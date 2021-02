Arjen Lubach fileert Mark Rutte in Zondag Met Lubach vanwege rellen

Arjen Lubach heeft demissionair premier Mark Rutte gisteravond tijdens Zondag Met Lubach flink te grazen genomen. Hij wijdde namelijk een rant van ruim tien minuten aan de rellen, oftewel het ‘nationaal kampioenschap Nederland slopen’. Op Twitter reageren mensen: „Omg Lubach heeft Rutte afgemaakt”.



Omg Lubach heeft Rutte afgemaakt — Sera⁷ (@AdoreAGeokkie) February 7, 2021

De eerste aflevering van het laatste seizoen trok 2,3 miljoen kijkers. Een record voor het programma. Naast Mark Rutte stond ook Gerri Baudet centraal, een hilarische deepfake die de broer van Thierry moet voorstellen en het GVD-journaal presenteert. Bekijk dat fragment hier terug.

Nieuwe wet tegen taakstraffen

Op z’n Lubachs maakt-ie er nog wel een grapje van: „Hoe kan dit nou zo efficiënt mogelijk, ga je eerst naar de kaas of naar de kruiden?”, over de geplunderde Jumbo. Maar tegelijkertijd gebruikt de host veel duidelijke taal. Want naast het plunderen en het relschoppen waren er ook veel demonstranten die zich tegen de politie keerden. Ze gooiden met stenen of vuurwerk, of zaten agenten achterna. Veel politici reageerden al dat die mensen geen taakstraf of boete moeten krijgen, maar meteen de cel in moeten gaan. Daar wordt mogelijk een nieuwe wet voor gemaakt.



„En wie kan daar nou tegen zijn?”, vraagt Lubach zich af. Nou, rechters. Zij zeggen dat ze, als het om geweld tegen hulpverleners gaat, al zwaarder straffen. Tegelijkertijd willen ze maatwerk leveren en rekening houden met de omstandigheden van de verdachten.

Meerdere andere instanties, zoals de reclassering en de Nederlandse Orde van Advocaten, zijn ook tegen. Dat komt omdat na een taakstraf de kans kleiner is dat iemand een misdaad begaat. „Taakstraffen zijn bedacht om mensen niet uit de samenleving te rukken, maar ze wel een lesje te leren”, zei een rechtbankverslaggeefster van De Telegraaf.

Lubach: ‘Bezig met een factor: de verkiezingen’

Kortom, belangrijker dan je misschien denkt. En ook zonder die nieuwe wet, zegt Lubach, straffen rechters al vrij hard als het gaat om hulpverleners. Zo kreeg een 19-jarige jongen die een steen naar een politieauto gooide twee maanden celstraf, waardoor hij zijn baan kwijtraakte en zijn studie moest stopzetten.

Een andere man, van de beroemde karatetrap, hoort het OM drie maanden celstraf eisen, maar krijgt uiteindelijk 120 uur taakstraf. De rechter bepaalde dat dat voor hem beter zou werken. Hij heeft namelijk jonge kinderen en een vrouw waarmee het niet zo goed gaat. Hij doet dit soort dingen niet vaak en moet geholpen worden bij zijn agressie. Volgens de rechter zou een taakstraf ervoor zorgen dat hij dit niet vaker doet.

„Rechters hebben met meerdere factoren te maken, maar minister Sander Dekker maar met één: de verkiezingen”, zegt Lubach. En dan keert hij zich tegen Rutte: „Ook de grote baas van het demissionaire spul vindt het al jaren heel belangrijk om geen enkele interesse te tonen in de vraag waarom mensen zich misdragen.”



Uitstekend item van #ZondagMetLubach over #taakstrafverbod en 10 jaar wanbeleid onder #Rutte en gebrek aan interesse in diepere oorzaken ('ik ben geen socioloog'). Lubach is terug als broodnodige progressieve tegenmacht. — Maarten Wiedemeijer 🏘️🏘️🏘️ (@M_Wiedemeijer) February 7, 2021

Rutte: ‘Crimineel gedrag’

Volgens Lubach gebruikt Rutte vooral veel „stoere taal”, maar kijkt hij niet waarom er zoveel tuig is. In een video geeft de premier dat ook toe: „Dit is crimineel gedrag en we gaan niet zoeken naar diepe, sociologische oorzaken.” Hij is daar zelfs trots op, zegt Lubach. In een andere video zegt Rutte het rellen niet te willen verklaren, omdat je dat dan ‘vergoelijkt’. Lubach is het daar totaal niet mee eens: „Rutte denkt dus dat als je iets probeert te snappen, je het ook meteen goedpraat. En dat is onzin.”



Lubach maakt gehakt van Rutte en nog een aantal andere mensen in de politiek. Lekker. #zml — Frank (@Frankvdk91) February 7, 2021

De premier wil dus niet zelf naar de oorzaken kijken, en hij wil rechters dat ook niet laten doen. En dan is er nog één grote vraag: waarom? „Hij is al tien jaar aan de macht”, begint Lubach, „dus als er iets is van een maatschappelijke oorzaak, heeft-ie er waarschijnlijk zelf mee te maken.” En dan somt hij een hele hoop dingen op die de afgelopen tien jaar in Nederland zijn veranderd. Van ‘Ome Covid’ tot de bezuinigingen op de ggz, de verdubbeling van het aantal daklozen en de toeslagenaffaire. Volgens Lubach genoeg redenen voor Rutte om dieperliggende oorzaken niet te onderzoeken.



Messcherp fileert Lubach het beleid en de stoere taal van Rutte en zijn actieve desinteresse in de achterliggende problemen van mensen die de ellende veroorzaken. PS. Sander Dekker komt genadig weg met de uitspraak "niet het scherpste mesje in de la"…#zml #ZondagMetLubach — Matthijs Kleij (@MatthijsKleij) February 7, 2021

Je kunt de aflevering van Zondag Met Lubach hier terugkijken.