Zo verliep de één na laatste aflevering van Wie is de Mol?

Het nieuwste seizoen van Wie is de Mol? zit er alweer bijna op. Gisteravond ging de één na laatste aflevering live en, spoiler alert, zagen fans hoe Charlotte Nijs werd onthuld als verliezend finalist.

Dat betekent dat oud-voetbalster Roxanne ‘Rocky’ Hehakaija of actrice Renée Fokker de mol is. Splinter Chabot moest het spel vlak voor de finale verlaten, wat betekent dat er voor het eerst sinds 2012 alleen vrouwen in de finale staan. In dat jaar was Anne-Marie Jung de mol, Hadewych Minis de winnaar en Liesbeth Staats de verliezend finalist.



Miljoenen kijkers

Wel kon Wie is de Mol? weer rekenen op miljoenen kijkers. De seizoensopening begin januari trok ruim drie miljoen kijkers, de best bekeken opening ooit. Ook gisteravond zagen ruim drie miljoen mensen de kleine onthulling.

Gisteren zagen we hoe de drie finalisten de laatste opdrachten uitvoerden in Tsjechië. Ze moesten bijvoorbeeld een mijn in en ze waren in de weer met steps en mountainbikes.



‘Ben jij de mol?’

De drie vrouwen hadden ook nog een goed gesprek: ze zaten aan het diner en vroegen elkaar of ze de mol waren. De ‘echte’ zou natuurlijk nooit zeggen „ja, dat ben ik”, dus meer dan speculaties en vragende blikken kregen we niet.

Aan het eind van de uitzending sprak Presentator Rik van de Westerlaken de drie deelneemsters persoonlijk toe, voordat ze de laatste test moesten maken. Die finaletest bestaat veertig vragen over het gedrag en de identiteit van de mol. De uitslag daarvan bepaalt wie de winnaar is van het populaire programma. En alhoewel we volgende week pas echt weten wie de mol is, proberen fans het toch al te raden:



This is your roast master Rik of the Westelaken and welcome to the roast of Renée#widm pic.twitter.com/baOS5doD3A — Thijs (@TharusThijs) February 27, 2021

De drie finalisten hebben zelf ook ideeën over wie de mol is, uiteraard. Zo denken Charlotte en Rocky dat Renéé dat is. Die houdt het zelf op Rocky. Dat bleek toen de vrouwen de test aan het maken waren. Het was Rik die aan het eind een tipje van de sluier oplichtte. Hij maakte bekend dat Charlotte niet de mol is en ook niet de winnaar van het spel.

De definitieve uitslag wordt volgende week bekendgemaakt, aldus presentator Rik van de Westelaken. Maar aangezien Charlotte dacht dat Renéé de mol is, en Charlotte heeft verloren… Maakt dat Rocky de mol?



