan worden ondertekend. Maar laat het nou nét de trouwdag van deze Brabanders zijn, dus het zal ze een worstenbroodje wezen. „Dit huis is van ons!”, roept Colinda blij uit. „Haal dat bord maar weg.” En dat doet Carlos, die het ‘te koop-bord’ van het balkon aftrekt. „Oke meissie, het huis is verkocht! En nou gaan we wat drinken, ik kan niet meer tuffen!”

Dan is er natuurlijk weer gedoe met de aannemer en staat op een gegeven moment zelfs la policía voor de deur. Ze moeten de werkzaamheden stilleggen, totdat ze de benodigde vergunning van de gemeente hebben, waarvan ze dachten dat dat niet nodig was.

Het Ik Vertrek-stel blijft positief, ook wanneer ze na maanden verbouwen door het huis lopen dat er nog steeds uitziet als een ruïne. „Ziet er al mooi uit hè meissie”, knikt hij.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een uitzicht he meissie. Lijkt godverdomme Irak wel 😂 #ikvertrek — Chanel no 5 (@Chanelno511) February 9, 2021

En dan komt er ook nog even corona bij, waardoor alles nog meer vertraging oploopt.

Frikandellen en erwtensoep

Tijdens een bezoekje aan de Nederlandse supermarkt zijn ze helemaal in hun element. „Kijk, frikandellen!”, roept hij blij uit als hij in de vriezer tuurt. Zij is intussen pakken spliterwten aan het inladen. „Kan ik onze buurvrouw echte erwtensoep laten proeven.”

Gedurende de uitzending, de eerste Ik Vertrek van het seizoen, toveren ze uit een grote zak meermaals tulpenbollen. Speciaal meegenomen om uit te delen aan de mensen daar. Al zit de buurvrouw er niet zo op te wachten. „Alles wat ik laat groeien, gaat dood!”, legt ze in het Spaans uit met wilde handgebaren, die Carlos en Colinda helemaal anders opvatten. Ze drukken haar de bollen in de hand en vertrekken op z’n Car en Col weer: breed lachend, met het diamantje in haar tanden mooi oplichtend, en ‘gratsjias’!

Hun Spaans begint heel langzaam een heel klein beetje ergens op te lijken, al blijven ze praten in een mengelmoes van verschillende talen. Vooral van het Engelse woord voor wc maakt Carlos iets wel heel bijzonders: „Twailet.” Zijn variant op ‘whatsapp’ is een eigen leven gaan leiden op social media.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

For the twailet 😂 #ikvertrek — Barbara Zoomer (@twitrtilletje) February 9, 2021

Gist voor de gast

En dan zijn er eindelijk hun eerste gasten. Een groot deel van de B&B is nog niet af, een stapel wc-potten staat nog in de verpakking naast de keuken, ‘de eetzaal’ ziet er nog wat karig uit, maar de kamer oogt tiptop. Volgens Carlos is het matras het állerbelangrijkste, dus daar is in geïnvesteerd, met verve. „Heerlijk geslapen, en wat een goed matras”, reageren de gasten de morning after. Alleen het nachtkastje misten ze nog, maar daar wordt aan gewerkt, zo verzekert Carlos hen.

Het wordt het eerste B&B-ontbijtje dat Colinda gaat bereiden en aan alles is gedacht. Gekookt eitje, héél véél broodjes, beleg en natuurlijk van die kleine pakjes boter. Dacht Col tenminste toen ze het kocht, maar het blijkt een vergisting. „Dit is gist”, zegt de gast.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Droom

Terug naar Nederland gaan ze in elk geval niet. „We hebben een droom en die is nu ongeveer voor de helft gerealiseerd”, zeggen ze in het laatste fragment, waarin ze terugblikken op hun avontuur. „We hopen dat de andere helft komt als straks alles weer opengaat.” De grootste tegenvaller was toch wel dat door corona de kinderen nog niet allebei zijn langs geweest en dat de verbouwing „een beetje langer duurde”, vat Colinda het samen.

„Het leven is hier een stuk relaxter. De sinaasappels worden bij de deur gezet, iedereen zegt hallo op straat en er is meer geduld.” De zin zit er nog volledig in. „We serveren straks een prima ontbijtje, met Brabantse gezelligheid, maar dan zonder worstenbrood” (en gist). Ze hebben geen seconde spijt, en ze lachen nog maar een keer hartelijk, waarna ze elkaar stevig vastpakken. „We gaan het hier gewoon maken, meissie.”

#MooiStel

Ook op social media zijn Carlos en Colinda opgevallen. Woorden als positiviteit, gist, gunfactor, shag en meissie worden veel gebruikt, evenals vermeldingen van hun creatieve taalgebruik en volgens iemand verdienen ze zelfs de Nobelprijs voor grenzeloos optimisme. Hieronder een aantal reacties:



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik ben r gewoon jaloers op — Suus (@MissPointwood) February 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De extra prijs is het woord “meissie” de vrouwelijke vorm van Messi #ikvertrek pic.twitter.com/sBrPjzHPys — Fred Beumer (@FredBeumer) February 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Toch schattig, je eerste gasten en dan zeggen bij het ontbijt "we zijn achter als er vragen zijn" En ze wachten in de hal om de hoek. Hoop dat ze alles voor de wind gaat. #ikvertrek #gunfactor. — Moosie (@Moosie61116575) February 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

#ikvertrek 'Kijk, hier hebben ze wel koolraap!' Dat is dus een knolselderij ….ook in Spanje! — Anita Haddu (@Anahad) February 10, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

“You can do what you want”

“Oooooh grasjas!” #ikvertrek — Victor Hopman (@vic23) February 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ken joe whatsup the aderes… #IkVertrek — Marcel Hoogendoorn 🚜 🇱🇺 (@natuurweblog) February 9, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.