Op zoek naar Maria scoort, maar kijkers missen belangrijk element

Hoe vul je het gat na een programma als Heel Holland Bakt, gepresenteerd door de nationale publiekslieveling André van Duin. Juist, met iets totaal anders. Op zoek naar Maria is de komende weken het programma dat voor veel Nederlanders de zondagavond vult. Kijkers stemden massaal af op NPO1, maar lieten op Twitter direct ook weten dat er wel iets meer het The Sound of Music-gevoel en iets minder pop in mag.

Als fan van het programma van Frits Sissing zit je de komende weken gebakken op zondagavond. Op zoek naar Maria bestaat uit twee delen. Na het eerste deel van een uur volgt de sing-off, die ook nog eens een half uur duurt. Het eerste deel trok 1.470.000 kijkers, voor de sing-off bleven 1.367.000 mensen hangen. Alleen Studio Sport, Zondag met Lubach en het Achtuurjournaal werden beter bekeken.

Op zoek naar Maria

Op zoek naar Maria is de opvolger van Op zoek naar Zorro (2010), destijds gewonnen door Tommie Christiaan. Het format is afkomstig uit Groot-Brittannië. Daar werd in het eerste seizoen gezocht naar een Maria voor The Sound of Music. Nu gaan we in Nederland eindelijk ook op zoek naar een hoofdrolspeelster voor die musical, waaruit iedereen wel een paar liedjes kan meezingen.

De deelnemers van Op zoek naar Maria zijn Sylvia Boone (donkerblauw), Nandi van Beurden (rood), Anouk van Laake (lichtgroen), Natascha Molly (oranje/zalm), Sanne den Besten (donkergroen), Jolijn Henneman (paars), Renée de Gruijl (roze), Valerie Curlingford (lichtgeel), Tessa Sunniva (lichtblauw) en Willemijn Maandag (lichtroze). Net als de vorige edities wordt het programma gepresenteerd door Frits Sissing. De jury is gedeeltelijk vernieuwd. Zo heeft de inmiddels 86-jarige Willem Nijholt plaatsgemaakt voor Richard Groenendijk, maar gelukkig is Pia Douwes nog altijd van de partij.

Bekijk de eerste aflevering van Op zoek naar Maria hier terug. De losse optredens bekijk je hier.

Kijkers leven mee op Twitter: te veel pop voor The Sound of Music

The Sound of Music een de musical (en film) die bol staat van de mierzoete liedjes. Nou is het concept van het programma niet dat er letterlijk nummers uit de betreffende musical gezongen worden, maar in de eerste aflevering was er wel heel veel pop en heel weinig musical. Kijkers misten, op het intro na, het gevoel dat bij Maria von Trapp past. Een overzicht van de reacties op Twitter.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ik hoor liever wat oubollige liedjes dan deze herrie. Past niet zo bij het plaatje en de sfeer. #opzoeknaarmaria pic.twitter.com/rORjYNnUxQ — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Maria had een gitaar en een stem van fluweel. Kleine liedjes en simpel. Waar blijft het? Edelweiss. Het moet allemaal vlammen. De kracht is juist klein, zuiver, eenvoudig. #opzoeknaarmaria pic.twitter.com/jH2NOtLLMS — René J. Verhoogt (@rjverhoogt58) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Ok….beetje gemiste kans dat we nu niet zo long, farewell, aug wiedersehen, goodbye zingen… #opzoeknaarmaria — Dorothé de Bruin (@Dottie1979) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Geachte makers van #opzoeknaarmaria #oznm

Maria is een SOPRAAN die NOOIT hoeft te belten en oh ja, die Golden-age musical repertoire zingt…

Je kan als kijker toch geen fuck met deze popnummers. Ik heb een hoge C nodig. — EVictoriA (@EvaVictoriax) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Waarom al die popnummers, doe gewoon musicalnummers als je een musicalprogramma maakt #opzoeknaarmaria — Elsbeth (@elsbeth_tWitt) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wrm geen Rodgers & Hammerstein, Lerner & Lowe, Frank Loesser, George Gerschwin repertoire? Sluit perfect aan en zitten fantastische nummers tussen. #opzoeknaarmaria — EVictoriA (@EvaVictoriax) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Btw, musical mensen en al helemaal wat klassieker getrainde sopranen zijn helemaal niet op opgeleid in pop. Bewijst Sylvia op het eind maar weer, waar de vocale skills laat zien die je wèl nodig hebt voor Maria, dus wrm doen de makers ze dit aan? #opzoeknaarmaria — EVictoriA (@EvaVictoriax) February 21, 2021

Maar in het algemeen zijn de kijkers blij dat het programma na 11 jaar weer terug is op de Nederlandse televisie. “Ik mis het theater nu extra veel”, reageert een opgetogen kijker op Twitter. Laten we hopen dat Op zoek naar Maria een voorbode is op een spoedige heropening van de theaterzalen in Nederland.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Al met al een fijne toevoeging aan de zondagavond, dat #OpZoekNaarMaria. Mogen wel wat meer musicalnummers in maar ik snap ook wel dat het een zo breed mogelijk publiek moet trekken. — Corrie (@Corr1e) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Anyway, IK MIS HET THEATER NU EXTRA VEEL #opzoeknaarmaria — Fryke 🎭 (@frietje9) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Op zoek naar Maria. Eindelijk weer een musical iets. Wat heb ik een heimwee! Ik ben helemaal voor Nandi! Ik heb haar zien afstuderen in de rol van Maria een aantal jaar geleden en ze was zó goed, dat ik haar graag vast in die rol zie! #opzoeknaarmaria — Heldin Op Sokken (@MarleenOpSokken) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Aan het genieten van #opzoeknaarmaria #OpZoekNaarMaria Hoop dat we straks in het theater kunnen genieten met @komthetzien — Francis & Nikki (@olea_francis) February 21, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.