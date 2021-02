Massa is Kassa: dit ‘bespaarde’ Peter Gillis op zijn wagenpark

Peter Gillis ken je wellicht van zijn reality-serie Massa is Kassa. Hij bouwde zijn vermogen op met Oostappen Groep Vakantieparken en besteedt dat onder meer graag aan auto’s. Maar reken er niet op dat hij met iedere prijs akkoord gaat.

In de serie doet Peter niet geheimzinnig over geld of prijzen van producten. Hierdoor weten we wat hij voor zijn luxe auto’s betaalt. En vooral: hoe hij hij de prijs omlaag krijgt. Hoe open hij in Massa is Kassa is, bleek onlangs nog in een interview met Metro.

Porsche Carrera 911 4S Cabriolet

Bij een vermogend man hoort een sportwagen. Voor Peter Gillis is dat de Porsche Carrera 4S Cabriolet. Met 450 pk en een 0 naar 100 sprint van 3,8 seconden biedt het model bijzonder veel rijplezier.

Maar plezier heeft ook een prijs. De Porsche werd door de dealer voor 220.955 euro aangeboden, Gillis nam hem mee voor 212.000 euro.

Met een camper in Massa is Kassa

Naast dure auto’s heeft Peter Gillis ook geïnvesteerd in een camper, en niet zomaar eentje. De Knaus Sun I 900 LEG is een bijna 9 meter lang en 3 meter hoog gevaarte op het chassis van een Fiat Ducato. De rijdende vakantiewoning heeft een rijklaar gewicht van bijna 4 ton. Aan comfort heeft Peter Gillis hierin geen gebrek. Zo is er een vaatwasser, 177 liter koelkast en 39 inch LED-TV aan boord.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De verkoopprijs van een Knaus Sun I 900 LEG ligt rond de 335.000 euro. Maar daarmee ging Peter Gilles natuurlijk niet akkoord. Voor 325.000 euro stond de camper bij hem op de stoep, met een volle tank als extraatje.

Rolls-Royce Phantom EWB

Britse luxe en klasse op een Brabants vakantiepark. Peter Gillis kocht zijn Rolls-Royce Phantom VIII in Italië. De auto heeft een zijdezachte 6.75 liter V12-motor, die jou in combinatie met de geluidsdemping en luchtvering het gevoel geeft over de weg te zweven.

In Nederland begint het model met een nieuwprijs van 545.000 euro en 635.190 euro voor de verlengde (EWB) versie. In Massa is Kassa wordt gesproken over 475.000 euro, al is dat vermoedelijk niet wat de ondernemer ervoor heeft betaald.

Peter Gillis in Massa is Kassa

20.000 euro afdingen op een camper, bijna 9 ruggen op een Porsche. In totaal heeft de eigenaar van Oostappen Groep Vakantieparken met twee aankopen al 28.955 euro onderhandeld. „Hatseflats!”, zou hij zelf roepen.

Geen idee wie Peter Gillis is? Bekijk hieronder het fragment uit Massa is Kassa, waarin hij de Porsche en Rolls-Royce aanschaft. Van deze handelsgeest kun je wat leren.