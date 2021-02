Gerri Baudet presenteert GVD-journaal in hilarische deepfake Lubach

Gerri Baudet is de is de broer van Thierry Baudet en presenteert het GVD-journaal. Althans, in de hilarisch deepfake van Zondag met Lubach.

De zondagavond is weer een stukje leuker geworden, te weten dat het laatste seizoen van Zondag met Lubach is begonnen. Arjen Lubach haalde onder meer uit naar Mark Rutte, die relschoppers wel heel makkelijk wegzet als ‘tuig’. Maar er viel in de eerste aflevering ook genoeg te lachen. De uitzending trok 2,3 miljoen kijkers, een nieuw record voor het programma.

Broer van Thierry Baudet als deepfake

Tijdens het vorige seizoen besteedde Arjen Lubach een uitgebreid item aan deepfakes, en vooral de gevaren daarvan. Nu maakte de redactie zelf een deepfake. Geen gevaarlijke, wel een hilarische.

„Op dit kanaal laat ik elke week een tegengeluid horen van de eindeloze stroom aan populistische misinformatie, demagogische onzin, hysterie, enzovoorts… Die de wereld in wordt geholpen door mijn broertje”, begint Gerri Baudet.

Gerri Baudet presenteert GVD-journaal

GVD staat in dit geval niet voor het meest gebruikte vloekwoord in Nederland, maar betekent Gerri Voor Democratie. Het GVD-journaal is een parodie op het FVD-journaal van Forum voor Democratie. Bekijk de eerste aflevering hieronder.

De hilarische deepfake Gerri Baudet neemt zijn broertje Thierry de maat. Hij bestrijdt hem met cijfers ‘over sterfte’, introduceert de nieuwe term ‘preventieparadox’ en blikt terug op een dagje Artis in 1987. Kijkers van Zondag van Lubach roepen op social media in koor dat het GVD-journaal een terugkerend item moet worden.

Mark Rutte gefileerd in Zondag met Lubach

Naast hilariteit ook serieuze zaken in Zondag met Lubach. Zo werd Mark Rutte ‘gefileerd’ in een item dat feller van toon was. “Je moet onderzoeken waarom tuig tuig is, om ervoor te zorgen dat er in de toekomst minder tuig is. Maar Mark Rutte wil niet zoeken naar oorzaken. Waarom eigenlijk niet?”, aldus de presentator in de inleiding. Bekijk het fragment en de duiding hier terug.