Ministers ruziën over corona-kapsels in hilarische Lucky TV

Hoe scheert Gert-Jan Segers zijn zaakje? Hoeveel liter peroxide heeft Geert Wilders inmiddels nodig? Ministers ruzieden er gisteren op los over hun corona-kapsels. In Lucky TV uiteraard, na Jinek.

Lucky TV is al weer even terug op de Nederlandse televisie. Nu na Jinek in plaats van De Wereld Draait Door, en er zitten nog altijd pareltjes tussen.

Ministers en hun corona-kapsel in Lucky TV

Onze landbestuurders mogen niet naar de kapper, maar houdt iedereen zich daar wel aan? In deze tijden is er gelukkig nog ruimte om daar grapjes over te maken, zo blijkt. Maar het wordt pas echt leuk als die door de montage van Lucky TV gaan. Bekijk het eindfragment van Jinek hieronder terug.



Ook voor onze landbestuurders zijn de kappers dicht. Ook zij hebben last van een corona-kapsel. En grapjes daarover maken, valt niet bij iedereen even goed… @Lucky_TV #jinek pic.twitter.com/vpZOZzqoGv — Jinek (@Jinek_RTL) February 4, 2021

Lucky TV is nog altijd het werk van Sander van de Pavert. Sinds 2005 leverde hij een bijna dagelijkse bijdrage aan het televisieprogramma De Wereld Draait Door. Nu worden zijn hilarische filmpjes door Jinek uitgezonden, tevens na de uitzending. Het concept is simpel doch briljant: actuele onderwerpen worden subtiel verdraaid door montage en andere stemmen. Dat leverde door de jaren heen heel wat klassiekers op. Vooral Willy en Max zijn nog altijd mateloos populair. Bekijk de filmpjes hier terug.

Geen Lucky TV zonder talkshow. Gisteren was Amara Onwuka te gast bij Jinek om over het naderende extreme winterweer te praten. Minister Farid Azarkan en evenementenorganisator Niel van Hoff discussieerden over verplichte vaccinatiebewijzen en sneltesten voor evenementen. En uiteraard zat Wouter de Winther weer aan tafel om over ministers, corona-kapsels en andere zaken inde Tweede Kamer te praten. Kijk de aflevering hier terug.