Dubbele cast tv-spektakel The Passion voor als corona toeslaat

Mochten hoofdrolspelers van The Passion corona krijgen, dan kan die rol direct worden overgenomen door een ander. Om dat mogelijk te maken vinden er dubbele repetities plaats. Eén door de beoogde hoofdrolspelers, de andere door schaduwspelers die bij corona kunnen invallen.

The Passion wordt op 1 april live vanuit Roermond uitgezonden door KRO-NCRV. De EO stopte dit jaar na tien edities.

Trijntje sowieso in The Passion

De dubbele cast is gemeld door Jaco Doornbos van de productiemaatschappij die voor KRO-NCRV dit jaar The Passion organiseert. Dat gebeurde vandaag tijdens een onlinepresentatie vanuit Roermond. Hier zie en lees je over de ‘eerste cast’, met Freek Bartels als hoofdrolspeler (Jezus Christus).



Overigens zal Maria waarschijnlijk niet door een andere speelster vertolkt hoeven te worden. Trijntje Oosterhuis, die Maria speelt, heeft onlangs corona gehad en is waarschijnlijk immuun, lichtte Doornbos toe. De crew is onderworpen aan strenge maatregelen. „Niemand komt ongewenst de set op. We werken met een bubbel. Ook het koor staat niet op een kluitje. En we hebben het voordeel dat we in de openlucht staan, wat de risico’s verkleint.”

Corona gooide al roet in het eten van The Passion

The Passion zou eigenlijk vorig jaar in Roermond plaatsvinden met veel publiek. Maar vanwege het coronavirus kwam dat er niet van. Het tv-spektakel over het lijden en de dood van Christus kon toen niet doorgaan. Dit jaar is Roermond dan toch het decor voor de opvoering van het lijdensverhaal, maar het wordt volledig zonder publiek uitgevoerd. Er worden nog wel mensen gezocht:



Burgemeester Rianne Donders waarschuwt alvast mensen die bij de opvoering op Witte Donderdag 1 april naar Roermond komen om te kijken dat de coronamaatregelen gehandhaafd zullen worden. Ze deed een oproep om gewoon voor de tv naar The Passion te kijken.

Beperkingen geven ook kansen

De repetities vinden plaats vanaf 1 maart en dan worden op meerdere plekken in de Limburgse bisschopsstad al opnames gemaakt. „Voor ons als makers biedt de beperking ook kansen”, zei Doornbos. „Daarom zijn we heel enthousiast over deze versie van The Passion. We gaan mensen uit heel Roermond en andere delen van het land betrekken bij het slotnummer.”

De opvoering dit jaar kan meer van het stadsdecor laten zien dan vorige jaren. Zo worden er de komende weken al opnames gemaakt van meerdere plekken in Roermond, die later in de liveopvoering worden geïntegreerd. Het thema voor deze opvoering is Ik ben er voor jou. De Roermondse wethouder Angely Waayen zei vandaag dat The Passion juist in deze tijd een verhaal is dat hoop en perspectief kan bieden.