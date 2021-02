Telegraaf-journalist De Winther haalt uit naar Diederik Gommers bij Jinek

Telegraaf-journalist Wouter de Winther nam gisteravond geen blad voor de mond tijdens de uitzending van talkshow Jinek. Volgens hem bemoeit ic-man Diederik Gommers zich te veel met coronazaken buiten zijn vakgebied.

In de uitzending wordt de uitvoering van het huidige coronabeleid en de daarbij behorende avondklok uitvoerig besproken. Aan tafel bespreken econoom Barbara Baarsma en oud-politicus en directeur van het Jeugdeducatiefonds Hans Spekman hun zorgen over bepaalde coronamaatregelen en de bijbehorende nasleep daarvan.



‘Verwarrend beeld’

Als Telegraaf-journalist Wouter de Winther inhaakt op hun pleidooi, klinkt zijn kritiek tegen ic-man Diederik Gommers. Volgens De Winther bemoeit Gommers zich met te veel zaken buiten zijn expertise. Volgens hem moet de ic-arts zich vooral bezig houden met de ic-bedden en niet met ander beleid. En daarover spreekt De Winther zich openlijk uit aan tafel bij Eva Jinek. „Ik heb ook wel het idee dat sommige mensen die verstand hebben van ic’s, toevallig zit meneer Gommers tegenover mij, ineens ook verstand menen te hebben van een heleboel andere zaken. Ik denk dat dat wel een heel verwarrend beeld oplevert. Ook voor veel kijkers, omdat die denken: u heeft een witte jas aan”, aldus de journalist.

Gommers verdedigt aan tafel bij Jinek

Hij vervolgt: „Net als meneer Kuipers, die ook met veel gezag vertelt hoe de wereld in elkaar zit, komt u met meningen die ook weer gedurende de week of de volgende dag alweer veranderen.” Gommers reageert op de kritiek van De Winther. „Ik begrijp wat je zegt en dat mag, maar wij zijn wel dokters, snap je? Als je dokter bent, kun je zeggen: ‘Ik eis alles op voor mijn intensive care. En ik wil dat het alleen maar voor de intensive care goed geregeld wordt’, maar wij krijgen ook signalen over kinderen en wij zien ook dat operaties worden uitgesteld.”



Meningen van ondernemers

Volgens de ic-arts worden 100.000 operaties uitgesteld. „Dat voel je. Dan kun jij zeggen: ‘Ja, Diederik, je hebt in één keer veel meer verstand van andere dingen’, maar dat neem je wel mee, snap je?”. De Winther herhaalt nogmaals zijn mening over de zaken waar Gommers zich volgens hem mee moet bemoeien: „Er zijn heleboel mensen die allerlei dingen ervaren en daar ook graag over vertellen, maar waar ze u nou graag over wilden horen zijn de ic’s en niet al die andere zaken.”



Eva Jinek noemt verdediging Gommers ‘valide’

Presentatrice Eva Jinek noemt de verdediging van Gommers „valide”. Ze speelt een vraag terug naar De Winther: artsen moeten toch niet alleen in hun eigen hokje denken, maar toch ook over de kwaliteit van leven? De Telegraaf-journalist reageert op de presentatrice. „Jazeker, maar je hoort heel veel vanuit die groep mensen nu een beschouwing over hoe het zou moeten. Ik denk dat er nog heel veel andere mensen zijn, bijvoorbeeld ondernemers, wiens meningen en ervaringen ook een rol moeten spelen.” Econoom Barbara Baarsma lijkt het unaniem eens te zijn met De Winthers laatste argument.



De uitzending van Jinek gisteravond kun je hier terugkijken.

