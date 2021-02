Irma Sluis doet hele aflevering Taarten van Abel in gebarentaal

Het VPRO-jeugdprogramma Taarten van Abel heeft zondag hoog bezoek. De populaire gebarentolk Irma Sluis is aanwezig. Zij vertaalt de hele uitzending in gebarentaal.

Taarten van Abel heeft zondag 28 februari twéé bijzondere gasten trouwens. Jasmijn van 10 verwelkomt haar peetoom Gijs die doof is. Voor Gijs maakt Jasmijn een taart. En daarom is gebarentolk Irma Sluis dus aanwezig.

Irma Sluis moet hard aan het werk

De vertaling bij Taarten van Abel was voor Irma Sluis een flinke klus. De uitzending, die al is opgenomen, duurt 25 minuten. Dat is veel langer dan haar aandeel tijdens de bekende corona-persconferenties van demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Tijdens die persconferenties vertaalt Irma Sluis de helft. Hier zie je al een stukje van de uitzending van Taarten van Abel:

Jasmijn woont met haar twee horende broers en haar twee dove ouders. Ze maakt met Abel een taart voor haar peetoom Gijs die het syndroom van Usher heeft. Hij is doof en wordt ook langzaam blind. Jasmijn communiceert met hem via gebaren die ze hem laat voelen in zijn hand. Ze is trots op hem dat hij ook ‘van binnen’ zo sterk is. Jasmijn vertelt ook hoe het is om te leven met twee dove ouders.

Irma Sluis razendpopulair ‘door’ corona

Irma Sluis werkt sinds 2001 als tolk Nederlandse Gebarentaal en tolkt in verschillende situaties. Zij vertaalt onder meer het NOS journaal in de ochtend en avond. Ze werd een nationale bekendheid door het tolken van de persconferenties tijdens de coronacrisis. Tal van journalisten wilden haar toen spreken, maar ze nam op een slimme manier het heft in eigen hand. Toen een naam voor een zeesluis van IJmuiden door de bevolking mocht worden gekozen, opperden velen de Irma Sluis. Dat werd de naam uiteindelijk niet.

Ze komt in tal van grappen voor (in dit geval niet op haar eigen Instagram-account).



Taarten van Abel rots in de tv-branding

Bakker Abel (Siemon de Jong uit Monnickendam) werkt tijdens een openhartig gesprek met een kind samen aan een wel heel persoonlijke taart voor een speciaal persoon. Taboes worden niet geschuwd (en lekker snoepen ook niet!). Taarten van Abel werd voor het eerst uitgezonden op 5 januari 2003 en is inmiddels aan het negentiende seizoen begonnen.

De aflevering met Irma Sluis is op zondag 28 februari om 9.45 uur te zien bij VPRO op NPO Zapp.